Экономика

News.ruNews.ruЕвросоюз может понести убытки из-за сделки США и Китая

Страны Европейского союза могут потерять порядка $11 миллиардов из-за заключения первой фазы торговой сделки между США и Китаем. Это, возможно, обойдётся Евросоюзу в $11 млрд из-за снижения экспорта в Китай, — говорится в исследовании Кильского института мировой экономики.
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