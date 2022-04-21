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Евросоюз может прекратить импорт российского газа в мае, заявили в Италии

Власти Италии рассматривают возможность отказа от поставок газа из России в мае, заявил глава Регулирующей службы по энергетике, сетям и окружающей среде Италии (Arera) Стефано Бессегини.
ФАН
Импорт российского газа в ЕС может прекратиться в мае.
Экономика сегодня
"Нужно посмотреть, что мы можем извлечь из соглашений, которые Италия уже заключила и которые пытается сейчас заключить", — сказал он.
ПРАЙМ
Полный доступ к дешевому газу из России только усилил зависимость еврозоны от российских поставок.
Общественная служба новостей

Подробнее о событии

Corriere della Sera: поставки газа из России в ЕС могут прекратиться в мае
ФАН05:47
Глава Arera Стефано Бессегини: поставки газа из России в Евросоюз могут прекратиться в мае
ПРАЙМ04:33
Глава энергорегулятора Италии Бессегини: поставки российского газа в Европу могут прекратиться в мае
Радио Sputnik05:01
Глава энергетического ведомства Италии Arera заявил о возможном прекращении поставок газа из РФ в мае
Газета.Ru04:57
В Италии заявили, что ЕС уже в мае может прекратить поставки газа из РФ
Общественная служба новостей04:48
Глава Arera Бессегини: поставки газа из России в Европу могут прекратиться в мае
Экономика сегодня05:40
Поставки газа из РФ в ЕС могут прекратиться в мае - глава службы по энергетике Италии
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