Коронавирус
ИзвестияЕвросоюз исключил из списка безопасных стран Сербию и Черногорию
Евросоюз обновил список стран, жителям которых разрешен въезд во время пандемии коронавируса, исключив из перечня Черногорию и Сербию. Об этом пишет во вторник, 14 июля, ТАСС со ссылкой на дипломатический источник.
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«Европейский Союз намерен убрать Сербию и Черногорию из своего списка безопасных стран, из которых разрешены поездки», — об этом 14 июля сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.Фонтанка.Ру10:22
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Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 23:26, Ашберн
Общество
«Касперский» выявил всплеск мошеннических сайтов с предложением соцвыплат
В «Касперском» отдельно подчеркнули, что особенно бурно растет количество мошеннических ресурсов, на которых пользователям якобы предлагают различные социальные выплаты, финансовую помощь, доплаты, пособия, страховые взносы и другие виды выплат от имени вымышленных фондов.
РБК 22:02
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Врач предостерег от поспешного внедрения вакцины от COVID-19
Врач-иммунолог Яков Беркун предостерег от поспешного запуска вакцины от COVID-19. Об этом сообщает РИА "Новости".
РЕН ТВ 20:59
Общество
В ОНК рассказали о содержании Фургала и Сафронова в СИЗО «Лефортово»
Арестованный по обвинению в организации убийств губернатор Хабаровского края Сергей Фургал заявил, что страдает от аллергии в СИЗО «Лефортово».
RT на русском 14:55
Общество
В Иркутске из-за ливня подтопило улицы и нарушилось электроснабжение
Последствия ливня устраняют в среду в Иркутске - восстанавливают электроснабжение и откачивают воду на подтопленных участках.
ТАСС 22:16
Политика
Китай ввел санкции против компании из США за продажу оружия Тайваню
Китай принял решение о введении санкций в отношении американской компании Lockheed Martin - главного контрагента в последнем плане США по продаже оружия Тайваню.
Труд 10:30
Шоу-бизнес
Модный дом прокомментировал конфликт Рудковской и Дакоты
Конфликт Яны Рудковской и Риты Дакоты набирает новые обороты.
Paparazzi.ru 06:20
Происшествия
В США назвали причину смерти актрисы сериала «Хор» Наи Риверы
Тело актрисы обнаружили в озере 13 июля. Ривера запомнилась по роли чирлидерши Сантаны Лопез в сериале «Хор».
Известия 20:35
Экономика
Сбербанк предложил клиентам оформлять кредит на кассах магазинов
Клиенты Сбербанка могут оформить кредит на покупку товара непосредственно на кассе магазина.
ТАСС 08:35
Общество
В Белоруссии сообщили о задержании более ста человек в ходе протестов
Минск, 15 июля 2020, 05:50 — REGNUM Более ста человек были задержаны в Белоруссии во время несанкционированных акций протеста после отказа в регистрации кандидатами в президенты Виктора Бабарико и Валерия Цепкало, сообщили 14 июля в правозащитном центре «Весна».
REGNUM 22:50
Театры
Куценко заменит Домогарова в спектакле Кончаловского во МХАТе
Ранее роль Куценко исполнял Домогаров, но он был вынужден покинуть проект.
CT news 10:45
Политика
Путин заявил о возможности решить жилищный вопрос в РФ
У российских властей есть исторический шанс впервые за всю историю страны кардинально решить жилищный вопрос, заявил Владимир Путин на видеосовещании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
РИА Новости вчера в 11:59
Политика
Главврач Коммунарки может стать министром здравоохранения России
Издание URAru со ссылкой на свой осведомленный источник сообщило, что новым министром здравоохранения может стать Денис Проценко.
RuNews24.ru 04:23
Здоровье
Международный Красный Крест поставил в КНДР средства борьбы с коронавирусом
Пхеньян, 14 июля 2020, 14:34 — REGNUM Международная Федерация обществ Красного Креста и Полумесяца (МФОКК и КП) поставила в КНДР предметы, необходимые для борьбы с коронавирусом.
REGNUM 07:34
Кино
Опубликован трейлер нового сезона «Люцифера»
Netflix опубликовал на YouTube-канале трейлер пятого сезона сериала «Люцифер», повествующего о дьяволе в исполнении Тома Эллиса, решившего пожить как человек в Лос-Анджелесе и помогать в расследовании преступлений.
Газета Кемерова 16:42
Киберспорт
В Dota 2 появился кооперативный режим «Лабиринт Аганима»
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CyberSport.ru 18:36
Политика
В ЛДПР назвали имена кандидатов на пост врио главы Хабаровского края
РИА Новости вчера в 21:12
Политика
Кулеба назвал неприемлемым закрепление статуса Донбасса в Конституции
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что закрепление статуса Донбасса в Конституции недопустимо, однако Киев готов рассматривать увеличение полномочий районов Донецкой и Луганской областей.
Невские Новости вчера в 13:21
Футбол
Суарес признал, что «Барселона» не сможет догнать «Реал» в Ла Лиге
Форвард «Барселоны» Луис Суарес признал, что победа каталонцев в Ла Лиге-2019/20 практически нереальна.
Sport24.ru 20:21
Происшествия
Генпрокуратура утвердила обвинение против сестёр Хачатурян
RT на русском вчера в 08:08
Здоровье
Патологоанатом описал увиденное на вскрытии умерших c коронавирусом
При вскрытии умерших с коронавирусом, патологоанатомы видят не только поражение легких. Вирус убивает мозг, кишечник, почки и другие органы.
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Главный бой в рамках сочинского турнира ACA 107 пройдет между Магомедом Исмаиловым и Александром Емельяненко.
CT news 08:54
Путешествия
АТОР назвала готовые к приему российских туристов страны
Восемь стран уже сегодня готовы принимать российских туристов "на необременительных условиях", заявила на брифинге в НСН исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
РИА Новости 17:26
Политика
Хазин объяснил, зачем Путин назначил Фургала губернатором
По мнению эксперта, изменений в экономической и политической обстановке в мире повлечет за собой не одну «посадку» видных чиновников Экономист Михаил Хазин дал свою оценку ситуации, которая произошла в Хабаровском крае.
Deita.ru 12 июля в 01:50