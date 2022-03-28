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Жесткий сценарий: к чему приведет отказ Европы платить за газ в рублях

Страны «Большой семерки» (G7) не намерены платить за российский газ в рублях и заявили, что «готовы к любым сценариям».
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Об отказе G7 рассчитываться в рублях сообщил министр энергетики Германии Петер Альтмайер.
РИА Новости
В "Семерку" входят Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания и США.
РИА Новости
Продавая ресурсы за евро и доллары, Россия получает валюту, которую могут заблокировать по политическим мотивам.
РИА Новости

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«Готовы к любым сценариям»: почему отказ ЕС платить за российский газ в рублях обернется крахом европейской экономики
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Жесткий сценарий: к чему приведет отказ Европы платить за газ в рублях
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