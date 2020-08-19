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BFM.ru
BFM.ru

ЕС введет санкции против ответственных за насилие в Белоруссии

ЕС в ближайшее время введет санкции против большого числа лиц в Белоруссии за насилие, нарушение прав человека и фальсификацию итогов президентских выборов. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель по итогам саммита глав стран ЕС, посвященного ситуации в Белоруссии, передает ТАСС.В источнике
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РБК

Лидеры стран ЕС одобрили санкции против Белоруссии

РБК11:32
Независимая газета

ЕС не признает результаты выборов в Белоруссии, против ряда должностных лиц страны будут введены санкции - саммит ЕС

Независимая газета10:00
RT на русском

ЕС введёт санкции против ряда лиц в Белоруссии

RT на русском09:40
Коммерсантъ

Евросоюз введет санкции против ответственных за «насилие и фальсификацию» в Белоруссии

Коммерсантъ09:23
ТАСС

ЕС изучит вопрос о включении Лукашенко в санкционный список

ТАСС11:18
URA.Ru

Последние новости о протестах в Беларуси. Европа вводит санкции против Минска, в Кремле заговорили о военной помощи соседям

URA.Ru12:26
РИА Новости

ЕС введет санкции против ответственных за насилие в Белоруссии

РИА Новости09:58

Школам в РФ рекомендовали быть готовыми вернуться к «дистанционке»

Как ранее сообщалось, в частности, в школах в новом учебном году будет усилен дезинфекционный режим, а перед входом будет организован "утренний фильтр": у всех входящих в здание проверят температуру и наличие симптомов простудного заболевания.
Интерфакс17 августа в 08:58
943

Байден стал кандидатом в президенты США от Демократической партии

Ранее, оценивая свои шансы на победу в президентских выборах, Трамп говорил, что непременно изберётся на второй срок, если на фоне пандемии коронавируса не будет проводиться голосование по почте.
Мир новостей07:13
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Кремль отрицает военное присутствие России в Белоруссии

Что касается Договора о коллективной безопасности, Договора о Союзном государстве, там действительно ряд обязательств сторон предусмотрен по взаимопомощи. Но вы знаете, что сейчас нет такой потребности, и, собственно, и белорусское руководство, оно само признало, что такой потребности нет.
Дмитрий Песков
Российский государственный деятель
Военное дело07:37
48

Матчи сборной России по футболу в Лиге наций пройдут без зрителей

К нашему большому сожалению, УЕФА запретил федерациям играть со зрителями, но мы знаем, что команду будут поддерживать миллионы болельщиков у экранов телевизоров. РФС будет строго соблюдать все меры безопасности и проведет эти матчи на высшем уровне.
Александр Дюков
RT на русском12:26

Мишустин обсудил с премьером Белоруссии наращивание сотрудничества

«Михаил Мишустин и Роман Головченко обсудили конкретные задачи, связанные с наращиванием российско-белорусского торгово-экономического сотрудничества и углублением кооперации в энергетике, промышленности и других областях», — говорится в сообщении.
Rambler News Service11:43
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«Ленком» подал иск в прокуратуру за клевету на Александру Захарову

Недавно из Щукинского училища я взял в труппу пять прекрасных молодых артистов — двух девочек и троих мальчиков, они уже вошли в репетиционный процесс. Театр считает своим долгом защитить честь и достоинство своей актрисы, своего директора, а также собственную репутацию.
Марк Варшавер
Актёр
Территория новостей00:04
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