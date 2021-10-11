10 октября крупный астероид сблизится с Землей

Стоит отметить, что, согласно высокоточным орбитальным вычислениям, выполняемым в Лаборатории реактивного движения NASA, угрозы столкновения астероида 2021 TT1 с Землей ни в этом году, ни в ближайшем будущем нет.