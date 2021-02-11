Евросоюз начал обсуждать введение новых санкций против России из-за Навального
Новые санкции в отношении России из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным начали обсуждать в Евросоюзе. Европейские дипломаты подчеркнули, что ни одно государство не высказало возражений против введения новых ограничений в отношении РФ.В источнике
С чего всё началось
Евросоюз начал рассматривать вопрос о введении санкций против России из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным, сообщает Bloomberg
со ссылкой на источники.
Подробнее о событии