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Евросоюз начал обсуждать введение новых санкций против России из-за Навального

Новые санкции в отношении России из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным начали обсуждать в Евросоюзе. Европейские дипломаты подчеркнули, что ни одно государство не высказало возражений против введения новых ограничений в отношении РФ.В источнике
С чего всё началось
Евросоюз начал рассматривать вопрос о введении санкций против России из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным, сообщает Bloomberg
 со ссылкой на источники.
Подробнее о событии

Bloomberg сообщил о начале обсуждения в ЕС новых санкций против России

РБК09:12

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Евросоюз начал обсуждение санкций из-за ситуации с Алексеем Навальным

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