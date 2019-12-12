Президент АНК и глава концерна OMV Райнер Зеле назвал санкции против проекта газопровода ударом по Европе и её тесному союзнику — Германии. Для Берлина и Брюсселя пришло время занять ясную политическую позицию и ответить целенаправленными мерами, подчеркнул он.

От Евросоюза ждут ответа на санкции США против «Северного потока — 2»

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