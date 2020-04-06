Коронавирус

Газета.RuГазета.RuЕвросоюз не видит причин для отмены санкций против России

Евросоюз не видит веских причин, чтобы отменить санкции против России, сообщает ТАСС. Официальный представитель Еврокомиссии Питер Стано заявил, что ограничения не мешают России бороться с пандемией коронавируса: не препятствуют поставке медицинских изделий и оборудования.
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Евросоюз оценил санкции против России в условиях распространения коронавируса

Комсомольская правда08:09

Евросоюз не видит проблем в сохранении санкций против России в условиях пандемии

ТАСС09:07

Руководство Евросоюза не видит проблем в сохранении санкций в отношении России в условиях пандемии коронавируса

Эхо Москвы08:30

Евросоюз не считает коронавирус причиной для отмены санкций против России

Коммерсантъ10:36

В Евросоюзе оценили санкции против России в условиях пандемии

Московский Комсомолец08:03

В ЕС оценили санкции против России в условиях пандемии

RT на русском07:36

Санкции надо снимать, но их не снимут

Взгляд.ру05:02
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Общество

Беглов заявил о ежедневном ухудшении ситуации с вирусом в Петербурге

Ситуация с распространением коронавируса в Санкт-Петербурге ухудшается с каждым днем, но у властей города еще есть немного времени, чтобы подготовиться к московскому сценарию.
РБК 10:22
Футбол

Мать тренера «Манчестер Сити» Гвардиолы скончалась от коронавируса

Мать главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы Долорс Сала скончалась от коронавируса на 83-м году жизни, сообщается на сайте английского футбольного клуба.
РИА Новости 10:57
Энергетика

Bloomberg: Москва и Эр-Рияд не смогут договориться о сделке по нефти

Падение нефтяных цен было вызвано разрывом сделки ОПЕК+, когда в начале марта ее участники не смогли договориться о сокращении добычи или продлении существующих договоренностей.
Газета.Ru 06:32
Здоровье

В Ивановской области подтвердили десять новых случаев коронавируса

Иваново, 6 апреля 2020, 11:21 — REGNUM Десять новых случаев коронавирусной инфекции выявлено на территории Ивановской области за последние сутки.
REGNUM 04:21
Шоу-бизнес

Нелли Уварова: «Сниматься меня больше не зовут, я неудобная актриса»

Волевой характер Уваровой проявлялся еще в детстве. Актриса призналась, что ей пришлось пройти через разные трудности.
StarHit.ru вчера в 22:00
Общество

Коронавирус. Расширен список работающих саратовских предприятий

Новая редакция нормативного документа предусматривает послабления ряду предприятий во время пандемии - им разрешено работать.
Взгляд-инфо 10:10
Общество

Минпромторг проведет расследование инцидента с замминистра в Ижевске

Министерство промышленности и торговли проведет внутреннее расследование в связи с инцидентом, который 5 апреля произошел в аэропорту Ижевска с участием замглавы ведомства и экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.
РБК 09:08
Здоровье

В Уфе из-за подозрения на коронавирус закрыли больницу на карантин

Республиканскую клиническую больницу имени Куватова в Уфе закрыли на карантин из-за подозрения коронавирусной инфекции у пяти врачей и двух пациентов.
RT на русском 10:37
Наука

Структуру шиповидного белка коронавируса SARS-CoV-2 перевели в музыку

Неделя Новостей 01:36
Происшествия

Против Лукашенко шьют дело о смерти пациента от коронавируса

Из-за смерти 2 апреля в одной из витебских больниц 68-летней пациентки от нового вируса против лидера нации потребовали возбудить уголовное дело.
Утро.ru 10:36
Экономика

В России утвердили максимальные размеры кредитов для получения каникул

Согласно документу, максимальный размер потребительского кредита для физлиц для получения кредитных каникул составит 250 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — 300 тысяч, потребкредита с лимитом кредитования для физлиц — 100 тысяч рублей.
РИА Новости 03:08
Общество

В Ростовской области введены новые ограничения из-за коронавируса

Губернатор Ростовской области Василий Голубев дополнил список ограничений, введенных в регионе из-за коронавируса.
Город N (Ростов) 03:29
Энергетика

