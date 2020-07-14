с чего всё началось

Евросоюз обновил список стран, жителям которых разрешен въезд во время пандемии коронавируса, исключив из перечня Черногорию и Сербию. Об этом пишет во вторник, 14 июля, ТАСС со ссылкой на дипломатический источник.

Евросоюз исключил из списка безопасных стран Сербию и Черногорию

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