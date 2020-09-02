Евросоюз не включил Россию и США в список стран для открытия границ
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Послы 27 стран Евросоюза решили оставить без изменений список из 10 иностранных государств, с которыми странам альянса разрешено открыть внешние границы, США и Россия туда не вошли. Об этом заявил ТАСС в среду, 2 сентября, европейский дипломатический источник в Брюсселе.В источнике
С чего всё началось
Россия и США не вошли в список стран, с которыми ЕС разрешил открытие границ
Послы 27 стран ЕС приняли решение оставить без изменений список из 10 иностранных государств, с которыми странам сообщества разрешено открыть внешние границы, США и Россия в этот список не входят. Об этом сообщил ТАСС в среду европейский дипломатический источник в Брюсселе.
ТАСС06:09
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