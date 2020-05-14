Коронавирус
Lenta.ruЕвропу призвали готовиться ко второй волне коронавируса
Клюге посоветовал странам Европы проявлять осторожность при отмене ограничительных мер, введенных из-за эпидемии. «Я очень обеспокоен по поводу двойной волны: осенью у нас может быть вторая волна COVID-19 и еще одна — сезонного гриппа или кори», — добавил он.
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с чего всё началось
Европе посоветовали готовиться ко второй волне пандемии коронавируса, которая может наступить осенью, заявил глава Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге в интервью Daily Telegraph.Невские Новости17:10
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Общество
Рособрнадзор назвал возможную дату начала ЕГЭ
Рособрнадзор рассматривает варианты проведения Единого госэкзамена начиная с 19 июня и позже, сообщает пресс-служба ведомства.
РИА Новости 09:29
Общество
В российских школах отменят общие перемены
"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости вчера в 17:34
Общество
Путину рассказали о лечении Анастасии Заворотнюк
В Институте молекулярной биологии РАН разработали технологию лечения рака вирусами, которую можно использовать для лечения больных на терминальной стадии.
РБК 09:00
Энергетика
«Роснефть» прокачивает право на скидку
При поставках в Азию по нефтепроводу ВСТО (тариф 2747,62 руб. за тонну) с экспортом через порт Козьмино с учетом перевалки нефти сорта ESPO в порту расходы составят примерно 18% от стоимости нефти по текущим котировкам, отмечает аналитик.
Коммерсантъ 12 мая в 14:09
Политика
В России оценили условие США по продлению ракетного договора
Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила условие США по продлению Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
Lenta.ru 15:57
Гаджеты
Готовится к выходу первый монитор с поддержкой HDMI 2.1
Игромания.ру 16:32
Армия и оружие
«Оружие массового уничтожения» из США займется трансляцией энергии
Американское "оружие массового уничтожения" займется трансляцией энергии. Об этом сообщили журналисты из The Drive.
Piter.tv вчера в 08:54
Здоровье
В Петербурге выздоровел пациент после переливания плазмы
В Санкт-Петербурге при лечении коронавируса начали применять новый метод – врачи переливают больным плазму тех, кто уже вылечился.
Gazeta.SPb 16:04
Экономика
Женщины обошли мужчин по росту благосостояния
За последние четыре года женщины обошли мужчин по росту благосостояния, следует из исследования BCG (ранее Boston Consulting Group) «Как женщины распорядятся своим капиталом в следующем десятилетии», с которым ознакомился РБК.
РБК 17:01
Общество
В Ульяновской области режим самоизоляции смягчат после 16 мая
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов сообщил, что с 16 мая режим самоизоляции в регионе будет носить рекомендательный характер для всех, кроме пожилых людей и страдающих хроническими заболеваниями, передаёт РИА Новости.
Аргументы и Факты 16:15
Наука
Создана наиболее достоверная 3D-модель вируса SARS-CoV-2
Студия биомедицинской визуализации Visual Science представила наиболее детализированную трехмерную модель коронавируса SARS-CoV-2 c разрешением до отдельных атомов.
Naked Science 12:14
Политика
Захарова прокомментировала статью Bloomberg о коронавирусе в России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём Facebook обратила внимание на публикацию Bloomberg, в которой под сомнение ставится достоверность данных о смертности от коронавируса в России.
RT на русском 16:10
Происшествия
СК отказался смягчить обвинение сестрам Хачатурян
Следственный комитет отказался переквалифицировать действия сестер Хачатурян на необходимую самооборону, сообщил РИА Новости адвокат одной из них Алексей Липцер.
РИА Новости вчера в 06:08
Энергетика
МЭА улучшило прогноз по нефти на 2020 год
Международное энергетическое агентство (МЭА) улучшило прогноз по падению спроса на нефть в 2020 году на 0,7 млн барр. в сутки из-за смягчения ограничений, введенных из-за ситуации с коронавирусом.
РБК 11:41
Общество
Москвичей начнут массово проверять на иммунитет к коронавирусу
Москва переходит на новый этап тестирования на иммунитет к коронавирусу COVID-19, сообщил мэр города Сергей Собянин.
