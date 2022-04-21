REGNUMЕвросоюз может прекратить импорт российского газа в мае, заявили в ИталииВласти Италии рассматривают возможность отказа от поставок газа из России в мае, заявил глава Регулирующей службы по энергетике, сетям и окружающей среде Италии (Arera) Стефано Бессегини.ФАНИмпорт российского газа в ЕС может прекратиться в мае.Экономика сегодня"Нужно посмотреть, что мы можем извлечь из соглашений, которые Италия уже заключила и которые пытается сейчас заключить", — сказал он.ПРАЙМПолный доступ к дешевому газу из России только усилил зависимость еврозоны от российских поставок.Общественная служба новостейЧитать далееСвернутьREGNUMREGNUMФАНИА Красная ВеснаЭкономика сегодняNewInformКапитал страныГазета.RuiReactorНародные новостиПодробнее о событииCorriere della Sera: поставки газа из России в ЕС могут прекратиться в маеФАН05:47Глава Arera Стефано Бессегини: поставки газа из России в Евросоюз могут прекратиться в маеПРАЙМ04:33Глава энергорегулятора Италии Бессегини: поставки российского газа в Европу могут прекратиться в маеРадио Sputnik05:01Глава энергетического ведомства Италии Arera заявил о возможном прекращении поставок газа из РФ в маеГазета.Ru04:57В Италии заявили, что ЕС уже в мае может прекратить поставки газа из РФОбщественная служба новостей04:48Глава Arera Бессегини: поставки газа из России в Европу могут прекратиться в маеЭкономика сегодня05:40Поставки газа из РФ в ЕС могут прекратиться в мае - глава службы по энергетике ИталииFinam.Ru04:22Показать ещёОценить149Поделиться