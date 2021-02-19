Идею обсудили на встрече стран-членов ЕС. Как сообщает Politico, Евросоюз может применить европейскую версию «закона Магнитского» из-за преследования оппозиционера Алексея Навального. Попавшим под санкции людям запретят въезд на территорию ЕС, а их счета заблокируют.

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С чего всё началось Как сообщает брюссельское издание EUObserver со ссылкой на собственные источники среди дипломатов, санкции из-за ситуации с Навальным могут затронуть российских чиновников, «причастных к заключению» политика. Znak.com вчера в 04:50