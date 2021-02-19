Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Видео
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Readovka.ru
Readovka.ru

Евросоюз может впервые применить «закон Магнитского» в отношении России

Идею обсудили на встрече стран-членов ЕС. Как сообщает Politico, Евросоюз может применить европейскую версию «закона Магнитского» из-за преследования оппозиционера Алексея Навального. Попавшим под санкции людям запретят въезд на территорию ЕС, а их счета заблокируют.В источнике
С чего всё началось
Как сообщает брюссельское издание EUObserver
 со ссылкой на собственные источники среди дипломатов, санкции из-за ситуации с Навальным могут затронуть российских чиновников, «причастных к заключению» политика.
Подробнее о событии

Источник: в ЕС не считают обоснованными санкции против бизнесменов РФ из-за Навального

ТАССвчера в 09:10

Источник раскрыл детали возможных санкций ЕС против России

РИА Новостивчера в 09:44

Страны ЕС разделились по санкциям против России

Взгляд.рувчера в 09:41

Евросоюз рассматривает вопрос о применении в отношении российских чиновников так называемого «акта Магнитского»

Эхо Москвывчера в 13:31

«РИА Новости»: ЕС воспользуется аналогом «акта Магнитского» при введении санкций по Навальному

Коммерсантъвчера в 10:01

СМИ: российские олигархи избегут санкций ЕС по делу Навального

URA.Ruвчера в 06:51

Bloomberg раскрыл детали санкций ЕС против России из-за дела Навального

Профиль18 февраля в 14:37
Интересное

Абрамченко прокомментировала ситуацию с созданием цикличной экономики в России

Как заявила Абрамченко, главная задача правительства — создание цикличной экономики, то есть использование возобновляемых ресурсов и минимизация расходования невозобновляемых материалов.
RT на русскомвчера в 14:21

Билл Гейтс призвал решать земные проблемы, а не думать об освоении других планет

Источник изображения: CNBC Утратив статус богатейшего человека планеты во многом из-за своей ориентации на активную благотворительность, Билл Гейтс (Bill Gates) продолжает занимать четвёртую позицию в списке Forbes, а первое место то и дело переходит от Джеффа Безоса к Илону Маску и обратно.
3DNews17 февраля в 00:06