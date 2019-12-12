Политика

RT на русскомRT на русскомЕвропу призвали ответить на санкции США против «Северного потока — 2»

Президент Германо-российской промышленной палаты, глава австрийского нефтегазового концерна OMV Райнер Зеле призвал Европу принять меры в ответ на санкции США против газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление АНК.
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В Германии призвали Европу принять меры в ответ на санкции США против «Северного потока-2»

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В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
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В Приморье затонула подводная лодка

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В жутком ДТП на трассе Екатеринбург-Тюмень погиб водитель грузовика

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При пожаре на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» пострадали двое военных, их жизни ничто не угрожает.
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Двое экс-полицейских, обвиняемых в изнасиловании коллеги в Уфе, выступили с последним словом и попросили суд оправдать их, сообщил РИА Новости представитель Кировского районного суда.
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Бывший глава Челябинска Евгений Тефтелев признался в получении взятки.
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Порошенко: «Мне 54 года, и я не…»

Выступая с трибуны Верховной рады в ходе обсуждения законопроекта о продлении особого статуса Донбасса, экс-президент Украины Петро Порошенко вспомнил про лохов, Минские соглашения и Владимира Путина.
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Стоит напомнить, что три года назад назад Дмитрий Шепелев, который долгое время не рассказывал никому о своей жизни после смерти Жанны Фриске, неожиданно для всех согласился дать большое откровенное интервью Андрею Малахову.
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Политика

Украина поблагодарила США за санкции против «Северного потока-2»

Решение США ввести санкции против российского газопровода «Северный поток — 2» помогут укрепить энергетическую безопасность Европы, уверены в Киеве.
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В Петербурге задержали напавших на 18-летнюю девушку из-за ориентации

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Поправки к закону об особом статусе Донбасса внесены в Раду

Законопроект с поправками к действующему закону об особом статусе Донбасса внесен на расссмотрение Верховной рады Украины.
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Неисполнение расходов бюджета РФ в 2019 году составит 1 трлн рублей

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин доложил президенту страны Владимиру Путину о том, что неисполнение расходов федерального бюджета в текущем году составит триллион рублей.
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Китайская компания Xiaomi официально представила смартфон модели Redmi K30.
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МИД ФРГ считает высылку своих дипломатов из РФ безосновательной

МИД ФРГ посчитал высылку своих дипломатов из России "неправильным сигналом", об этом информирует "Интерфакс".
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В ООН назвали число погибших мирных жителей Донбасса в 2019 году

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Песков опроверг существование запрета шутить про Путина на телевидении

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