Коронавирус

Газета.RuГазета.RuЕвросоюз не видит причин для отмены санкций против России

Евросоюз не видит веских причин, чтобы отменить санкции против России, сообщает ТАСС. Официальный представитель Еврокомиссии Питер Стано заявил, что ограничения не мешают России бороться с пандемией коронавируса: не препятствуют поставке медицинских изделий и оборудования.
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Евросоюз не считает коронавирус причиной для отмены санкций против России

Коммерсантъ10:36

В ЕС оценили санкции против России в условиях пандемии

RT на русском07:36

Руководство Евросоюза не видит проблем в сохранении санкций в отношении России в условиях пандемии коронавируса

Эхо Москвы08:30

Евросоюз оценил санкции против России в условиях распространения коронавируса

Комсомольская правда08:09

В Евросоюзе оценили санкции против России в условиях пандемии

Московский Комсомолец08:03

Евросоюз не видит проблем в сохранении санкций против России в условиях пандемии

ТАСС09:07

Санкции надо снимать, но их не снимут

Взгляд.ру05:02
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Политика

Меркель призвала расследовать ситуацию с исчезнувшими масками

Посольство США в Германии заявило о непричастности американских властей к перехвату партии масок, заказанных полицией Берлина, и отметило, что не владеет информацией о таких поставках.
РИА Новости 11:29
Экономика

Силуанов: тучные времена в российской экономике прошли

«Тучные времена» в российской экономике прошли и наступает новый период, заявил в эфире телеканала «Россия 1» министр финансов Антон Силуанов.
Коммерсантъ вчера в 18:12
Футбол

У Хосепа Гвардиолы от коронавируса умерла 82-летняя мать

82-летняя Долорс Сала умерла от коронавируса в пригороде Барселоны.
Вести.Ru 10:43
Общество

Минпромторг проведет расследование инцидента с замминистра в Ижевске

Министерство промышленности и торговли проведет внутреннее расследование в связи с инцидентом, который 5 апреля произошел в аэропорту Ижевска с участием замглавы ведомства и экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.
РБК 09:08
Здоровье

В больницы Екатеринбурга досрочно поступят 23 аппарата ИВЛ

Уральский меридиан 09:34
Авто

В Сети появились данные о планах Hyundai на выпуск новых авто

По данным портала The Korean Car Blog, в ближайшие пять лет в линейку Hyundai намерены включить 44 новинки, которые будут работать на альтернативном топливе.
Pnzdrive 06:30
Общество

Правительство ограничило продажу масок и перчаток

Правительство ввело ограничения на оптовую и розничную торговлю некоторыми медизделиями, включая маски и перчатки.
Коммерсантъ 06:52
Экономика

Экономисты прогнозируют двухлетнюю рецессию в России

В документе отмечается, что ситуация с пандемией и падением цен на нефть развивается по «кризисному», возможно даже по «шоковому сценарию».
Моя Москва.онлайн вчера в 10:44
ЖКХ

В России введут мораторий на штрафные санкции за долги по ЖКХ

Правительство введёт временный мораторий на штрафные санкции для россиян за неоплаченные коммунальные услуги.
RT на русском 05:13
Гаджеты

Новый бюджетный iPhone SE 2020 выйдет в начале мая

Astera 07:57
Происшествия

Суд оштрафовал москвича, задержанного при прогулке с собакой

РИА Новости 12:00
Здоровье

В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии главврача Дениса Проценко

Ранее стало известно о том, что главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заражен короновирусной инфекцией COVID-19.
Evo-rus.com 02:15
Шоу-бизнес

Анна Снаткина показала себя после трехдневной голодовки

7Дней.ру вчера в 18:00
Общество

Кадыров ответил Мишустину на критику закрытия границ в регионах

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал заявление премьер-министра России Михаила Мишустина о закрытии границ между регионами.
Lenta.ru 12:07
Общество

В России разработали схему лечения тяжелой формы коронавируса

В России разработана схема лечения тяжелой коронавирусной пневмонии с помощью препарата "Даларгин", сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:03
Общество

