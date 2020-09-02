Евросоюз не включил Россию в список стран для открытия границы

Как сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в Брюсселе, на заседании комитета постоянных представителей ЕС решено не менять список государств, с которыми странам союза можно открывать внешние границы. Россия в данный список не вошла.