Евросоюз намерен выделить 230 млн евро на борьбу со вспышкой нового коронавируса. Об этом заявил еврокомиссар по антикризисному управлению Янез Ленарчич в Брюсселе. В заявлении говорится, что ЕС выделяет средства, чтобы активно оказать помощь странам по борьбе с коронавирусом.

Евросоюз направит 230 млн евро на борьбу с коронавирусом

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