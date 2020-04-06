Евросоюз не видит веских причин, чтобы отменить санкции против России, сообщает ТАСС. Официальный представитель Еврокомиссии Питер Стано заявил, что ограничения не мешают России бороться с пандемией коронавируса: не препятствуют поставке медицинских изделий и оборудования.

Евросоюз не видит причин для отмены санкций против России

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