Коронавирус
Газета.RuЕвросоюз не видит причин для отмены санкций против России
Евросоюз не видит веских причин, чтобы отменить санкции против России, сообщает ТАСС. Официальный представитель Еврокомиссии Питер Стано заявил, что ограничения не мешают России бороться с пандемией коронавируса: не препятствуют поставке медицинских изделий и оборудования.
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Евросоюз оценил санкции против России в условиях распространения коронавируса
Комсомольская правда08:09
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Общество
Беглов заявил о ежедневном ухудшении ситуации с вирусом в Петербурге
Ситуация с распространением коронавируса в Санкт-Петербурге ухудшается с каждым днем, но у властей города еще есть немного времени, чтобы подготовиться к московскому сценарию.
Футбол
Мать тренера «Манчестер Сити» Гвардиолы скончалась от коронавируса
Мать главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы Долорс Сала скончалась от коронавируса на 83-м году жизни, сообщается на сайте английского футбольного клуба.
Энергетика
Bloomberg: Москва и Эр-Рияд не смогут договориться о сделке по нефти
Падение нефтяных цен было вызвано разрывом сделки ОПЕК+, когда в начале марта ее участники не смогли договориться о сокращении добычи или продлении существующих договоренностей.
Здоровье
В Ивановской области подтвердили десять новых случаев коронавируса
Иваново, 6 апреля 2020, 11:21 — REGNUM Десять новых случаев коронавирусной инфекции выявлено на территории Ивановской области за последние сутки.
Шоу-бизнес
Нелли Уварова: «Сниматься меня больше не зовут, я неудобная актриса»
Волевой характер Уваровой проявлялся еще в детстве. Актриса призналась, что ей пришлось пройти через разные трудности.
Общество
Коронавирус. Расширен список работающих саратовских предприятий
Новая редакция нормативного документа предусматривает послабления ряду предприятий во время пандемии - им разрешено работать.
Общество
Минпромторг проведет расследование инцидента с замминистра в Ижевске
Министерство промышленности и торговли проведет внутреннее расследование в связи с инцидентом, который 5 апреля произошел в аэропорту Ижевска с участием замглавы ведомства и экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.
Здоровье
В Уфе из-за подозрения на коронавирус закрыли больницу на карантин
Республиканскую клиническую больницу имени Куватова в Уфе закрыли на карантин из-за подозрения коронавирусной инфекции у пяти врачей и двух пациентов.
Наука
Структуру шиповидного белка коронавируса SARS-CoV-2 перевели в музыку
Происшествия
Против Лукашенко шьют дело о смерти пациента от коронавируса
Из-за смерти 2 апреля в одной из витебских больниц 68-летней пациентки от нового вируса против лидера нации потребовали возбудить уголовное дело.
Экономика
В России утвердили максимальные размеры кредитов для получения каникул
Согласно документу, максимальный размер потребительского кредита для физлиц для получения кредитных каникул составит 250 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — 300 тысяч, потребкредита с лимитом кредитования для физлиц — 100 тысяч рублей.
Общество
В Ростовской области введены новые ограничения из-за коронавируса
Губернатор Ростовской области Василий Голубев дополнил список ограничений, введенных в регионе из-за коронавируса.
Энергетика
Доходы «Газпрома» от экспорта газа за два месяца упали вдвое
Доходы «Газпрома» от экспорта газа в январе 2020 года упали на 41,1% по сравнению с первым месяцем прошлого года.
Общество
Британская разведка озвучила версию возникновения коронавируса
По мнению авторитетных источников, спецслужбы вновь вернулись к версии о возникновении вируса в результате утечки из лаборатории в китайском городе Ухань.
Общество
В Британии жгут вышки сотовой связи 5G из-за коронавируса
Как минимум семь вышек 5G в Великобритании пострадали в результате поджога руками местных злоумышленников, которые утверждают, что новый стандарт связи напрямую связан с распространением нового коронавируса во всем мире.
Общество
Вернуть рабочие субботы предложили в России
По данным издания «Ведомости», один из губернаторов РФ, чье имя не раскрывается, выступил с инициативой вернуть рабочие субботы в графике россиян.
Общество
Льва Лещенко выписали из больницы после коронавируса
Народный артист РСФСР Лев Лещенко выписался из больницы в Коммунарке, где проходил лечение от коронавирусной инфекции, сообщает телеканал "Звезда".
Общество
В Роспотребнадзоре назвали стоимость теста на коронавирус на дому
Как отмечает «Газета.ру», сдать тест можно по желанию и без направления врача.
Общество
Какие профессии в РФ станут ненужными после пандемии коронавируса
Институт прогрессивного образования выяснил, какие профессии станут невостребованными и как в целом изменится рынок труда после пандемии коронавируса, сообщает RT.
Общество
Названы регионы с новыми случаями заражения коронавирусом
В России за минувшие сутки было зарегистрировано 954 новых случая заражения коронавирусом в 49 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
Общество
Пермякам разрешили уезжать на дачи
Сегодня краевой оперштаб принял решение разрешить пермякам уезжать на дачи в качестве смены места самоизоляции.
Единоборства
Дана Уайт: UFC 249 состоится, но Хабиба не будет
Дана Уайт в социальной сети Twitter ответил инсайдеру Ариэлю Хельвани, который утверждает, что глава UFC договорился с президентом России Владимиром Путиным о поездке Хабиба в США на бой с Тони Фергюсоном.
Общество
На Кубани гостей из Москвы и Петербурга отправят на самоизоляцию
Сообщается, что данное правило вводится в связи с постановлением № 9 главного санитарного врача Кубани.
Общество
Госпитализированного Бориса Джонсона подключат к аппарату ИВЛ
Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в скором времени подключат к аппарату искусственной вентиляции легких после того, как он был госпитализирован из-за непрекращающихся симптомов COVID-19, вызванного новой коронавирусной инфекцией.
Шоу-бизнес
Беременная жена любовника Алексы: «Мой мир разрушился»
Оказалось, что фитнес-тренер уже живет с новой возлюбленной, которой стала певица Алекса.
Экономика
Власти подготовили стресс-тесты для экономики
Российские власти разработали два стресс-сценария развития кризиса в экономике, предназначенные для проверки финансовой устойчивости системообразующих предприятий.
Шоу-бизнес
Иглесиас опубликовал видео танцев с двухмесячной дочерью Машей
Испанский певец Энрике Иглесиас опубликовал видео со своей новорожденной дочерью от российской теннисистки Анны Курниковой Машей.
ЖКХ
В России отменили штрафы за просрочку платежей за услуги ЖКХ
В России до конца 2020 года запретили начислять пени за просрочку коммунальных платежей и взносы на капитальный ремонт, при этом сами услуги должникам отключать не будут.
Политика
Песков рассказал, что Путин минимизировал очные контакты
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что президент России Владимир Путин минимизировал очные контакты и продолжает работать дистанционно.