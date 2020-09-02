Евросоюз не включил Россию и США в список стран для открытия границ

Послы 27 стран Евросоюза решили оставить без изменений список из 10 иностранных государств, с которыми странам альянса разрешено открыть внешние границы, США и Россия туда не вошли. Об этом заявил ТАСС в среду, 2 сентября, европейский дипломатический источник в Брюсселе.