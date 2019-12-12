Президент Германо-российской промышленной палаты, глава австрийского нефтегазового концерна OMV Райнер Зеле призвал Европу принять меры в ответ на санкции США против газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление АНК.

Европу призвали ответить на санкции США против «Северного потока — 2»

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