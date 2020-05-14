Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruЕвропу призвали готовиться ко второй волне коронавируса

Клюге посоветовал странам Европы проявлять осторожность при отмене ограничительных мер, введенных из-за эпидемии. «Я очень обеспокоен по поводу двойной волны: осенью у нас может быть вторая волна COVID-19 и еще одна — сезонного гриппа или кори», — добавил он.
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с чего всё началось
Европе посоветовали готовиться ко второй волне пандемии коронавируса, которая может наступить осенью, заявил глава Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге в интервью Daily Telegraph
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Невские Новости17:10

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ВОЗ призывает Европу готовиться ко второй волне пандемии COVID

РЕН ТВ14:54

ВОЗ предупредила Европу о возможной второй волне коронавируса

Газета.Ru15:23

Европу призвали готовиться ко второй волне коронавируса

Lenta.ru15:12

Европе предрекли новую волну коронавируса

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В ВОЗ призывают Европу не расслабляться, а быть готовой ко второй волне коронавируса осенью

Интерфакс14:47

ВОЗ: Европа должна подготовиться ко второй волне коронавируса

Московский Комсомолец10:26

В ВОЗ заявили, что Европа должна подготовиться ко второй волне коронавируса

ТАСС10:08
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Автоматически обработано 7185 источников, обновлено в 17:15, Ашберн
Общество

Рособрнадзор назвал возможную дату начала ЕГЭ

Рособрнадзор рассматривает варианты проведения Единого госэкзамена начиная с 19 июня и позже, сообщает пресс-служба ведомства.
РИА Новости 09:29
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Общество

В российских школах отменят общие перемены

"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости вчера в 17:34
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Общество

Путину рассказали о лечении Анастасии Заворотнюк

В Институте молекулярной биологии РАН разработали технологию лечения рака вирусами, которую можно использовать для лечения больных на терминальной стадии.
РБК 09:00
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Энергетика

«Роснефть» прокачивает право на скидку

При поставках в Азию по нефтепроводу ВСТО (тариф 2747,62 руб. за тонну) с экспортом через порт Козьмино с учетом перевалки нефти сорта ESPO в порту расходы составят примерно 18% от стоимости нефти по текущим котировкам, отмечает аналитик.
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Политика

В России оценили условие США по продлению ракетного договора

Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила условие США по продлению Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
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Готовится к выходу первый монитор с поддержкой HDMI 2.1

Игромания.ру 16:32
Армия и оружие

«Оружие массового уничтожения» из США займется трансляцией энергии

Американское "оружие массового уничтожения" займется трансляцией энергии. Об этом сообщили журналисты из The Drive.
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В Петербурге выздоровел пациент после переливания плазмы

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Экономика

Женщины обошли мужчин по росту благосостояния

За последние четыре года женщины обошли мужчин по росту благосостояния, следует из исследования BCG (ранее Boston Consulting Group) «Как женщины распорядятся своим капиталом в следующем десятилетии», с которым ознакомился РБК.
РБК 17:01
Общество

В Ульяновской области режим самоизоляции смягчат после 16 мая

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов сообщил, что с 16 мая режим самоизоляции в регионе будет носить рекомендательный характер для всех, кроме пожилых людей и страдающих хроническими заболеваниями, передаёт РИА Новости.
Аргументы и Факты 16:15
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Наука

Создана наиболее достоверная 3D-модель вируса SARS-CoV-2

Студия биомедицинской визуализации Visual Science представила наиболее детализированную трехмерную модель коронавируса SARS-CoV-2 c разрешением до отдельных атомов.
Naked Science 12:14
Политика

Захарова прокомментировала статью Bloomberg о коронавирусе в России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём Facebook обратила внимание на публикацию Bloomberg, в которой под сомнение ставится достоверность данных о смертности от коронавируса в России.
RT на русском 16:10
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Происшествия

СК отказался смягчить обвинение сестрам Хачатурян

Следственный комитет отказался переквалифицировать действия сестер Хачатурян на необходимую самооборону, сообщил РИА Новости адвокат одной из них Алексей Липцер.
РИА Новости вчера в 06:08
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Энергетика

