РИА НовостиЕвросовет продлил до октября 2022 года санкции против россиян за применение химоружияСовет ЕС продлил персональные санкции за распространение и применение химического оружия до 16 октября 2022 года.РИА НовостиРамочный режим санкций за применение химического оружия Евросоюз ввел в 2018 году.Московский КомсомолецВключение в санкционный список ЕС означает запрет на въезд на территорию Евросоюза и заморозку активов на территории союза.РИА НовостиТакже в список включены две организации - сирийская и российская.Газета.RuЧитать далееСвернутьДума ТВДума ТВКомсомольская правдаLife.ruВечерняя МоскваПолитРоссияФАНРосбалтНародные новостиГазета.RuИзвестияRT на русскомУтроNewsПолитическая ЭкспертизаЭкономика сегодняНовые ИзвестияИнфоросРоссийская газетаПрофильДума ТВС чего всё началось «Продлить ограничительные меры против распространения и применения химического оружия ещё на один год, до 16 октября 2022 года», — говорится в заявлении.RT на русском05:02Подробнее о событииЕС на год продлил санкции за применение химоружияИнтерфакс05:26Евросоюз продлил санкции за химоружие до 16 октября 2022 годаКомсомольская правда05:20Совет ЕС продлил на год санкции за химоружиеИзвестия05:07ЕС продлил на год санкционный режим по применению химического оружияТАСС05:05ЕС пролонгировал санкционный режим за применение химического оружия на годRT на русском05:02ЕС продлил санкции против россиян за применение химоружияКоммерсантъ04:42Евросовет продлил до октября 2022 года санкции против россиян за применение химоружияРИА Новости04:39Показать ещёОценить114Поделиться