Доходы «Газпрома» от экспорта газа за два месяца упали вдвое

Доходы «Газпрома» от экспорта газа в январе 2020 года упали на 41,1% по сравнению с первым месяцем прошлого года.
РБК 08:32
Общество

Британская разведка озвучила версию возникновения коронавируса

По мнению авторитетных источников, спецслужбы вновь вернулись к версии о возникновении вируса в результате утечки из лаборатории в китайском городе Ухань.
Вести Подмосковья 08:05
Происшествия

Пьяный начальник райотдела ГИБДД под Новосибирском попал в ДТП

ТАСС 06:51
Общество

В Британии жгут вышки сотовой связи 5G из-за коронавируса

Как минимум семь вышек 5G в Великобритании пострадали в результате поджога руками местных злоумышленников, которые утверждают, что новый стандарт связи напрямую связан с распространением нового коронавируса во всем мире.
Газета.Ru 04:34
Общество

Вернуть рабочие субботы предложили в России

По данным издания «Ведомости», один из губернаторов РФ, чье имя не раскрывается, выступил с инициативой вернуть рабочие субботы в графике россиян.
Live24 10:37
Общество

Льва Лещенко выписали из больницы после коронавируса

Народный артист РСФСР Лев Лещенко выписался из больницы в Коммунарке, где проходил лечение от коронавирусной инфекции, сообщает телеканал "Звезда".
Газета.Ru 10:09
Общество

В Роспотребнадзоре назвали стоимость теста на коронавирус на дому

Как отмечает «Газета.ру», сдать тест можно по желанию и без направления врача.
Известия 08:09
Общество

Какие профессии в РФ станут ненужными после пандемии коронавируса

Институт прогрессивного образования выяснил, какие профессии станут невостребованными и как в целом изменится рынок труда после пандемии коронавируса, сообщает RT.
ForPost 07:25
Общество

Названы регионы с новыми случаями заражения коронавирусом

В России за минувшие сутки было зарегистрировано 954 новых случая заражения коронавирусом в 49 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
Рифей-Пермь 05:31
Общество

Пермякам разрешили уезжать на дачи

Сегодня краевой оперштаб принял решение разрешить пермякам уезжать на дачи в качестве смены места самоизоляции.
ИА Текст (Пермь) 06:58
Единоборства

Дана Уайт: UFC 249 состоится, но Хабиба не будет

Дана Уайт в социальной сети Twitter ответил инсайдеру Ариэлю Хельвани, который утверждает, что глава UFC договорился с президентом России Владимиром Путиным о поездке Хабиба в США на бой с Тони Фергюсоном.
ODDS.ru 01:25
Общество

На Кубани гостей из Москвы и Петербурга отправят на самоизоляцию

Сообщается, что данное правило вводится в связи с постановлением № 9 главного санитарного врача Кубани.
Российская газета 10:15
Общество

Госпитализированного Бориса Джонсона подключат к аппарату ИВЛ

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в скором времени подключат к аппарату искусственной вентиляции легких после того, как он был госпитализирован из-за непрекращающихся симптомов COVID-19, вызванного новой коронавирусной инфекцией.
NewInform вчера в 17:13
Шоу-бизнес

Беременная жена любовника Алексы: «Мой мир разрушился»

Оказалось, что фитнес-тренер уже живет с новой возлюбленной, которой стала певица Алекса.
StarHit.ru вчера в 08:00
Экономика

Власти подготовили стресс-тесты для экономики

Российские власти разработали два стресс-сценария развития кризиса в экономике, предназначенные для проверки финансовой устойчивости системообразующих предприятий.
РБК вчера в 22:00
Шоу-бизнес

Иглесиас опубликовал видео танцев с двухмесячной дочерью Машей

Испанский певец Энрике Иглесиас опубликовал видео со своей новорожденной дочерью от российской теннисистки Анны Курниковой Машей.
РИА Новости 09:30
ЖКХ

В России отменили штрафы за просрочку платежей за услуги ЖКХ

В России до конца 2020 года запретили начислять пени за просрочку коммунальных платежей и взносы на капитальный ремонт, при этом сами услуги должникам отключать не будут.
Lenta.ru 06:16
Политика

Песков рассказал, что Путин минимизировал очные контакты

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что президент России Владимир Путин минимизировал очные контакты и продолжает работать дистанционно.
Piter.tv 09:52
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