Евросоюз может впервые применить «закон Магнитского» в отношении России
Идею обсудили на встрече стран-членов ЕС. Как сообщает Politico, Евросоюз может применить европейскую версию «закона Магнитского» из-за преследования оппозиционера Алексея Навального. Попавшим под санкции людям запретят въезд на территорию ЕС, а их счета заблокируют.В источнике
С чего всё началось
Как сообщает брюссельское издание EUObserver
со ссылкой на собственные источники среди дипломатов, санкции из-за ситуации с Навальным могут затронуть российских чиновников, «причастных к заключению» политика.
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«РИА Новости»: ЕС воспользуется аналогом «акта Магнитского» при введении санкций по Навальному
Коммерсантъвчера в 10:01