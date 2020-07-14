Евросоюз исключил из списка безопасных стран Сербию и Черногорию
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Евросоюз сократил 14 июля список стран, безопасных для открытия границы, передает ТАСС со ссылкой на собственный источник. ЕС исключил из перечня Сербию и Черногорию из-за ухудшения эпидемиологической обстановки.В источнике
С чего всё началось
«Европейский Союз намерен убрать Сербию и Черногорию из своего списка безопасных стран, из которых разрешены поездки», — об этом 14 июля сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.
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