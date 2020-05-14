с чего всё началось

Клюге посоветовал странам Европы проявлять осторожность при отмене ограничительных мер, введенных из-за эпидемии. «Я очень обеспокоен по поводу двойной волны: осенью у нас может быть вторая волна COVID-19 и еще одна — сезонного гриппа или кори», — добавил он.

Общество Рособрнадзор назвал возможную дату начала ЕГЭ Рособрнадзор рассматривает варианты проведения Единого госэкзамена начиная с 19 июня и позже, сообщает пресс-служба ведомства. 116

Общество В российских школах отменят общие перемены "Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе. 2,5K

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Энергетика «Роснефть» прокачивает право на скидку При поставках в Азию по нефтепроводу ВСТО (тариф 2747,62 руб. за тонну) с экспортом через порт Козьмино с учетом перевалки нефти сорта ESPO в порту расходы составят примерно 18% от стоимости нефти по текущим котировкам, отмечает аналитик. 92

Политика В России оценили условие США по продлению ракетного договора Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила условие США по продлению Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). 4

Здоровье В Петербурге выздоровел пациент после переливания плазмы В Санкт-Петербурге при лечении коронавируса начали применять новый метод – врачи переливают больным плазму тех, кто уже вылечился. 16

Экономика Женщины обошли мужчин по росту благосостояния За последние четыре года женщины обошли мужчин по росту благосостояния, следует из исследования BCG (ранее Boston Consulting Group) «Как женщины распорядятся своим капиталом в следующем десятилетии», с которым ознакомился РБК.

Общество В Ульяновской области режим самоизоляции смягчат после 16 мая Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов сообщил, что с 16 мая режим самоизоляции в регионе будет носить рекомендательный характер для всех, кроме пожилых людей и страдающих хроническими заболеваниями, передаёт РИА Новости. 4

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Политика Захарова прокомментировала статью Bloomberg о коронавирусе в России Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём Facebook обратила внимание на публикацию Bloomberg, в которой под сомнение ставится достоверность данных о смертности от коронавируса в России. 46

Происшествия СК отказался смягчить обвинение сестрам Хачатурян Следственный комитет отказался переквалифицировать действия сестер Хачатурян на необходимую самооборону, сообщил РИА Новости адвокат одной из них Алексей Липцер. 403

Энергетика МЭА улучшило прогноз по нефти на 2020 год Международное энергетическое агентство (МЭА) улучшило прогноз по падению спроса на нефть в 2020 году на 0,7 млн барр. в сутки из-за смягчения ограничений, введенных из-за ситуации с коронавирусом. 3

Кино Создатели «Аватара 2» поделились кадром со съемок с Кейт Уинслет Появился новый кадр со съемок сиквела научно-фантастического боевика режиссера Джеймса Кэмерона "Аватар 2". На представленной фотографии в официальном Twitter-аккаунте картины видны голливудские актеры Кейт Уинслет, Сэм Уортингтон, Зои Салдана и Клифф Кертис. 7

Игры На PlayStation 5 показали возможности движка Unreal Engine 5 В Epic Games еще заявили, что популярная Fortnite в начале следующего года будет переведена на Unreal Engine 5. Напомним, новое поколение PlayStation 5 и Xbox Series X появится в продаже ближе к концу года. 95

Происшествия Против министра Пензенской области возбудили уголовное дело Министра сельского хозяйства Пензенской области и заместителя председателя правительства региона Андрея Бурлакова подозревают в мошенничестве с бюджетными средствами, против него возбуждено уголовное дело. 277

Общество Еще один насельник Троице-Сергиевой лавры скончался от коронавируса «14 мая 2020 года от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончался насельник Свято-Троицкой Сергиевой лавры иеромонах Модест (Панченко)», — отмечается в сообщении группы в ее Telegram-канале. 7

Экономика Эксперты выявили популярные у российского бизнеса антикризисные меры Запас прочности меньше квартала Запас прочности напрямую связан с размером бизнеса, отмечает управляющий партнер EY по странам СНГ Александр Ивлев.

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Экономика ЦСР: до трети всех российских компаний подходят к грани банкротства Москва, 15 мая 2020, 00:03 — REGNUM В результате экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, более трети российских компаний из всех отраслей экономики могут оказаться на грани банкротства. 248

Космос Минобороны запустит еще один спутник для системы «Луч» Космический спутник-ретранслятор для многофункциональной космической системы ретрансляции «Луч» будет запущен через четыре года, сообщила 14 мая пресс-служба компании Информационные спутниковые системы (ИСС) им. академика М. Ф. Решетнева в городе Железногорске.

Наука Обнаружен механизм быстрого образования микрочастиц в атмосфере Международная группа ученых обнаружила ранее неизвестный механизм, который обуславливает очень быстрое образование частиц в атмосфере при определенных условиях.