В Италии замедлился рост числа жертв коронавируса

Появилась информация о том, что число умерших за сутки от вызываемого коронавирусом заболевания и его осложнений в Италии стало самым низким за две недели.
Piter.tv вчера в 16:33
Общество

Кондратьев: на Кубани с 12 апреля могут смягчить режим карантина

В Краснодарском крае при стабильной эпидемиологической ситуации с 12 апреля могут смягчить условия карантина, разрешив передвижение внутри муниципальных образований.
РБК Краснодар 06:45
Общество

Лев Лещенко выписался из больницы в Коммунарке

78-летнего советского, российского певца и актера, Народного артиста РСФСР Льва Лещенко, который полторы недели провел с подозрением на коронавирус в госпитале в Коммунарке, как он и обещал ранее сегодня, выписали.
Российская газета 10:32
Футбол

Федор Смолов объяснил возвращение в Россию

РИА Новости 00:30
Общество

Стоимость теста на коронавирус составит 1250 рублей

По последним данным, в России коронавирусом заражены более 6,3 тыс. человек, умерли 47, количество выписанных пациентов выросло до 406 человек.
Коммерсантъ 08:52
Общество

Опубликован проект расписания ЕГЭ в 2020 году

Сдача Единого государственного экзамена в 2020 году может завершиться 11 июля, следует из проекта приказа Минпросвещения РФ и Рособрнадзора, опубликованного в понедельник на портале проектов нормативных правовых актов.
ТАСС 10:42
Экономика

В России утвердили максимальные размеры кредитов для получения каникул

Согласно документу, максимальный размер потребительского кредита для физлиц для получения кредитных каникул составит 250 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей — 300 тысяч, потребкредита с лимитом кредитования для физлиц — 100 тысяч рублей.
РИА Новости 03:08
Наука

Мяуканье является попыткой общения кошек с человеком

ToDay News Ufa 04 апреля в 11:07
Единоборства

UFC нашёл замену Нурмагомедову на бой с Фергюсоном

Глава UFC Дана Уайт нашёл бойца, который выступит на турнире UFC 249 вместо россиянина Хабиба Нурмагомедова.
Pravda.Ru 03:28
Футбол

Арустамян: «Мы действительно можем потерять футбол в том виде, к которому привыкли»

Известный комментатор Нобель Арустамян дал интервью, в котором выразил мнение, что из-за ситуации с пандемией коронавируса в футболе могут произойти существенные изменения.
Sport24.ru 11:57
Автоспорт

Зак Браун: Четыре команды могут покинуть Формулу 1

Зак Браун считает, что нужно пойти дальше и ограничить расходы суммой в 100 миллионов долларов, но из топ-команд эту идею поддерживают только в Mercedes, а Ferrari и Red Bull не готовы к столь решительным мерам.
F1news.ru 01:58
Технологии

Mail.ru Group представила обновленный мессенджер ICQ

Как пишет ТАСС, Mail.ru Group представила обновленный мессенджер ICQ, созданный израильской компанией Mirabilis в 1996 году.
Инфорос 04:50
Происшествия

Блогер Павел Петель погиб в ДТП в Подмосковье

В Подмосковье в результате автоаварии погиб блогер Павел Петель. Об этом в Instagram сообщил его близкий друг и коллега Сергей Остриков.
РБК 02:39
Космос

Потенциально опасный астероид 29 апреля приблизится к Земле

Согласно предположению ученых, 29 апреля указанный астероид приблизится к Земле максимально близко - его удаление от планеты составит "всего" около 6,3 миллионов километров.
Актуальные Новости вчера в 02:26
Космос

Россия обсуждает с Францией создание криогенной машины для «Спектра-М»

Обсерватория "Спектр-М" предназначена для исследования объектов дальнего космоса в миллиметровом, субмиллиметровом и дальнем инфракрасном диапазонах спектра.
ТАСС Наука 03 апреля в 20:43
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