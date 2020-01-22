Экономика
News.ruЕвросоюз может понести убытки из-за сделки США и Китая
Страны Европейского союза могут потерять порядка $11 миллиардов из-за заключения первой фазы торговой сделки между США и Китаем. Это, возможно, обойдётся Евросоюзу в $11 млрд из-за снижения экспорта в Китай, — говорится в исследовании Кильского института мировой экономики.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 01:15, Ашберн
Политика
Рошаль оценил назначение Мурашко на пост главы Минздрава РФ
Президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль прокомментировал назначение Михаила Мурашко на пост главы Министерства здравоохранения РФ.
Политика
Сергей Кравцов назначен министром просвещения
Главой министерства просвещения в новом правительстве стал Сергей Кравцов, возглавлявший ранее Рособрнадзор.
Армия и оружие
Сегодня отмечается День авиации ПВО России
Происшествия
Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко по решению анапского суда арестован на семь суток за хулиганство.
Авто
Компания Mitsubishi рассказала о новом Mitsubishi Outlander
По словам топ-менеджера, новый Outlander станет первой моделью бренда, построенной на платформе Nissan в рамках альянса Renault-Nissan-Mitsubishi.
Общество
Gardian: телефон Безоса взломали с мобильного саудовского принца
Телефон главы компании Amazon и миллиардера Джеффа Безоса был взломан с помощью вредоносного файла, отправленного с мобильного наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бен Салмана.
Общество
В Екатеринбурге прокуратура потребовала наказать вице-мэра за парковку
В Екатеринбурге прокуратура потребовала наказать вице-мэра за парковку Компания Prinzip обратилась в ведомство из-за разногласий по поводу строительства стоянки в ЖК «Ньютон Парк», и чиновники проиграли спор.
Политика
Кадровая установка: правительство обновилось наполовину и помолодело
В назначенном 21 января кабинете министров каждый второй — новичок: во вторник сменились 15 членов российского правительства из 31.
Происшествия
На Сахалине эвакуировали рыбаков, застрявших на оторвавшейся льдине
Спасатели эвакуировали с оторвавшейся от берега на юге Сахалина льдины 98 рыбаков, ещё около 90 ждут помощи, сообщили в среду РИА Новости в центре кризисных ситуаций регионального главка МЧС.
Армия и оружие
У НАТО есть способные заглянуть вглубь РФ беспилотники
Альянс тестирует новые Global Hawk. У НАТО есть способные заглянуть вглубь РФ беспилотники.
Политика
В Сенате США начался процесс по импичменту Трампа
Судебный процесс в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа начался во вторник в Сенате (верхней палате Конгресса) США.
Армия и оружие
В Минобороны рассчитали время на защиту Москвы от ракетного удара
Экономика
«Ъ» рассказал о доходах Мишустина и его супруги
Михаил Мишустин уже как глава кабмина опубликует семейную декларацию о доходах в конце весны 2020 года, пишет "Коммерсант".
Общество
В Госдуме предложили запретить коллекторские агентства
Коллекторы в России могут оказаться под запретом. Депутаты предложили полностью прекратить деятельность агентств по взысканию долгов.
Экономика
Названы последствия от замены Белоруссией российской нефти
Эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский назвал последствия от замены российской нефти Белоруссией.
Кино
В разработке находится ещё один сериал по вселенной Warhammer 40 000
Здоровье
Академик Беленков объяснил, когда отрыв тромба грозит и молодым людям
Варикозное расширен вен таза или ног у женщин и мерцательная аритмия у молодых мужчин может привести к отрыву тромба.
Общество
Спикер Госдумы предложил оштрафовать Водонаеву на 100 млн рублей
Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил оштрафовать Алену Водонаеву на сумму в 100 млн рублей за оскорбление граждан РФ, передает корреспондент ИА REGNUM 21 января.
Политика
Собянин нашел замену ушедшему в правительство России Хуснуллину
Сергей Собянин подписал указ о назначении Андрея Бочкарева заместителем мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам градостроительной политики и строительства.
Происшествия
На Кубани сироту судят за вырубку двух деревьев в школьном парке
22 января в Апшеронском районном суде Краснодарского края состоится очередное заседание по делу о незаконной вырубке деревьев 24-летним сиротой из посёлка Мезмай Василием Попковым.
Игры
Опубликован полный тизер-трейлер Godfall с демонстрацией геймплея
В сеть выложили полный тизер-трейлер предстоящей экшен-RPG (ролевая игра, в которой результат часто зависит от реакции геймера) нового поколения Godfall.
Экономика
Россия укрепила позицию в мировом рейтинге по запасам золота
По итогам 2019 года Россия осталась на пятом месте мирового рейтинга по запасам золота в резервах, увеличив при этом отрыв от Китая.
Политика
Виталий Мутко не войдет в состав нового правительства
Исполняющий обязанности вице-премьера Виталий Мутко не войдет в новый состав правительства.
Экономика
В ЦБ назвали дату начала работы новой системы накопления пенсий
Новая система пенсионных накоплений (гарантированный пенсионный план — ГПП) может заработать с 2022 года.
Наука
Великобритания начала тестировать беспилотный общественный транспорт
Политика
Заместитель генпрокурора России подал в отставку
Заместитель генерального прокурора России Виктор Гринь подал в отставку.
Космос
Независимую от США систему полетов к Луне предложили в РКК «Энергия»
Кино
На Netflix вышел фильм, где Дэвид Линч допрашивает обезьяну
Здоровье
Число жертв пневмонии нового типа в Китае возросло до девяти
Хоккей
ЦСКА в четвертый раз в сезоне победил СКА
В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги ЦСКА в Москве победил петербургский СКА со счетом 3:2.