Политика

REGNUMREGNUMОт Евросоюза ждут ответа на санкции США против «Северного потока — 2»

Президент АНК и глава концерна OMV Райнер Зеле назвал санкции против проекта газопровода ударом по Европе и её тесному союзнику — Германии. Для Берлина и Брюсселя пришло время занять ясную политическую позицию и ответить целенаправленными мерами, подчеркнул он.
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Цеков объяснил призыв OMV ответить на санкции США по «Северному потоку — 2»

Газета.Ru07:06

Глава OMV призвал продумать ответ на санкции США против «Северного потока – 2»

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В Германии потребовали ответа ЕС на санкции против «Северного потока-2»

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В Германии призвали Европу принять меры в ответ на санкции США против «Северного потока-2»

ТАСС02:52

Цеков оценил призыв главы OMV ответить на санкции США по Nord Stream 2

РИА Новости06:14

В Германии призвали ответить на санкции США против «Северного потока – 2»

Взгляд.ру02:40
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Автоматически обработано 7089 источников, обновлено в 07:23, Ашберн
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Иван Янковский оправдал постельную сцену с Кристиной Асмус

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Вильфанд рассказал о волнах холода нынешней зимой

В Москве нынешней зимой будет несколько периодов с температурой ниже минус 25 градусов, сообщил и о директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Российская газета вчера в 17:00
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В ОСК назвали причину пожара на крейсере «Адмирал Кузнецов»

Пожар на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» начался после того, как искра во время сварки упала в трюм, где находились остатки мазута.
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В ООН заявили о 3344 погибших мирных жителях в Донбассе с 2014 года

С начала конфликта в 2014 году на территории Донбасса погибли как минимум 3344 мирных жителя, более 7 тыс. человек с обеих сторон получили ранения.
РБК 06:03
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Сухопутные войска РФ получат «пластиковые» боеприпасы в 2020 году

В первом квартале 2020 года Сухопутные войска армии России примут на вооружение 30-миллиметровые артиллерийские боеприпасы с пластиковыми элементами.
Российская газета 02:27
Политика

Украина поблагодарила США за санкции против «Северного потока-2»

Решение США ввести санкции против российского газопровода «Северный поток — 2» помогут укрепить энергетическую безопасность Европы, уверены в Киеве.
Росбалт 04:58
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Премьеры «Матрицы 4» и «Джона Уика 4» состоятся в один день

News.ru вчера в 20:36
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В Петербурге задержали подозреваемых в жестоком избиении девушки

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Петросян прокомментировал сообщения о свадьбе на помощнице

Российский юморист Евгений Петросян прокомментировал информацию о своей женитьбе на 30-летней помощнице Татьяне Брухуновой.
Накануне.Ru вчера в 17:13
Авто

В 2020 году российский авторынок сократится примерно на 8%

По словам президента РОАД Олега Моисеева, ассоциация прогнозирует в 2020 году падение продаж новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей на 9%.
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Samsung вскоре обновит семейство смартфонов Galaxy M Series

Ресурс SamMobile сообщает о том, что компания Samsung в скором времени обновит семейство относительно недорогих смартфонов Galaxy M Series.
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Общество

В Москве простились с Юрием Лужковым

В храме Христа Спасителя завершилась церемония прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым. Похороны пройдут на Новодевичьем кладбище.
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Монреальский протокол замедлил приближение глобального потепления

Anonsens 09 декабря в 13:47
Общество

В МЧС рассказали о реакции Путина на спасение младенца в Магнитогорске

Lenta.ru вчера в 18:02
Политика

В Румынии задержали главу Меджлиса русофоба Чубарова

Утром 12 декабря главу Меджлиса крымско-татарского народа (запрещенная в РФ экстремистская организация – ред.) Рефата Чубарова задержали в аэропорту Бухареста.
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Культура

На Первом продолжается показ сериала «Тест на беременность»

На Первом канале продолжается показ сериала "Тест на беременность".
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Общество

Госдума приняла закон о возврате курилок в аэропорты

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон, разрешающий устраивать в аэропортах помещения для курения.
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Политика

МИД раскритиковал проект США о признании России «спонсором терроризма»

В министерстве иностранных дел России не увязывают одобрение комитетом конгресса США инициативы о признании РФ "спонсором терроризма" с визитом главы российского МИД Сергея Лаврова в Вашингтон, заявила официальный представитель министерства Мария Захарова.
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Футбол

Черчесов – о сборной России, шансах на Евро-2020 и Дзюбе

Заодно главный тренер сборной России рассказал, кто ведет его «Инстаграм» С главным тренером сборной России мы встретились в его рабочем кабинете в офисе на Таганке.
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В Краснодарском крае разбился вертолет Ми-28Н

«11 декабря 2019 года в районе 23:00 (мск) при выполнении планового учебно-тренировочного полета в темное время суток в сложных метеорологических условиях в Краснодарском крае в районе аэродрома Кореновск потерпел аварию вертолет Ми-28(Н)», — сообщили в военном ведомстве.
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Происшествия

Из России за границу сбежал обвиняемый в хищении 368 млн рублей

Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга заявила, что фигурант уголовного дела о хищении при проектировании подлодки 368 млн рублей Денис Пшеничный сбежал за границу.
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Овечкин применил силовой прием против арбитра

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Xiaomi презентует новый Redmi K30 5G

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Netflix показал финальный трейлер «Ведьмака»

Газета.Ru 07:01
Политика

Глава МИД Франции назвал Россию угрозой для стран НАТО

Министр по делам Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что политика России представляет угрозу для входящих в военный блок НАТО стран.
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Общество

Искусственный интеллект в России использует лишь треть компаний

Применяются технологии искусственного интеллекта примерно в трети компаний (31%), а около четверти (23%) планируют их внедрить.
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Сурков ответил на слова Авакова о саммите в Париже

Помощник президента России Владислав Сурков прокомментировал утверждение главы МВД Украины Арсена Авакова о том, что у него якобы "сдали нервы" во время переговоров на саммите "нормандской четверки" в Париже.
РИА Новости вчера в 07:49
Экономика

Госдума повысила МРОТ на 850 рублей

С 1 января 2020 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вырастет до 12 тыс. 130 рублей.
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Общество

Госдума отменяет штрафы за превышение «средней скорости»

В пояснительной записке к инициативе законодатели обратили внимание, что в некоторых регионах автомобилистам приходят "штрафы за так называемое движение со средней скоростью, которую измеряют с помощью автоматических комплексов".
Российская газета вчера в 08:09
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