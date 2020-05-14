Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruЕвропу призвали готовиться ко второй волне коронавируса

В ВОЗ призвали Европу не расслабляться, а быть готовой ко второй волне коронавируса осенью. Об этом заявил директор Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге, его слова приводит «Интерфакс».
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с чего всё началось
В интервью Daily Telegraph
 Клюге отметил, что некоторые страны, вводившие ограничения для борьбы с коронавирусной инфекцией, начинают их отменять, но, по его мнению, это может быть поспешным решением, так как замедление роста числа заразившихся не означает скорый конец пандемии.
Аргументы и Фактывчера в 17:17

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В ВОЗ предупредили о второй волне коронавируса в Европе

Московский Комсомолецвчера в 18:12

В ВОЗ призывают Европу не расслабляться, а быть готовой ко второй волне коронавируса осенью

Интерфаксвчера в 14:47

ВОЗ предупредила Европу о возможной второй волне коронавируса

Газета.Ruвчера в 15:23

Европу призвали готовиться ко второй волне коронавируса

Lenta.ruвчера в 15:12

ВОЗ призывает Европу готовиться ко второй волне пандемии COVID

РЕН ТВвчера в 14:54

Европе предрекли новую волну коронавируса

РИА Новостивчера в 16:21

В ВОЗ заявили, что Европа должна подготовиться ко второй волне коронавируса

ТАССвчера в 10:08
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Экономика

В ЦБ предложили новые условия для внесудебного банкротства граждан

В ЦБ сообщили, что при обсуждении законопроекта были выработаны новые условия подачи заявлений на внесудебное банкротство.
РБК вчера в 23:00
4
Общество

Возможной причиной следующей пандемии назвали вирус из Амазонии

Следующая пандемия может начаться после того, как человечество поразит вирус, ныне поражающий животных, обитающих в дождевых лесах Амазонии, заявил AFP бразильский эколог Давид Лапола.
РБК вчера в 07:02
9
Общество

В российских школах отменят общие перемены

"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости 13 мая в 17:34
2,5K
Общество

В Черногории задержан епископ СПЦ

Общественное телевидение России вчера в 07:44
12
Экономика

Ростуризм попросил регионы дополнительно поддержать внутренний туризм

Ростуризм просит власти регионов по возможности выделить дополнительные средства на поддержку внутреннего туризма.
Вести.Ru вчера в 18:50
17
Политика

Климкин выразил беспокойство насчет визита Козака в Берлин

Экс-глава украинского МИДа Павел Климкин в своем Facebook прокомментировал визит замглавы администрации президента России Дмитрия Козака в Берлин.
Газета.Ru вчера в 23:39
26
Общество

Москвичей начнут массово проверять на иммунитет к коронавирусу

Москва переходит на новый этап тестирования на иммунитет к коронавирусу COVID-19, сообщил мэр города Сергей Собянин.
Коммерсантъ вчера в 08:29
4,3K
Общество

В России предложили ввести пособие на маски и перчатки

Глава Национального родительского комитета (НРК) Ирина Волынец выступила с инициативой о введении на время пандемии коронавируса пособия для покупки масок и перчаток.
Lenta.ru 00:39
158
Общество

В Ульяновской области смягчат режим самоизоляции после 16 мая

Режим самоизоляции в Ульяновской области с 16 мая будет носить рекомендательный характер для всех, кроме людей из группы риска, сообщил в четверг губернатор Сергей Морозов.
РИА Новости вчера в 15:17
12
Общество

Расширен перечень отраслей экономики, пострадавших от коронавируса

Правительство РФ внесло изменения в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции.
ЧС-ИНФО вчера в 05:21
18
Шоу-бизнес

Наташа Королева поправилась на карантине

Недавно на лишний вес, набранный в период карантина, пожаловалась актриса Кристина Асмус, которая до недавнего времени могла похвастаться замечательной стройной фигурой.
Bimru.ru вчера в 04:45
Фигурное катание

Трусова объяснила переход к Плющенко

Двукратная чемпионка мира среди юниоров по фигурному катанию Александра Трусова впервые прокомментировала переход из группы Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.
Газета.Ru вчера в 15:31
2
Политика

Принят закон о возможности дистанционного голосования в РФ

Госдума одобрила во втором и сразу в третьем чтении поправки, предусматривающие возможность дистанционного голосования, в том числе электронного и по почте, на всех уровнях выборов, а также на референдумах.
Российская газета 13 мая в 08:40
5,6K
Происшествия

