с чего всё началось

Евросоюз обновил список стран, жителям которых разрешен въезд во время пандемии коронавируса, исключив из перечня Черногорию и Сербию. Об этом пишет во вторник, 14 июля, ТАСС со ссылкой на дипломатический источник.

Политика Верховная рада приняла закон о легализации игорного бизнеса на Украине Верховная рада Украины 14 июля приняла во втором чтении и в целом закон «О государственном регулировании деятельности организации и проведения азартных игр», легализующий в стране игорный бизнес. 60

Путешествия В АТОР назвали готовые принимать граждан России страны На основании рекомендаций и инструкций Хорватского института общественного здравоохранения для лиц, пересекающих государственную границу, правительство страны приняло решение открыть границы для расширенного списка граждан третьих стран, включая туристов, говорится в информации портала. 715

Общество Госдуме предложили изменить правила изъятия детей из семьи Проект поправок в семейное законодательство, который предусматривает право изымать детей из семьи только по решению суда и при доказанной вине родителей, внесен в Государственную думу. 143

Экономика Росстат назвал лидирующие по оттоку работающего населения регионы Региональные лидеры по оттоку работающего населения Маятниковая трудовая миграция по итогам 2019 года обеспечила Московской и Ленинградской областям сохранение лидерства по доле занятого населения, выезжающего на работу за пределы своего региона.

Происшествия Потерявшийся в лесу Ленинградской области восьмилетний ребенок найден Полицейские нашли восьмилетнего мальчика, который во вторник пропал в лесу в Выборгском районе Ленинградской области, сообщили журналистам в главке МВД по Санкт-Петербургу и области. 7

Экономика Самый богатый индиец обошел Маска и Баффетта в списках миллиардеров Самый богатый человек Индии Мукеш Амбани увеличил свое состояние еще более чем на $2 млрд и поднялся на 6-е место в списке миллиардеров мира, сообщает Bloomberg. 1

Общество Россияне смогут получить новую выплату за продолжительный брак По словам Ивана Соловьева – председателя центра правовой помощи «Дело жизни», в ряде регионах нашей страны россияне смогут получить новые выплаты за продолжительный брак. 91

Здоровье Пандемия спровоцирует смертность от ВИЧ, малярии и туберкулеза Ученые предупреждают, что нынешняя пандемия приведет к всплеску смертности от ВИЧ, туберкулеза и малярии в странах с низким и средним достатком. 9

Общество Россия поставит в Бразилию не менее 300 тыс. упаковок «Авифавира» Компания «Кромис», разработчик препарата «Авифавир» для лечения пациентов от коронавируса, соучредителями которой являются Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и ГК «Химрар», до конца 2021 года поставит в Бразилию не менее 300 тыс. упаковок этого препарата.

Происшествия Обувной склад загорелся в подмосковном Долгопрудном Пожар произошел на обувном складе в подмосковном Долгопрудном. Об этом сообщается на странице МЧС России в Telegram-канале. 6

Общество Минобороны уточнило порядок поступления в военные вузы из-за пандемии В 2020 году в военные вузы России будут пытаться поступить более 40 тыс. человек, сообщает газета Минобороны «Красная Звезда».

Политика Зачем парламент Ливии дал Египту право на военную интервенцию Как заявил в разговоре с "Газетой.Ru" старший преподаватель школы востоковедения факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин, на самом деле Египет вмешивается в конфликт в Ливии еще с 2014 года вместе с Объединенными Арабскими Эмиратами и Саудовской Аравией на стороне ЛНА. 74

Общество Прокуратура Омска обвиняет в экстремизме 72-летнего социалиста Соратники обвиняемого сообщили редакции «Новая газета», что в квартире Бесхлебного прошел обыск.

Кино Состоялась премьера военной драмы «Грейхаунд» с Томом Хэнксом Эксклюзивно на платформе потокового сервиса Apple TV+ 10 июля состоялся релиз героической военной драмы с Томом Хэнксом «Грейхаунд». 13

Политика В Германии ответили США на угрозы санкций против «Северного потока-2» Глава комитета бундестага по экономическим и энергетическим вопросам Клаус Эрнст призвал Вашингтон отказаться от ужесточения санкций в отношении трубопровода «Северный поток-2» и предупредил, что санкционная политика США подрывает трансатлантическое партнерство. 17