Коронавирус
DP.RUЕвросоюз на 30 дней запретил въезд на свою территорию
Евросоюз введет запрет на 30 дней на несущественные поездки на свою территорию. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Twitter.
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с чего всё началось
Еврокомиссия предлагает ввести на 30 дней ограничения для иностранцев на въезд в страны ЕС из-за коронвируса, сообщила президент ЕК Урсула фон дер Ляйен в Twitter.Коммерсантъ11:34
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Армия и оружие
Россия мешает кораблям НАТО вести разведку у Крыма
Корабли НАТО, приближающиеся к российским морским границам в Черном море в районе Крыма, практически не имеют возможности вести разведку из-за противодействия береговых средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), объяснил РИА "Новости" источник в силовых структурах региона.
Происшествия
Суд в Москве арестовал участника несанкционированной акции на Лубянке
Таганский суд Москвы в понедельник назначил административный арест на 15 суток одному из участников несанкционированной акции протеста, задержанных на Лубянской площади в минувшую субботу.
Политика
Россия с 18 марта ограничит въезд иностранцев
Правительство приняло решение временно ограничить въезд иностранцев и лиц без гражданства в Россию из-за распространения коронавируса.
Политика
Макрон сообщил о закрытии границ Шенгенской зоны
Границы Евросоюза и Шенгенской зоны будут закрыты на срок в 30 дней из-за распространения коронавируса, заявил в понедельник президент Франции Эммануэль Макрон, выступая в телеобращении к народу, ставшем вторым за четыре дня.
Спорт
Большунов: не сказал бы, что уделал Клебо
Победитель Кубка мира сезона-2019/2020, российский лыжник Александр Большунов рассказал о конкуренции с норвежцем Йоханнесом Хёсфлотом Клебо.
Энергетика
Обвал цен на нефть может убить сланцевую индустрию США
На прошлой неделе альянс производителей энергоносителей США заявил о намерении провести расследование, предметом которого станет возможный сговор России и Саудовской Аравии с целью обвала цен на энергетическом рынке.
Футбол
«Валенсия» сообщила о новых случаях заражения коронавирусом в клубе
Испанская «Валенсия» опубликовала официальное заявление, сообщив о числе заразившихся коронавирусом.
Футбол
21-летний футбольный тренер умер от коронавируса
Шоу-бизнес
Муж Заворотнюк поселился в клинике у больной жены
Фигурист Петр Чернышев, муж звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк, поселился в клинике, чтобы ухаживать за ней.
Происшествия
Кличко рассказал, как заразились коронавирусом первые двое киевлян
На своей странице в Facebook мэр Киева Виталий Кличко рассказал, как заразились коронавирусом двое первых киевлян.
Политика
Зеленский не исключил введения на Украине режима ЧП из-за COVID-19
Президент Украины Владимир Зеленский не исключил введения при необходимости режима черезвычайного положения на территории страны из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Общество
«Яндекс» запустил онлайн-карту распространения коронавируса
Компания "Яндекс" создала онлайн-карту распространения коронавируса нового типа в России и мире.
Политика
Путин может отложить голосование по поправкам в Конституцию
Президент РФ Владимир Путин планирует выступить с обращением к нации, в котором может объявить о переносе всенародного дня голосования по поправкам в Конституцию из-за коронавируса.
Транспорт
На Украине запретили авиарейсы, движение поездов, автобусов и метро
Кабинет министров Украины принял решение о прекращении с 13.00 мск 18 марта автобусного, авиа- и железнодорожного сообщения и работы метро для предотвращения распространения коронавируса, заявил в понедельник министр инфраструктуры Владислав Криклий.
Общество
ВОЗ заявила о почти 11 тыс. случаев заражения коронавирусом за сутки
За 15 марта первые случаи заражения коронавирусом были выявлены в девяти новых странах: семь стран в Африке, одна страна в Европе и еще одна страна в Америке.
Общество
«Аэрофлот» приостановил полеты в Казахстан из-за коронавируса
Авиакомпания «Аэрофлот» расширила список отмененных рейсов и приостановила полеты в Казахстан из-за коронавируса.
Экономика
Минэкономразвития подготовило реформу процедуры банкротства
Минэкономразвития хочет сократить сроки и издержки процедуры и значительно увеличить размер погашения требований кредиторов, оно направило на согласование в министерства и ведомства такой законопроект.
Наука
Прорыв в создании лекарства от коронавируса совершили в Нидерландах
Ученые из Утрехтского университета в Нидерландах нашли антитело к новому коронавирусу, которое блокирует инфекцию, и оказались близки к созданию вакцины против болезни, сообщает NOS.
Происшествия
В Москве ребенок просидел двое суток в квартире с телом умершей матери
Двухлетняя девочка просидела двое суток одна в квартире с телом умершей матери в Москве, сейчас ребенка передали тете.
Игры
«Артём, главное — не ешь жёлтый снег»: Metro 2033 исполнилось 10 лет
Ровно 10 лет назад, 16 марта 2010 года, в продажу для PC (Steam) и Xbox 360 на территории Соединённых штатов Америки поступила Metro 2033 — первая часть теперь уже культовой серии шутеров от украинской студии 4A Games.
Футбол
«Монако» подтвердил продление контракта с Головиным
Пресс-служба «Монако» сообщила, что клуб подписал новое соглашение с полузащитником сборной России Александром Головиным.
Игры
Распродажа в GOG – более 2500 предложений, скидки до 90% и бесплатная раздача материалов по «Ведьмаку»
В сервисе GOG до 30 марта, 17:00 по московскому времени, проходит весенняя распродажа, в рамках которой со скидками вплоть до 90% можно купить старые и не очень игры.
Общество
В России изменят расписание сдачи ЕГЭ из-за коронавируса
В России изменится расписание сдачи ЕГЭ из-за распространившегося коронавируса.
Авто
Lamborghini Aventador получил новые фары и расширенный кузов
Приземистый кузов Aventador SVJ расширился на 4 см и обзавёлся крышкой моторного отсека из углеволокна.
Общество
30 новых случаев коронавируса выявили в России
В России за последние сутки зарегистрированы 30 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщает RT со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса.
Футбол
Чемпионат Китая может начаться 18 апреля
Стартовые матчи нового сезона в чемпионате Китая могут пройти 18 апреля, сообщает британское издание Daily Mail.
Общество
«Газпром» остановил газопровод «Сила Сибири»
"Газпром" остановил газопровод "Сила Сибири". Об этом сообщает Управление информации газового холдинга.