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Евросоюз назвал выборы в Беларуси несвободными и пригрозил санкциями

Президентские выборы в Беларуси, проходившие 9 августа, не были «ни свободными, ни честными». Об этом говорится в заявлении Евросоюза.В источнике
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РБК

Евросоюз пригрозил принять меры против Белоруссии

РБК17:10
ТАСС

ЕС изучает возможность санкций в отношении Белоруссии

ТАССвчера в 12:59
Взгляд.ру

ЕС пригрозил Белоруссии из-за подавления протестов

Взгляд.рувчера в 13:53
РИА Новости

ЕС пригрозил принять меры против Белоруссии за подавление протестов

РИА Новостивчера в 13:33
Коммерсантъ

Евросоюз пригрозил Минску новыми санкциями

Коммерсантъвчера в 15:30
Газета.Ru

ЕС пригрозил белорусским властям «мерами» за подавление протестов

Газета.Ruвчера в 15:43
Евразия Daily

Выборы в Белоруссии — 9 августа точка поставлена не будет

Евразия Daily8 августа в 01:15

За домом модельера Ив Сен-Лорана нашли труп 30-летней давности

Работники организации по восстановлению зданий нашли мумию под кучей досок и щебня в здании позади дома модельера Ив Сен-Лорана в престижном районе французской столицы, в нескольких минутах от Дома инвалидов и официальной резиденции французского премьер-министра.
Lenta.ru18:06

Учебный год для школьников начнется 1 сентября с тестов

В свою очередь глава Минобрнауки Валерий Фальков сообщил на совещании, что учебный год в российских вузах стартует как обычно 1 сентября, но студентов-иностранцев допустят к занятиям только после двухнедельного карантина с проведением обследования на коронавирус.
Интерфаксвчера в 06:08

Три истребителя МиГ-31 перехватили беспилотник США над Чукотским морем

Три российских истребителя вылетели на перехват цели после того, как средства противовоздушной обороны обнаружили неизвестный воздушный объект над нейтральными водами Чукотского моря, который приближался к государственной границе России.
ИА Красная Веснавчера в 05:34
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