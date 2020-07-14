Коронавирус
ИзвестияЕвросоюз исключил из списка безопасных стран Сербию и Черногорию
Евросоюз обновил список стран, жителям которых разрешен въезд во время пандемии коронавируса, исключив из перечня Черногорию и Сербию. Об этом пишет во вторник, 14 июля, ТАСС со ссылкой на дипломатический источник.
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«Европейский Союз намерен убрать Сербию и Черногорию из своего списка безопасных стран, из которых разрешены поездки», — об этом 14 июля сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.Фонтанка.Ру10:22
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РБК 17:00
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Как заявил в разговоре с "Газетой.Ru" старший преподаватель школы востоковедения факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин, на самом деле Египет вмешивается в конфликт в Ливии еще с 2014 года вместе с Объединенными Арабскими Эмиратами и Саудовской Аравией на стороне ЛНА.
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В Германии ответили США на угрозы санкций против «Северного потока-2»
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