Коронавирус
Газета.RuЕвросоюз не видит причин для отмены санкций против России
Евросоюз не видит веских причин, чтобы отменить санкции против России, сообщает ТАСС. Официальный представитель Еврокомиссии Питер Стано заявил, что ограничения не мешают России бороться с пандемией коронавируса: не препятствуют поставке медицинских изделий и оборудования.
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Евросоюз оценил санкции против России в условиях распространения коронавируса
Комсомольская правда08:09
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Mail.ru Group представила обновленный мессенджер ICQ
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В Подмосковье в результате автоаварии погиб блогер Павел Петель. Об этом в Instagram сообщил его близкий друг и коллега Сергей Остриков.
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