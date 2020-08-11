Евросоюз назвал выборы в Беларуси несвободными и пригрозил санкциями
Смотрите также
Акция у Посольства Белоруссии в Москве завершилась без происшествий
Джеймс Бонд в исполнении Шона Коннери признан лучшим в истории
Судебное заседание по делу Ефремова перенесено на 12 августа
В Минске ОМОН разогнал протестующих в спальных районах
Певица Валентина Легкоступова лежит в реанимации с отеком мозга
Минпромторг разрешит использовать старые детали при ремонте авто
Три истребителя МиГ-31 перехватили беспилотник США над Чукотским морем
Пушков рассказал о борьбе Германии и США за «Северный поток-2»
Роман Широков принес извинения избитому арбитру
Тихановскую задержали в Белоруссии после выборов
«Рубин» назвал судью лучшим игроком матча с «Локомотивом»
Путин сообщил о регистрации первой в мире вакцины против коронавируса
Apple выпустит дешевый iPhone 12 без 5G в 2021 году
Восстановлена хронология гибели подлодки «Курск»
37-летняя актриса Наталья Рудова ждет ребенка
В Минске подверглась нападению съемочная группа Би-би-си
В Брянске в ДТП с редким автомобилем погиб человек
Турция ввела ограничения на провоз ручной клади в самолетах
Сенат США пригрозил восстановлением санкций против Белоруссии
Президент Литвы призвал Евросоюз обсудить санкции против Белоруссии
ЕС призвал освободить задержанных митингующих в Белоруссии
«Рубин» назвал судью лучшим игроком матча с «Локомотивом»
В Минске ОМОН разогнал протестующих в спальных районах
Путин сообщил о регистрации первой в мире вакцины против коронавируса
Восстановлена хронология гибели подлодки «Курск»
Судебное заседание по делу Ефремова перенесено на 12 августа
Глава штаба Бабарико призвала прекратить насилие в Белоруссии
Спад ВВП России во втором квартале составил 8,5%
«Зенит» обыграл «Ротор» в первом туре чемпионата России
МИД Белоруссии ответил Евросоюзу на угрозу санкций
Турция ввела ограничения на провоз ручной клади в самолетах
Microsoft назвала месяц начала продаж Xbox Series X
Xiaomi представила юбилейный флагман
Президентские выборы в Беларуси, проходившие 9 августа, не были «ни свободными, ни честными». Об этом говорится в заявлении Евросоюза.В источнике
Подробнее о событии