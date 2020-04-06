Коронавирус
Газета.RuЕвросоюз не видит причин для отмены санкций против России
Евросоюз не видит веских причин, чтобы отменить санкции против России, сообщает ТАСС. Официальный представитель Еврокомиссии Питер Стано заявил, что ограничения не мешают России бороться с пандемией коронавируса: не препятствуют поставке медицинских изделий и оборудования.
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с чего всё началось
Руководство Евросоюза не видит проблем в сохранении санкций ЕС против России в условиях пандемии коронавируса, поскольку те "не подрывают возможности РФ бороться с коронавирусом".ТАСС09:01
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Евросоюз оценил санкции против России в условиях распространения коронавируса
Комсомольская правда08:09
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Политика
Макрон выразил поддержку госпитализированному Джонсону
Французский лидер Эммануэль Макрон выразил поддержку премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, которого госпитализировали в отделение интенсивной терапии из-за ухудшения состояния на фоне заражения коронавирусной инфекцией.
Кино
Названа дата премьеры сериала «Зулейха открывает глаза»
Общество
Глава Минтруда: на поддержку семей с детьми выделяется 200 млрд рублей
Москва, 6 апреля 2020, 18:42 — REGNUM На поддержку семей с детьми в Российской Федерации власти направляют порядка 200 млрд рублей.
Общество
В КФУ спрогнозировали дату окончания режима самоизоляции в России
Во всех странах сперва идет экспоненциальный рост количества зараженных, который сменяет линейный рост, и затем наступает режим «насыщения», когда число заболевших не увеличивается.
Общество
В Приморье ввели электронные пропуска для передвижения
"С 7 апреля в Приморском крае начнет действовать система пропусков для тех жителей, которым необходимо во время режима самоизоляции попасть на рабочее место и обратно", — говорится в сообщении.
Политика
США признали террористической организацию националистов из России
Власти США внесли сообщество националистов "Русское имперское движение", действующее в РФ, в список террористических организаций за пропаганду превосходства белой расы, сообщает ТАСС со ссылкой на координатора Госдепартамента США по вопросам борьбы с терроризмом Нейтана Сейлса.
Шоу-бизнес
У Надежды Бабкиной нашли коронавирус
У народной артистки России Надежды Бабкиной нашли коронавирус. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Экономика
Альфа-Банк перестал выдавать кредиты пострадавшим от коронавируса
Альфа-Банк перестал выдавать потребительские кредиты работникам отраслей, которые пострадали от коронавирусной инфекции и введённого государством карантина.
Финансы
Курс доллара опустился ниже 76 рублей
В последний раз курс доллара находился ниже уровня в 76 рублей 18 марта, а курс евро опускался ниже 82 рублей 17 марта текущего года.
Общество
В России предложили совсем отменить ЕГЭ
Премьер-министру Михаилу Мишустину предложили отменить Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в 2020 году.
Происшествия
Блогер Павел Петель погиб в ДТП
Блогер Павел Петель погиб в результате ДТП в Московской области в Подольске. Об этом в Instagram сообщил его друг.
Общество
В России разработали схему лечения при тяжелой форме коронавируса
В России разработали схему лечения тяжелых коронавирусных пневмоний, сопровождающихся дыхательной недостаточностью, сообщили в Федеральном медико-биологическом агентстве.
Космос
Астрофизик обнаружил самую быстровращающуюся звезду Млечного Пути
Скорость вращения обнаруженной звезды составляет 540 км/с, что на почти 100 км/с быстрее, чем у предыдущего рекордсмена – звезды HD 191423, которая была открыта 10 лет назад.
Общество
Какие профессии в РФ станут ненужными после пандемии коронавируса
Институт прогрессивного образования выяснил, какие профессии станут невостребованными и как в целом изменится рынок труда после пандемии коронавируса, сообщает RT.
Происшествия
Названа возможная причина пожара в чернобыльской зоне на Украине
Чернобыль, Украина, 5 апреля 2020, 16:02 — REGNUM На Украине продолжается тушение пожара в чернобыльской зоне отчуждения.
Общество
В России могут запретить выселять арендаторов из-за самоизоляции
Депутат Государственной думы Евгений Фёдоров предложил премьер-министру Михаилу Мишустину принять меры по защите интересов арендаторов на период самоизоляции, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Единоборства
Глава UFC объявил, что Гэтжи заменит Нурмагомедова в бою с Фергюсоном
Экономика
Число личных банкротств россиян выросло на 70%
Темпы банкротства населения ускоряются в регионах: если в Москве в январе—марте количество подобных судебных решений выросло на 40,5%, то в Краснодарском и Пермском крае, Ростовской и Новосибирской областях, а также в Удмуртии число банкротств увеличилось более чем в два раза.
Энергетика
Правительство России введет запрет на импорт дешевого бензина
Мера временная и пока рассчитана до сентября 2020 года — то есть на все время, в течение которого, по прогнозам Минэнерго, будут держаться низкие цены на нефть, заключает собеседник Запрет на импорт будет введен для того, чтобы защитить рынок от дешевого топлива, поясняет один из источников.
Экономика
В России приготовились к нефти по 10 долларов и доллару по 89 рублей
Первый сценарий предполагает закрытие крупных городов, заморозку в России экономической деятельности во втором квартале и восстановление экономики Китая и Европы во втором и третьем кварталах.
Авто
В Сети появились данные о планах Hyundai на выпуск новых авто
По данным портала The Korean Car Blog, в ближайшие пять лет в линейку Hyundai намерены включить 44 новинки, которые будут работать на альтернативном топливе.
Космос
Гигантская озоновая дыра над Арктикой закроется через пару недель
Игры
Появился второй трейлер анимационного сериала по вселенной Warhammer 40 000
В сети появился второй трейлер официального анимационного сериала по вселенной Warhammer 40 000.
Путешествия
Отельеры Турции рассказали о предстоящем сезоне 2020 года
Как сообщает ToDay News Ufa, операторы курортов рассказали, как долго продлится сезон 2020 года.
Здоровье
ВОЗ порекомендовала носить маски только врачам и зараженным
Всемирная организация здравоохранения не изменила основные рекомендации по использованию медицинских масок во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 – их необходимо носить врачам и больным людям, заявил на пресс-конференции в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
Политика
Кадыров отказался открыть границы Чечни для жителей других регионов
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале ответил на требование премьер-министра Михаила Мишустина снять ограничения на передвижение между регионами.
Общество
Около 250 промышленных предприятий Москвы возобновили работу
Около 250 промышленных предприятий Москвы с 6 апреля возобновили работу.
Общество
«Ъ»: магазины «Спортмастер» закроются на время режима повышенной готовности
Сеть магазинов "Спортмастер" приняла решение временно закрыть все свои магазины на время режима повышенной готовности, введенного в связи со вспышкой коронавируса.
Политика
В России ответили на заявление шведского министра о «русских троллях»
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков сравнил заявление шведского министра Андерса Игемана, объявившего себя жертвой атаки "русских троллей", с обвинениями Хиллари Клинтон в адрес России.