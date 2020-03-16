с чего всё началось

Евросоюз введет запрет на 30 дней на несущественные поездки на свою территорию. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Twitter.

Евросоюз на 30 дней запретил въезд на свою территорию

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