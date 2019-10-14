Политика

RT на русскомRT на русскомЕвросоюз на год продлил санкции против россиян по делу Скрипалей

В Госдуме отметили, что, если бы Лондон согласился на участие Москвы в расследовании, российские спецслужбы смогли бы разоблачить выдвинутые обвинения. Евросоюз на год продлил санкции против четырёх россиян, якобы причастных к инциденту в Солсбери.
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с чего всё началось
Совет Европейского союза принял решение
 о продлении до 16 октября 2020 года режима санкций, введенных в начале 2019 года за применение химического оружия.
РБК03:32

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Евросоюз на год продлил санкции против россиян по делу Скрипалей

RT на русском08:04

Евросоюз продлил на год санкции против России из-за Скрипалей

Интерфакс03:54

Евросоюз продлил санкции против россиян по «делу Скрипалей»

Известия03:17

ЕС продлил на год санкции в отношении четырех россиян по «делу Скрипалей»

ТАСС03:32

Евросоюз продлил санкции за инцидент в Солсбери

Коммерсантъ03:29

Евросоюз продлил санкции из-за инцидента в Солсбери

РИА Новости03:21

ЕС продлил санкции против главы военной разведки, Петрова и Боширова

РБК03:32
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