МЭА улучшило прогноз по нефти на 2020 год

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РБК 11:41
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Москвичей начнут массово проверять на иммунитет к коронавирусу

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Коммерсантъ 08:29
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Космос

Столкновение метеоритов сыграло главную роль в формировании Луны

Ученые доказали, что лунную кору частично сформировали метеориты.
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Кино

Создатели «Аватара 2» поделились кадром со съемок с Кейт Уинслет

Появился новый кадр со съемок сиквела научно-фантастического боевика режиссера Джеймса Кэмерона "Аватар 2". На представленной фотографии в официальном Twitter-аккаунте картины видны голливудские актеры Кейт Уинслет, Сэм Уортингтон, Зои Салдана и Клифф Кертис.
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Игры

На PlayStation 5 показали возможности движка Unreal Engine 5

В Epic Games еще заявили, что популярная Fortnite в начале следующего года будет переведена на Unreal Engine 5. Напомним, новое поколение PlayStation 5 и Xbox Series X появится в продаже ближе к концу года.
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Происшествия

Против министра Пензенской области возбудили уголовное дело

Министра сельского хозяйства Пензенской области и заместителя председателя правительства региона Андрея Бурлакова подозревают в мошенничестве с бюджетными средствами, против него возбуждено уголовное дело.
РБК 07:45
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Общество

Еще один насельник Троице-Сергиевой лавры скончался от коронавируса

«14 мая 2020 года от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончался насельник Свято-Троицкой Сергиевой лавры иеромонах Модест (Панченко)», — отмечается в сообщении группы в ее Telegram-канале.
Известия 15:52
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Политика

В NYT уверены в точности информации в статье о коронавирусе в России

Вице-президент по коммуникациям The New York Times Даниэль Роадс заявила, что издание уверено в точности информации в материале о статистике смертности от коронавируса в России.
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Эксперты выявили популярные у российского бизнеса антикризисные меры

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РБК 17:00
Происшествия

В Петербурге задержан замгендиректора «Ленэнерго» Алексей Горячев

Санкт-Петербург, 14 мая 2020, 20:42 — REGNUM В Санкт-Петербурге задержан заместитель генерального директора ПАО «Ленэнерго» Алексей Горячев.
REGNUM 13:42
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Актеры и создатели фильма «Назад в будущее» воссоединились

Создатели научно-фантастической трилогии «Назад в будущее» и исполнители главных ролей приняли участие в онлайн-шоу актера Джоша Гада «Reunited apart» в формате видеоконференции.
Профиль вчера в 04:45
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Наука

Найдено эффективное лекарство от коронавируса

Биохимики и вирусологи Университета Гете и Франкфуртской университетской больницы нашли препараты, которые замедляют и останавливают размножение вируса SARS-CoV-2.
Lenta.ru 11:21
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Экономика

ЦСР: до трети всех российских компаний подходят к грани банкротства

Москва, 15 мая 2020, 00:03 — REGNUM В результате экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, более трети российских компаний из всех отраслей экономики могут оказаться на грани банкротства.
REGNUM 17:03
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Космос

Минобороны запустит еще один спутник для системы «Луч»

Космический спутник-ретранслятор для многофункциональной космической системы ретрансляции «Луч» будет запущен через четыре года, сообщила 14 мая пресс-служба компании Информационные спутниковые системы (ИСС) им. академика М. Ф. Решетнева в городе Железногорске.
ИА Красная Весна 03:16
Общество

В Москве умерли еще 68 пациентов с коронавирусом

РБК 17:07
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Наука

Обнаружен механизм быстрого образования микрочастиц в атмосфере

Международная группа ученых обнаружила ранее неизвестный механизм, который обуславливает очень быстрое образование частиц в атмосфере при определенных условиях.
Индикатор 13:26
Финансы

Торги на бирже Нью-Йорка закрылись ростом основных индексов

Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже выросли к закрытию торгов в четверг несмотря на публикацию данных о количестве первичных заявок на получение пособий по безработице в США.
ТАСС 17:09
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