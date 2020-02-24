Общество
iReactorЕвросоюз направит 230 млн евро на борьбу с коронавирусом
Евросоюз намерен выделить 230 млн евро на борьбу со вспышкой нового коронавируса. Об этом заявил еврокомиссар по антикризисному управлению Янез Ленарчич в Брюсселе. В заявлении говорится, что ЕС выделяет средства, чтобы активно оказать помощь странам по борьбе с коронавирусом.
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Общество
Украинцев предупредили о снижении пенсий
Политика
Журналиста МИЦ «Известия» не пустили в Латвию
Журналиста МИЦ «Известия» Андрея Захарова не пустили в Латвию и аннулировали на три года шенгенскую визу по запросу Эстонии.
Биатлон
Адвокат: на биатлониста Логинова и Касперовича завели уголовное дело
В Италии открыто уголовное преследование российского биатлониста Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича.
Политика
Украина уже забыла о тех, кого вернула после последнего обмена военнопленными
Никто не интересуется, а куда теперь деваться тем, кто отдал все ради борьбы за свободу Украины.
Авто
Пикап GMC превратили в 710-сильного монстра с клиренсом 37 сантиметров
Геометрическая проходимость внедорожника не мешает пикапу быть быстрым на асфальте: 710-сильный GMC Sierra разгоняется с места до 96 километров в час за 4,3 секунды — сравнимо с динамикой дорестайлинговой Toyota Supra GR с трёхлитровым мотором.
Шоу-бизнес
Любовь Успенская назвала Собчак «желтой журналисткой»
Известная российская певица и автор романсов Любовь Успенская раскритиковала телеведущую Ксению Собчак за скандальный эфир на Первом канале.
Технологии
Apple планирует разрешить использовать сторонние сервисы по умолчанию
Bloomberg удалось узнать, что Apple сейчас ведет переговоры со сторонними разработчиками, чтобы в дальнейшем пользователи могли по умолчанию назначать другие приложения, к примеру браузеры и почтовые клиенты.
Политика
Посол США в России попал в список противников Трампа
Посол США в России попал в список противников Трампа.
Футбол
«ПСЖ» обыграл «Бордо», Маркиньюс сделал дубль
«ПСЖ» выиграл у «Бордо» (4:3) в матче 26-го тура чемпионата Франции. В составе хозяев дубль сделал Маркиньюс.
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова поздравила мужчин с 23 февраля обнаженным снимком
Телеведущая Анфиса Чехова поздравила мужчин с Днем защитника Отечества необычным способом.
Экономика
ЕЭК может отменить пошлины на электромобили
Евразийская экономическая комиссия может отменить таможенные пошлины на ввоз электромобилей для России и других стран Евразийского экономического союза до конца 2020 года.
Футбол
«Галатасарай» победил «Фенербахче» в чемпионате Турции по футболу
Политика
Трамп хочет мира между Россией и Украиной
Президент США Дональд Трамп рассказал о своем желании, чтобы Россия и Украина достигли примирения.
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская рассказала, что мечтает уехать из России
Происшествия
Падение Mini Cooper в Фонтанку попало на видео
В Петербурге автомобиль Mini Cooper протаранил ограждение и упал в Фонтанку, сообщает Пятый канал.
Здоровье
Леонид Рошаль: Здоровье россиян начинается в муниципалитетах
В целом предлагается первый пункт статьи 132 дать в такой редакции: «Органы местного самоуправления самостоятельно управляют муниципальной собственностью, формируют, утверждают и исполняют местный бюджет, устанавливают местные законные сборы, осуществляют охрану общественного порядка, обеспечивают доступность медицинской помощи и также решают иные вопросы».
Политика
Премьер-министр Малайзии подал в отставку
Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад подал 24 февраля в отставку, сообщается в заявлении администрации главы правительства.
Футбол
Фонсека: «„Рома“ хочет выкупить Смоллинга и Мхитаряна»
Главный тренер "Ромы" Паулу Фонсека заявил, что римляне хотят выкупить защитника "Манчестер Юнайтед" Криса Смоллинга и хавбека "Арсенала" Генриха Мхитаряна, который выступают за итальянский клуб на правах аренды:Крис является отличным парнем и невероятным профессионалом.
Общество
Из-за аномального тепла в Москве распустились подснежники
В связи с аномально теплой погодой в столичном регионе досрочно распустились подснежники, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды в понедельник.
Общество
В Финляндии предложили создать особую экономическую зону с Петербургом
Мэр финского города Савонлинна Янне Лайне выступил с предложением о создании особой экономической зоны на юго-востоке страны близ границы с Ленобластью.
Футбол
Бензема поделился ожиданиями от игры с «Манчестер Сити»
Форвард мадридского «Реала» Карим Бензема дал комментарий перед матчем с английским «Манчестер Сити» в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце и Павел Прилучный официально разводятся
Агата Муцениеце и Павел Прилучный официально разводятся. Информацию об этом актриса подтвердила в Instagram.
Экономика
Европейские биржевые индексы упали из-за вспышки коронавируса в Италии
Индекс Stoxx Europe 600 при открытии торгов упал на 3,6% — до минимальной отметки с июня 2016 г. Больше всего подешевели акции компаний по производству предметов роскоши — на фоне опасений, что вспышка коронавируса повредит продажам.
Политика
Расстрел грузинскими снайперами людей на Майдане хотели назвать выдумкой Кремля
Генерал грузинской армии, бывший командир батальона «Аваза» («Пантера») Тристан Цителашвили рассказал о просьбе сторонников экс-президента Украины Петра Порошенко сделать заявление о том, что история с грузинскими снайперами, которые вели огонь по протестующим на майдане Незалежности (площади Независимости), является выдумкой Кремля.
Шоу-бизнес
Бесплодной жене Андрея Чуева удалось забеременеть
Армия и оружие
National Interest назвал странным калибр российских патронов
Издание сообщает, что толстый короткий корпус боеприпасов этого калибра оптимально подходит для стрельбы тяжелыми пулями с малой скоростью, «что делает патроны этого калибра полезными для достижения различных специальных целей».
Музыка
Владимир Кацман: я отказываюсь вообще от ресторанного бизнеса
По словам Владимира Кацмана, полученные от продажи ресторанного бизнеса деньги пойдут на погашение кредитов и долгов перед поставщиками.
Наука
Исследование: через полвека треть животных и растений может исчезнуть
В случае, если температура будет продолжать расти, уже через 50 лет может не стать трети животного и растительного мира.
Политика
Депутат Рады поздравил жителей Украины с 23 февраля
Поздравление депутата Рады Ильи Кивы с Днем защитника Отечества вызвало неоднозначную реакцию среди подписчиков парламентария в фейсбуке.
Космос
Бетельгейзе снова вспыхнула: звезда прекратила свое странное затмение
Как известно, далекая звезда в последнее время вела себя странно, и ученые предполагали, что она может находиться на последней стадии своего существования.