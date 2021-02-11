Новые санкции в отношении России из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным начали обсуждать в Евросоюзе. Европейские дипломаты подчеркнули, что ни одно государство не высказало возражений против введения новых ограничений в отношении РФ.

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С чего всё началось Евросоюз начал рассматривать вопрос о введении санкций против России из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Коммерсантъ 07:58