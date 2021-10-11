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Евросовет продлил до октября 2022 года санкции против россиян за применение химоружия

Совет ЕС продлил персональные санкции за распространение и применение химического оружия до 16 октября 2022 года.
РИА Новости
Рамочный режим санкций за применение химического оружия Евросоюз ввел в 2018 году.
Московский Комсомолец
Включение в санкционный список ЕС означает запрет на въезд на территорию Евросоюза и заморозку активов на территории союза.
РИА Новости
Также в список включены две организации - сирийская и российская.
Газета.Ru

С чего всё началось

«Продлить ограничительные меры против распространения и применения химического оружия ещё на один год, до 16 октября 2022 года», — говорится в заявлении
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Подробнее о событии

ЕС на год продлил санкции за применение химоружия
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Совет ЕС продлил на год санкции за химоружие
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ЕС пролонгировал санкционный режим за применение химического оружия на год
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ЕС продлил санкции против россиян за применение химоружия
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