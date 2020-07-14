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Евросоюз исключил из списка безопасных стран Сербию и Черногорию

Евросоюз сократил 14 июля список стран, безопасных для открытия границы, передает ТАСС со ссылкой на собственный источник. ЕС исключил из перечня Сербию и Черногорию из-за ухудшения эпидемиологической обстановки.В источнике
С чего всё началось
«Европейский Союз намерен убрать Сербию и Черногорию из своего списка безопасных стран, из которых разрешены поездки», — об этом 14 июля сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.
Фонтанка.Рувчера в 10:22
Подробнее о событии

ЕС исключил из списка безопасных для въезда стран Сербию и Черногорию

Газета.Ruвчера в 11:57

Евросоюз исключил из списка безопасных стран Сербию и Черногорию

Известиявчера в 10:26

Страны ЕС останутся закрытыми для россиян из-за риска новой волны COVID-19

Forbesвчера в 10:32

Евросоюз сократил список безопасных стран для открытия границ

Комсомольская правдавчера в 10:27

Reuters узнал о планах ЕС закрыть границу для Сербии и Черногории

РБКвчера в 11:17

ЕС удалит пару государств из списка стран, для которых границы союза открыты. Россия в него до сих пор не попадает

Фонтанка.Рувчера в 10:22

ЕС сократил список безопасных стран для открытия границ

ТАССвчера в 10:12
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У больных тяжелой формой Covid-19 обнаружили опасное антитело

Научный коллектив из Нидерландов сообщил, что антитела, обнаруженные в сыворотке крови тяжелобольных пациентов с Covid-19 и способные присоединяться к S-белку коронавируса, индуцируют гипервоспалительный ответ.
Naked Scienceвчера в 14:56
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Прядкин обвинил Карпина в нанесении ущерба репутации РПЛ

В ответ монолог Карпина президент РПЛ Сергей Прядкин направил письмо в комитет по этике Российского футбольного союза (РФС), в котором указал на то, что тренер желто-синих нанес ущерб деловой репутации лиги.
Газета.Ruвчера в 14:00
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На Амурском ГПЗ не подтвердили информацию о задержках зарплат рабочим

В пресс-службе ООО "Газпром переработка Благовещенск" сообщили, что в ходе предварительного расследования причин погромов на Амурском ГПЗ информация о задержках зарплат рабочему персоналу "Ренейссанс Хэви Индастриз" в течение нескольких месяцев не подтвердилась.
РЕН ТВвчера в 03:36
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«Аэрофлот» отдаст «Победе» 50 собственных среднемагистральных лайнеров

Гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев представил премьер-министру Михаилу Мишустину новую стратегию компании: в 2028 г. «Аэрофлот» с «дочками» выйдет на пассажиропоток 130 млн человек, в том числе 55–65 млн из них будет перевозить его лоукостер «Победа».
Ведомости17:47
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В России предупредили о возможном закрытии четверти торговых центров

Российский совет торговых центров (РСТЦ) повторно обратился к правительству с просьбой о переносе сроков уплаты налогов за 2020 год на следующий, 2021 год, чтобы не допустить закрытия около четверти всех торговых центров на фоне пандемии коронавируса.
Известия13 июля в 08:51
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