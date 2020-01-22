Страны Европейского союза могут потерять порядка $11 миллиардов из-за заключения первой фазы торговой сделки между США и Китаем. Это, возможно, обойдётся Евросоюзу в $11 млрд из-за снижения экспорта в Китай, — говорится в исследовании Кильского института мировой экономики.

Евросоюз может понести убытки из-за сделки США и Китая

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