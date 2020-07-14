с чего всё началось

Евросоюз обновил список стран, жителям которых разрешен въезд во время пандемии коронавируса, исключив из перечня Черногорию и Сербию. Об этом пишет во вторник, 14 июля, ТАСС со ссылкой на дипломатический источник.

Экономика Тарифы на коммунальные услуги поднялись в Алтайском крае. Обзор С 1 июля в Алтайском крае подняты тарифы на коммунальные услуги для населения.

Недвижимость Однокомнатные квартиры теряют популярность Однокомнатные квартиры оказались самым пострадавшим сегментом на рынке новостроек в кризисный период, свидетельствуют данные «Азбуки жилья». 17

Политика Пекин введет санкции в ответ на закон США «Об автономии Гонконга» Китай планирует ввести санкции против ряда американских граждан и организаций, которые причастны к принятию в США закона о привлечении КНР к ответственности за действия в отношении Гонконга. 101

Общество Тарифный коридор ОСАГО будет расширен на 10% в обе стороны Как сообщил зампред ЦБ Владимир Чистюхин, Банк России планирует расширить допустимый коридор страховых тарифов на 10% вверх и вниз, что позволит в большей степени дифференцировать тарифы для автолюбителей с разным уровнем риска. 230

Общество В Белоруссии сообщили о задержании более ста человек в ходе протестов Минск, 15 июля 2020, 05:50 — REGNUM Более ста человек были задержаны в Белоруссии во время несанкционированных акций протеста после отказа в регистрации кандидатами в президенты Виктора Бабарико и Валерия Цепкало, сообщили 14 июля в правозащитном центре «Весна». 790

Политика В Баку демонстранты ворвались в здание парламента В Баку участники несанкционированного митинга в поддержку азербайджанской армии ворвались в здание парламента страны. 34

Энергетика «Газпром» окончательно утвердил индексацию цен на газ в 2020 году Решение об индексации цен на газ в России принято и находится в стадии оформления, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на слова начальника управления департамента 817 Алексея Андреева. 23

Армия и оружие ВКС России нанесли ответный удар после подрыва патруля в Сирии Россия нанесла ответные авиаудары по боевикам на северо-западе Сирии после подрыва российского военного патруля, приводит издание The Jerusalem Post сообщения местных жителей Воздушные удары самолетами Воздушно-космических сил РФ были произведены в провинции Латакия. 73

Общество Рособрнадзор рассказал об итогах первых ЕГЭ Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал о результатах первых ЕГЭ, которые прошли 3 июля, передает ТАСС. 74

Гаджеты Xiaomi Mi 10 начал получать прошивку с MIUI 12 на базе Android 11 Сегодня компания начала распространять среди пользователей этих устройств в Китае прошивку на базе Android 11 Beta с оболочкой MIUI 12. gizmochina.com Это довольно неожиданно, поскольку никаких предпосылок к тому, что компания добавит в тестовую прошивку свою фирменную оболочку, не было.

Происшествия Дела в отношении сестер Хачатурян поступили в московские суды Уголовные дела в отношении сестер Хачатурян поступили для рассмотрения в Мосгорсуд и Бутырский суд столицы, сообщили РИА Новости в пресс-службах судов. 280