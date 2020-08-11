Учебный год для школьников начнется 1 сентября с тестов

В свою очередь глава Минобрнауки Валерий Фальков сообщил на совещании, что учебный год в российских вузах стартует как обычно 1 сентября, но студентов-иностранцев допустят к занятиям только после двухнедельного карантина с проведением обследования на коронавирус.