Коммерсантъ 08:29
Космос
Столкновение метеоритов сыграло главную роль в формировании Луны
Ученые доказали, что лунную кору частично сформировали метеориты.
Актуальные Новости 12 мая в 09:17
Кино
Создатели «Аватара 2» поделились кадром со съемок с Кейт Уинслет
Появился новый кадр со съемок сиквела научно-фантастического боевика режиссера Джеймса Кэмерона "Аватар 2". На представленной фотографии в официальном Twitter-аккаунте картины видны голливудские актеры Кейт Уинслет, Сэм Уортингтон, Зои Салдана и Клифф Кертис.
Москва 24 10:22
Игры
На PlayStation 5 показали возможности движка Unreal Engine 5
В Epic Games еще заявили, что популярная Fortnite в начале следующего года будет переведена на Unreal Engine 5. Напомним, новое поколение PlayStation 5 и Xbox Series X появится в продаже ближе к концу года.
Astera 07:11
Происшествия
Против министра Пензенской области возбудили уголовное дело
Министра сельского хозяйства Пензенской области и заместителя председателя правительства региона Андрея Бурлакова подозревают в мошенничестве с бюджетными средствами, против него возбуждено уголовное дело.
РБК 07:45
Общество
Еще один насельник Троице-Сергиевой лавры скончался от коронавируса
«14 мая 2020 года от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончался насельник Свято-Троицкой Сергиевой лавры иеромонах Модест (Панченко)», — отмечается в сообщении группы в ее Telegram-канале.
Известия 15:52
Политика
В NYT уверены в точности информации в статье о коронавирусе в России
Вице-президент по коммуникациям The New York Times Даниэль Роадс заявила, что издание уверено в точности информации в материале о статистике смертности от коронавируса в России.
RT на русском вчера в 19:27
Экономика
Эксперты выявили популярные у российского бизнеса антикризисные меры
Запас прочности меньше квартала Запас прочности напрямую связан с размером бизнеса, отмечает управляющий партнер EY по странам СНГ Александр Ивлев.
РБК 17:00
Происшествия
В Петербурге задержан замгендиректора «Ленэнерго» Алексей Горячев
Санкт-Петербург, 14 мая 2020, 20:42 — REGNUM В Санкт-Петербурге задержан заместитель генерального директора ПАО «Ленэнерго» Алексей Горячев.
REGNUM 13:42
Кино
Актеры и создатели фильма «Назад в будущее» воссоединились
Создатели научно-фантастической трилогии «Назад в будущее» и исполнители главных ролей приняли участие в онлайн-шоу актера Джоша Гада «Reunited apart» в формате видеоконференции.
Профиль вчера в 04:45
Наука
Найдено эффективное лекарство от коронавируса
Биохимики и вирусологи Университета Гете и Франкфуртской университетской больницы нашли препараты, которые замедляют и останавливают размножение вируса SARS-CoV-2.
Lenta.ru 11:21
Экономика
ЦСР: до трети всех российских компаний подходят к грани банкротства
Москва, 15 мая 2020, 00:03 — REGNUM В результате экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, более трети российских компаний из всех отраслей экономики могут оказаться на грани банкротства.
REGNUM 17:03
Космос
Минобороны запустит еще один спутник для системы «Луч»
Космический спутник-ретранслятор для многофункциональной космической системы ретрансляции «Луч» будет запущен через четыре года, сообщила 14 мая пресс-служба компании Информационные спутниковые системы (ИСС) им. академика М. Ф. Решетнева в городе Железногорске.
ИА Красная Весна 03:16
Наука
Обнаружен механизм быстрого образования микрочастиц в атмосфере
Международная группа ученых обнаружила ранее неизвестный механизм, который обуславливает очень быстрое образование частиц в атмосфере при определенных условиях.
Индикатор 13:26
Финансы
Торги на бирже Нью-Йорка закрылись ростом основных индексов
Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже выросли к закрытию торгов в четверг несмотря на публикацию данных о количестве первичных заявок на получение пособий по безработице в США.
ТАСС 17:09