Общество

iReactoriReactorЕвросоюз направит 230 млн евро на борьбу с коронавирусом

Евросоюз намерен выделить 230 млн евро на борьбу со вспышкой нового коронавируса. Об этом заявил еврокомиссар по антикризисному управлению Янез Ленарчич в Брюсселе. В заявлении говорится, что ЕС выделяет средства, чтобы активно оказать помощь странам по борьбе с коронавирусом.
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ЕС дополнительно выделит более €230 млн на борьбу с коронавирусом

RT на русском04:36

ЕС выделит дополнительно 230 миллионов евро на борьбу с коронавирусом

РИА Новости04:14

Евросоюз выделит 230 миллиардов евро на борьбу с коронавирусом

URA.Ru03:45

ЕС выделит €230 млн на борьбу с коронавирусом

Коммерсантъ04:10

ЕС выделил €230 млн на борьбу с коронавирусом

Газета.Ru04:01

Евросоюз выделит €230 млн на борьбу с коронавирусом

ТАСС03:49

ЕС направит €230 млн на борьбу с коронавирусом

Известия04:11
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