с чего всё началось

В Госдуме отметили, что, если бы Лондон согласился на участие Москвы в расследовании, российские спецслужбы смогли бы разоблачить выдвинутые обвинения. Евросоюз на год продлил санкции против четырёх россиян, якобы причастных к инциденту в Солсбери.

Евросоюз на год продлил санкции против россиян по делу Скрипалей

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