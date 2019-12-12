Политика
RT на русскомЕвропу призвали ответить на санкции США против «Северного потока — 2»
Президент Германо-российской промышленной палаты, глава австрийского нефтегазового концерна OMV Райнер Зеле призвал Европу принять меры в ответ на санкции США против газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление АНК.
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Экономика
Обналичивание с помощью нотариусов за год выросло почти в 2,5 раза
Росфинмониторинг пока не может побороть схемы по обналичиванию с использованием судов, судебных приставов и нотариусов, признал глава ведомства Юрий Чиханчин во время выступления с докладом в Совете Федерации.
Общество
В Москве простились с Юрием Лужковым
В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
Общество
В Приморье затонула подводная лодка
На юге Приморье, в районе города Находка во время буксировки к месту утилизации частично затонула списанная подводная лодка, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Гаджеты
WhatsApp перестанет работать у миллионов пользователей в 2020 году
Популярный мессенджер Whatsapp после Нового года прекратит работать на миллионах смартфонов по всему миру.
Происшествия
В жутком ДТП на трассе Екатеринбург-Тюмень погиб водитель грузовика
В первом часу дня на 294-м километре федеральной автодороги Екатеринбург-Тюмень произошла страшная авария.
Происшествия
Во время пожара на крейсере «Адмирал Кузнецов» пострадали военные
При пожаре на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» пострадали двое военных, их жизни ничто не угрожает.
Общество
Из эфира ТНТ пропал сериал «Слуга народа» с Зеленским
Происшествия
Двое обвиняемых в изнасиловании девушки в Уфе попросили об оправдании
Двое экс-полицейских, обвиняемых в изнасиловании коллеги в Уфе, выступили с последним словом и попросили суд оправдать их, сообщил РИА Новости представитель Кировского районного суда.
Происшествия
Бывший мэр Челябинска признался в получении взятки
Бывший глава Челябинска Евгений Тефтелев признался в получении взятки.
Политика
Порошенко: «Мне 54 года, и я не…»
Выступая с трибуны Верховной рады в ходе обсуждения законопроекта о продлении особого статуса Донбасса, экс-президент Украины Петро Порошенко вспомнил про лохов, Минские соглашения и Владимира Путина.
Происшествия
Погибли издатель «Тинькофф журнала» Александр Рай и его жена
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев прервал молчание об Андрее Малахове
Стоит напомнить, что три года назад назад Дмитрий Шепелев, который долгое время не рассказывал никому о своей жизни после смерти Жанны Фриске, неожиданно для всех согласился дать большое откровенное интервью Андрею Малахову.
Политика
Украина поблагодарила США за санкции против «Северного потока-2»
Решение США ввести санкции против российского газопровода «Северный поток — 2» помогут укрепить энергетическую безопасность Европы, уверены в Киеве.
Происшествия
В Петербурге задержали напавших на 18-летнюю девушку из-за ориентации
В Санкт-Петербурге задержали группу парней, которые напали на 18-летнюю девушку Екатерину Лысых из-за ее ориентации.
Политика
Поправки к закону об особом статусе Донбасса внесены в Раду
Законопроект с поправками к действующему закону об особом статусе Донбасса внесен на расссмотрение Верховной рады Украины.
Экономика
Неисполнение расходов бюджета РФ в 2019 году составит 1 трлн рублей
Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин доложил президенту страны Владимиру Путину о том, что неисполнение расходов федерального бюджета в текущем году составит триллион рублей.
Кино
Новая часть «Матрицы» выйдет в 2021 году
Общество
Самый мощный в мире ледокол «Арктика» вышел на ходовые испытания
Самый мощный в мире российский головной атомный ледокол "Арктика" вышел на ходовые испытания, сообщается в четверг в официальном аккаунте госкорпорации "Росатом" в Twitter.
Происшествия
Отец с 17-летним сыном возили на санках труп забитого мужчины
Отец и сын решил труп спрятать, но житель улицы Полбина их спугнул.
Гаджеты
Официально представлен смартфон Xiaomi Redmi K30
Китайская компания Xiaomi официально представила смартфон модели Redmi K30.
Политика
Киев исправил коммюнике «нормандского саммита» после требований ДНР
Ранее 11 декабря глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ДНР не будет выполнять достигнутые в Париже на «нормандском саммите» договоренности, если Киев не опубликует корректный текст итогового коммюнике встречи.
Авто
Названа стартовая цена на новый Skoda Rapid
Компания Skoda представила лифтбек Rapid нового поколения, объявив при этом его начальную цену.
Биатлон
Санкции WADA не лишат Логинова участия в Олимпиаде — глава СБР
Российский биатлонист Александр Логинов не будет лишён возможности участвовать в Олимпийских играх и чемпионатах мира, несмотря на санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Технологии
Поколение Z разучилось определять время по классическим часам
Аналитики утверждают, что представителям поколения Z — молодежи от 18 до 24 лет — становится сложнее определять время по часам со стрелками.
Экономика
Госдума приняла закон, определяющий Промсвязьбанк как опорный для ОПК
Госдума приняла в третьем чтении закон, определяющий ПАО "Промсвязьбанк" в качестве опорного банка для оборонно-промышленного комплекса (ОПК).
Политика
МИД ФРГ считает высылку своих дипломатов из РФ безосновательной
МИД ФРГ посчитал высылку своих дипломатов из России "неправильным сигналом", об этом информирует "Интерфакс".
Политика
Песков опроверг существование запрета шутить про Путина на телевидении
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не согласился с тем, что на российском телевидении появилось больше цензуры и стало нельзя шутить про главу государства.
Киберспорт
В Dota 2 вышло обновление 7.23d
Утром 12 декабря разработчики выпустили новый патч для Dota 2 — 7.23d.
Политика
Ъ: Трамп сообщил Лаврову о желании увеличить товарооборот с Россией
Президент США Дональд Трамп во время переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым заявил, что хочет "в несколько раз" увеличить товарооборот с Россией.