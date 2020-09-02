Евросоюз не включил Россию в список стран для открытия границы
Смотрите также
Прокуратура ФРГ отказалась признавать дело Навального «особым случаем»
На 77-м году жизни скончался актер из «Ворониных» Борис Клюев
Два человека пострадали в результате падения башенных кранов в Тюмени
Mercedes-Benz представила новый седан S-Class
Суд закончил исследовать доказательства по делу Ефремова
РБК: Россия пожаловалась в ЕЭК на Казахстан из-за нового запрета
Минобороны рассекретило документы о завершении Второй мировой войны
Театры, кинотеатры и фуд-корты откроются в Петербурге с 12 сентября
Алла Пугачева и Максим Галкин отвели своих детей в школу
Астрономы получили высокоточные фотографии поверхности Солнца
Стала известна причина смерти актрисы Ирины Печерниковой
Главу отдела полиции в Казани отстранили после стрельбы по подчиненным
Путин повысил на 3 % зарплаты чиновникам и правоохранителям
В Софии во время протестов пострадали трое человек
Экс-замглавы Генштаба Арсланову предъявили новое обвинение
В Венеции стартует 77-й международный кинофестиваль
Молодые специалисты в России получат ежемесячную доплату
Фургалу предъявлено обвинение в организации убийства бизнесмена Зори
Доллар поднялся выше 75 рублей после заявления ФРГ о Навальном
Лавров заявил о находящихся в Белоруссии 200 экстремистах с Украины
Фургалу предъявлено обвинение в организации убийства бизнесмена Зори
Главу отдела полиции в Казани отстранили после стрельбы по подчиненным
РБК: Россия пожаловалась в ЕЭК на Казахстан из-за нового запрета
«Национальная медиагруппа» стала оператором Netflix в России
Почти половина россиян считают 1941 год началом Второй мировой войны
Минпромторг объяснил идею запретить фотографировать книги в магазинах
Футболисты «ПСЖ» Неймар, Ди Мария и Паредес заразились коронавирусом
Путин поручил профинансировать проект водоснабжения Севастополя
Кувейт оказался на мели из-за пандемии коронавируса
Шихан Куштау в Башкирии получил статус памятника природы
Около 25% участников испытания вакцины «Спутник V» получат плацебо
Как сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в Брюсселе, на заседании комитета постоянных представителей ЕС решено не менять список государств, с которыми странам союза можно открывать внешние границы. Россия в данный список не вошла.В источнике
С чего всё началось
Россия и США не вошли в список стран, с которыми ЕС разрешил открытие границ
Послы 27 стран ЕС приняли решение оставить без изменений список из 10 иностранных государств, с которыми странам сообщества разрешено открыть внешние границы, США и Россия в этот список не входят. Об этом сообщил ТАСС в среду европейский дипломатический источник в Брюсселе.
ТАСС06:09
Подробнее о событии