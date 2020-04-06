Коронавирус
Газета.RuЕвросоюз не видит причин для отмены санкций против России
Евросоюз не видит веских причин, чтобы отменить санкции против России, сообщает ТАСС. Официальный представитель Еврокомиссии Питер Стано заявил, что ограничения не мешают России бороться с пандемией коронавируса: не препятствуют поставке медицинских изделий и оборудования.
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Евросоюз оценил санкции против России в условиях распространения коронавируса
Комсомольская правда08:09
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Общество
Стали известны регионы с новыми случаями заражения коронавирусом
За последние сутки в 49 российских регионах было выявлено 954 случая вируса COVID-2019.
Общество
Россия возобновила авиарейсы для вывоза россиян из-за границы
Россия с 6 апреля возобновляет авиарейсы для организации возвращения находящихся за границей граждан на родину, сообщает координационный совет правительства по противодействию распространению коронавирусной инфекции.
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Fashion-ритейл может не выжить после пандемии коронавируса
Fashion-ритейл может не выжить после пандемии коронавируса Представители fashion-ритейла, не вошедшего в список пострадавших на фоне борьбы с COVID-19 отраслей, просят федеральные власти включить их в число тех, кому требуется господдержка.
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Льва Лещенко выписали из Коммунарки
Политика
Кадыров отказался открыть границы Чечни для жителей других регионов
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале ответил на требование премьер-министра Михаила Мишустина снять ограничения на передвижение между регионами.
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ФАС проверила цены на лимоны, чеснок и имбирь
Цены на лимоны, чеснок и имбирь в основном завышают небольшие магазины и рынки.
Происшествия
Суд оштрафовал москвича, задержанного при прогулке с собакой
Пресненский суд Москвы оштрафовал на тысячу рублей Иисуса Воробьева, задержание которого во время прогулки с собакой на Патриарших прудах стало самым резонансным случаем нарушения самоизоляции в столице.
Политика
Кремль призвал готовиться к мировому экономическому кризису
Мировой экономический кризис, который спровоцировал, в том числе, и коронавирус, еще о себе заявит.
Общество
Работники «Северстали» получат прибавку к зарплате
Материальную поддержку сотрудникам - дополнительно по 10 тысяч - выплатят уже в апреле.
Происшествия
Украинская полиция нашла виновника лесного пожара в районе Чернобыля
Общество
Минпромторг проведет расследование инцидента с замминистра в Ижевске
Министерство промышленности и торговли проведет внутреннее расследование в связи с инцидентом, который 5 апреля произошел в аэропорту Ижевска с участием замглавы ведомства и экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.
Шоу-бизнес
У Надежды Бабкиной нашли коронавирус
У народной артистки России Надежды Бабкиной нашли коронавирус. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Общество
В Роспотребнадзоре назвали стоимость теста на коронавирус на дому
Как отмечает «Газета.ру», сдать тест можно по желанию и без направления врача.
Здоровье
В Казани к работе в больницах привлекают ординаторов и студентов
В 7-й городской больнице для лечения больных коронавирусом развернуто 150 коек, в инфекционной больнице -76, а 163 койки подготовили в больнице №2. По словам Гайфуллиной, в случае необходимости в Казани будет развернуто дополнительно еще 1393 койки.
Общество
В России разработали схему лечения тяжелой формы коронавируса
В России разработана схема лечения тяжелой коронавирусной пневмонии с помощью препарата "Даларгин", сообщает РИА "Новости".
Происшествия
Блогер Павел Петель погиб в ДТП
Блогер Павел Петель погиб в результате ДТП в Московской области в Подольске. Об этом в Instagram сообщил его друг.
Экономика
Троценко предложил обнулить подоходный налог для малоимущих
Российский миллиардер, владелец Aeon Роман Троценко предложил ввести в России прогрессивную шкалу налога на доходы физических лиц (НДФЛ), установив при этом нулевую ставку на доходы менее двух минимальных размеров оплаты труда.
Футбол
Медведева поучаствовала в челлендже Роналду
Энергетика
Bloomberg: Москва и Эр-Рияд не смогут договориться о сделке по нефти
Падение нефтяных цен было вызвано разрывом сделки ОПЕК+, когда в начале марта ее участники не смогли договориться о сокращении добычи или продлении существующих договоренностей.
Общество
Врач рассказал, эффективны ли перчатки для защиты от коронавируса
Врач из Британии Каран Рангараджан рассказал о самых частых ошибках тех, кто использует в борьбе с коронавирусом резиновые перчатки, пишет РИА Новости.
Шоу-бизнес
Сын Гуфа назвал отца наркоманом
Видно, что сын называет своего отца «наркоманом» и требует, чтобы он прислал ему денег, скорее всего, здесь имеются в виду алименты.
Общество
Коронавирус. Расширен список работающих саратовских предприятий
Новая редакция нормативного документа предусматривает послабления ряду предприятий во время пандемии - им разрешено работать.
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Пикантное видео мэра Южно-Курильска с подчиненной попало в Сеть
Армия и оружие
Новейший российский фрегат завершил испытания на Северном флоте
Фрегат "Адмирал Касатонов" завершил государственные испытания на Северном флоте и переходит на Балтику, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.
Общество
Правительство ограничило продажу масок и перчаток
Правительство ввело ограничения на оптовую и розничную торговлю некоторыми медизделиями, включая маски и перчатки.
Происшествия
Страйкболисты открестились от задержанных ФСБ россиян
Сахалинская федерация страйкбола открестилась от задержанных ФСБ россиян, которых обвинили в организации террористического сообщества.