РИА НовостиЖесткий сценарий: к чему приведет отказ Европы платить за газ в рубляхСтраны «Большой семерки» (G7) не намерены платить за российский газ в рублях и заявили, что «готовы к любым сценариям».Banki LoansОб отказе G7 рассчитываться в рублях сообщил министр энергетики Германии Петер Альтмайер.РИА НовостиВ "Семерку" входят Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания и США.РИА НовостиПродавая ресурсы за евро и доллары, Россия получает валюту, которую могут заблокировать по политическим мотивам.РИА НовостиЧитать далееСвернутьLive24Live24Военное обозрениеГлавный региональныйПодробнее о событии«Готовы к любым сценариям»: почему отказ ЕС платить за российский газ в рублях обернется крахом европейской экономикиLive24вчера в 14:57Жесткий сценарий: к чему приведет отказ Европы платить за газ в рубляхРИА Новости28 марта в 13:07Самое цитируемоеЕвропу ждет жесткий сценарий при отказе платить за газ в рубляхГлавный региональныйвчера в 13:51Европе предрекли «жесткий сценарий» при отказе платить за газ в рубляхBanki Loansвчера в 12:15Суды, единый оператор или полный отказ: варианты поведения Европы при риске прекращения поставок российского газаВоенное обозрениевчера в 11:21Экономисты: отказ всей Европы от «газорубля» маловероятенOnline47.ruвчера в 05:59РИА Новости: «жесткий сценарий» ждет Европу за отказ платить за газ в рубляхЮжный Федеральныйвчера в 12:45Показать ещёОценить394Поделиться