В Хакасии коронавирус выявлен ещё у 25 человек

Абакан, 15 мая 2020, 07:23 — REGNUM За минувшие сутки в Хакасии подтверждено 25 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 15 мая в правительстве региона.
REGNUM 00:23
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Авто

Skoda продлила гарантию на свои автомобили

Компания Skoda объявила о продлении гарантии на свои автомобили, владельцы которых как в мире, так и в России не могут посетить сервис из-за пандемии нового коронавируса.
Автоновости дня 13 мая в 07:44
Шоу-бизнес

Мэри-Кейт Олсен разводится с Оливье Саркози

33-летняя американская актриса, продюсер и модельер Мэри-Кейт Олсен подала на развод с 50-летним французским банкиром Оливье Саркози, который приходится братом бывшему президенту Франции Николя Саркози.
Paparazzi.ru вчера в 01:35
1
Кино

Финальные серии «Сверхъестественного» выйдут осенью

По словам президента CW Марка Педовица, случится это осенью: Мы надеемся, что у нас получится начать съемки либо в конце лета, либо в начале весны.
Popcornnews.ru вчера в 22:00
1
Общество

Доктор Мясников объяснил всю пользу перчаток в период эпидемии

Доктор Мясников объяснил реальное предназначение перчаток в период эпидемии.
Российская газета вчера в 23:59
92
Политика

Меркель: данные о хакерской атаке на бундестаг «причиняют боль»

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что у Берлина есть "серьезные доказательства" причастности российских хакеров к кибератаке на бундестаг в 2015 году.
Газета.Ru вчера в 15:57
76
Экономика

В Москве начали прием заявок на субсидии для социальных предприятий

Заявки предпринимателей на получение субсидии рассматриваются раз в неделю на заседаниях отраслевой комиссии.
Вести Подмосковья 00:17
1
Музыка

«Евровидение-2020» стартует 12 мая в режиме онлайн

Piter.tv 12 мая в 08:01
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Общество

Омбудсмен назвал Украину «онлайн-магазином с младенцами»

Омбудсмен назвал Украину "онлайн-магазином с младенцами" Украинский омбудсмен обеспокоен торговлей младенцами.
Экспресс газета вчера в 23:30
Здоровье

Симоньян сравнила системы здравоохранения в России и США

Главный редактор RT Маргарита Симоньян сравнила системы здравоохранения в России и США на примере подходов к лечению коронавируса.
Lenta.ru вчера в 20:06
1,2K
Общество

В мире появится первый триллионер

Американский предприниматель и основатель Amazon Джефф Безос через несколько лет может стать первым в мире триллионером.
Lenta.ru вчера в 22:51
1
Общество

Из Нью-Йорка в Москву вылетел самолет с 369 россиянами

По данным генконсульства РФ в Нью-Йорке, рейс вывез 369 россиян, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 21:49
Кино

Скончалась актриса Алла Мещерякова

Печальная новость пришла из Союза кинематографистов. «Артистка скончалась на 78-м году жизни 11 мая», — говорится в сообщении.
Inc-news.ru вчера в 14:33
74
Экономика

Неожиданные итоги самоизоляции: сотрудников малых и средних предприятий стало больше

Увеличение общего числа работников произошло у всех категорий субъектов МСП: микропредприятий (до 15 работающих); малых предприятий (до 100 работающих) и средних предприятий (от 101 до 250 работающих).
CRN/RE 12 мая в 08:43
2
Общество

Выплаты на детей не получат россияне, проживающие за рубежом

Важно помнить: если ребенку исполнилось 16 лет до момента вступления указа Президента в силу 11 мая, то родитель не может воспользоваться правом на выплату.
Забайкальский рабочий 13 мая в 18:21
Армия и оружие

На Украине заявили о вине Киева в инциденте в Керченском проливе

Командование ВМС Украины в 2018 году отправило корабли в Керченский пролив без письменных приказов в нарушение порядка исполнения боевых документов, говорится в экспертизе инцидента, проведенной Киевским научно-исследовательским институтом судебных экспертиз при минюсте Украины.
Известия вчера в 18:45
6
Общество

Путину рассказали о лечении Анастасии Заворотнюк

В Институте молекулярной биологии РАН разработали технологию лечения рака вирусами, которую можно использовать для лечения больных на терминальной стадии.
РБК вчера в 09:00
1,3K
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