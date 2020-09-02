Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Известия
Известия

Евросоюз не включил Россию и США в список стран для открытия границ

Послы 27 стран Евросоюза решили оставить без изменений список из 10 иностранных государств, с которыми странам альянса разрешено открыть внешние границы, США и Россия туда не вошли. Об этом заявил ТАСС в среду, 2 сентября, европейский дипломатический источник в Брюсселе.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Россия и США не вошли в список стран, с которыми ЕС разрешил открытие границ

Послы 27 стран ЕС приняли решение оставить без изменений список из 10 иностранных государств, с которыми странам сообщества разрешено открыть внешние границы, США и Россия в этот список не входят. Об этом сообщил ТАСС в среду европейский дипломатический источник в Брюсселе.
ТАСС06:09
Подробнее о событии
Известия

Евросоюз не включил Россию и США в список стран для открытия границ

Известия07:42
РИА Новости

Источник: ЕС не изменил список стран, рекомендованных для открытия границ

РИА Новости06:48
REGNUM

Россия и США не попали в список стран для открытия границы с Евросоюзом

REGNUM07:20
ТАСС

Россия и США не вошли в список стран, с которыми ЕС разрешил открытие границ

ТАСС06:09
Газета.Ru

ЕС не включил РФ и США в список стран для открытия границы

Газета.Ru05:35
Lenta.ru

Стало известно об очередном отказе Европы открыть границы для россиян

Lenta.ru05:32
URA.Ru

Евросоюз отказался открывать границы для россиян

URA.Ru06:12

Правительство выделило более 34,3 млрд рублей на детские выплаты

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому регионы получат дополнительные средства в размере 34,3 млрд руб. на ежемесячные выплаты семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет.
Ведомости00:32
1,4K

Минфин предложил радикально упростить получение налоговых вычетов

Минфин предложил упростить механизм получения налоговых вычетов по НДФЛ: возмещать НДФЛ только по заявлению гражданина, без подачи декларации по форме 3-НДФЛ, срок камеральной проверки сократить с текущих трех месяцев до 30 дней, перечисление денег на счет гражданина производить в течение 15 дней после окончания проверки, а не месяца, как сейчас.
Российская газета08:23

MechanoGun уволен с поста тренера Hard Legion

Организация Hard Legion Esports уволила тренера команды по CS:GO Александра MechanoGun Богатырева — ранее ESL и DreamHack забанили его на своих турнирах за использование бага с камерой.
CyberSport.ruвчера в 07:47

В Башкирии бывших сотрудников ФСИН подозревают в убийстве ветерана

Сотрудники управления уголовного розыска МВД по Башкирии и республиканского управления Следственного комитета России (СКР) задержали двоих подозреваемых в убийстве столетнего ветерана Великой Отечественной войны — жителя села Леуза Кигинского района Ивана Несмеянова.
Коммерсантъ07:51
104

Графики занятий в школах РФ скорректируют из-за трёхдневных выборов

Школьный класс Дарья Антонова © ИА REGNUM Следите за развитием событий в трансляции: "День знаний-2020 в условиях пандемии — все новости о 1 сентября в России" Главный день голосования на региональных выборах в 2020 году — воскресенье, 13 сентября, но 11 и 12 сентября разрешат голосовать досрочно.
REGNUM05:13
313

Путин пообещал решить вопрос водоснабжения Севастополя

Президент России Владимир Путин на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым пообещал направить средства для капитального ремонта сетей водоснабжения в регионе.
Ведомости08:34
76

Украинское оборудование модуля «Наука» для МКС заменили российским

Прежняя громоздкая система управления, созданная на "Хартроне", заменена на современную, разработанную и изготовленную в "Энергии" Сергей Кузнецов, главный конструктор КБ "Салют" Центра Хруничева В модуле будет находиться третье спальное место для российского космонавта, а также добавлен второй туалет отечественного сегмента МКС.
Piter.tv05:48