Политика
REGNUMОт Евросоюза ждут ответа на санкции США против «Северного потока — 2»
Президент АНК и глава концерна OMV Райнер Зеле назвал санкции против проекта газопровода ударом по Европе и её тесному союзнику — Германии. Для Берлина и Брюсселя пришло время занять ясную политическую позицию и ответить целенаправленными мерами, подчеркнул он.
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Кино
Иван Янковский оправдал постельную сцену с Кристиной Асмус
Общество
Вильфанд рассказал о волнах холода нынешней зимой
В Москве нынешней зимой будет несколько периодов с температурой ниже минус 25 градусов, сообщил и о директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Происшествия
В ОСК назвали причину пожара на крейсере «Адмирал Кузнецов»
Пожар на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» начался после того, как искра во время сварки упала в трюм, где находились остатки мазута.
Политика
В ООН заявили о 3344 погибших мирных жителях в Донбассе с 2014 года
С начала конфликта в 2014 году на территории Донбасса погибли как минимум 3344 мирных жителя, более 7 тыс. человек с обеих сторон получили ранения.
Армия и оружие
Сухопутные войска РФ получат «пластиковые» боеприпасы в 2020 году
В первом квартале 2020 года Сухопутные войска армии России примут на вооружение 30-миллиметровые артиллерийские боеприпасы с пластиковыми элементами.
Политика
Украина поблагодарила США за санкции против «Северного потока-2»
Решение США ввести санкции против российского газопровода «Северный поток — 2» помогут укрепить энергетическую безопасность Европы, уверены в Киеве.
Кино
Премьеры «Матрицы 4» и «Джона Уика 4» состоятся в один день
Шоу-бизнес
Петросян прокомментировал сообщения о свадьбе на помощнице
Российский юморист Евгений Петросян прокомментировал информацию о своей женитьбе на 30-летней помощнице Татьяне Брухуновой.
Авто
В 2020 году российский авторынок сократится примерно на 8%
По словам президента РОАД Олега Моисеева, ассоциация прогнозирует в 2020 году падение продаж новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей на 9%.
Гаджеты
Samsung вскоре обновит семейство смартфонов Galaxy M Series
Ресурс SamMobile сообщает о том, что компания Samsung в скором времени обновит семейство относительно недорогих смартфонов Galaxy M Series.
Общество
В Москве простились с Юрием Лужковым
В храме Христа Спасителя завершилась церемония прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым. Похороны пройдут на Новодевичьем кладбище.
Наука
Монреальский протокол замедлил приближение глобального потепления
Общество
В МЧС рассказали о реакции Путина на спасение младенца в Магнитогорске
Политика
В Румынии задержали главу Меджлиса русофоба Чубарова
Утром 12 декабря главу Меджлиса крымско-татарского народа (запрещенная в РФ экстремистская организация – ред.) Рефата Чубарова задержали в аэропорту Бухареста.
Культура
На Первом продолжается показ сериала «Тест на беременность»
На Первом канале продолжается показ сериала "Тест на беременность".
Общество
Госдума приняла закон о возврате курилок в аэропорты
Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон, разрешающий устраивать в аэропортах помещения для курения.
Политика
МИД раскритиковал проект США о признании России «спонсором терроризма»
В министерстве иностранных дел России не увязывают одобрение комитетом конгресса США инициативы о признании РФ "спонсором терроризма" с визитом главы российского МИД Сергея Лаврова в Вашингтон, заявила официальный представитель министерства Мария Захарова.
Футбол
Черчесов – о сборной России, шансах на Евро-2020 и Дзюбе
Заодно главный тренер сборной России рассказал, кто ведет его «Инстаграм» С главным тренером сборной России мы встретились в его рабочем кабинете в офисе на Таганке.
Происшествия
В Краснодарском крае разбился вертолет Ми-28Н
«11 декабря 2019 года в районе 23:00 (мск) при выполнении планового учебно-тренировочного полета в темное время суток в сложных метеорологических условиях в Краснодарском крае в районе аэродрома Кореновск потерпел аварию вертолет Ми-28(Н)», — сообщили в военном ведомстве.
Футбол
Ольга Смородская: «Чемпионат России деградирует. Нужно отменять лимит»
К сожалению, уровень чемпионата России очень снизился, конкуренции в РПЛ все меньше и меньше.
Происшествия
Из России за границу сбежал обвиняемый в хищении 368 млн рублей
Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга заявила, что фигурант уголовного дела о хищении при проектировании подлодки 368 млн рублей Денис Пшеничный сбежал за границу.
Хоккей
Овечкин применил силовой прием против арбитра
Гаджеты
Xiaomi презентует новый Redmi K30 5G
Кино
Netflix показал финальный трейлер «Ведьмака»
Политика
Глава МИД Франции назвал Россию угрозой для стран НАТО
Министр по делам Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что политика России представляет угрозу для входящих в военный блок НАТО стран.
Общество
Искусственный интеллект в России использует лишь треть компаний
Применяются технологии искусственного интеллекта примерно в трети компаний (31%), а около четверти (23%) планируют их внедрить.
Политика
Сурков ответил на слова Авакова о саммите в Париже
Помощник президента России Владислав Сурков прокомментировал утверждение главы МВД Украины Арсена Авакова о том, что у него якобы "сдали нервы" во время переговоров на саммите "нормандской четверки" в Париже.
Экономика
Госдума повысила МРОТ на 850 рублей
С 1 января 2020 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вырастет до 12 тыс. 130 рублей.
Общество
Госдума отменяет штрафы за превышение «средней скорости»
В пояснительной записке к инициативе законодатели обратили внимание, что в некоторых регионах автомобилистам приходят "штрафы за так называемое движение со средней скоростью, которую измеряют с помощью автоматических комплексов".