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RuNews24.ru
RuNews24.ru

Евросоюз не включил Россию в список стран для открытия границы

Как сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в Брюсселе, на заседании комитета постоянных представителей ЕС решено не менять список государств, с которыми странам союза можно открывать внешние границы. Россия в данный список не вошла.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Россия и США не вошли в список стран, с которыми ЕС разрешил открытие границ

Послы 27 стран ЕС приняли решение оставить без изменений список из 10 иностранных государств, с которыми странам сообщества разрешено открыть внешние границы, США и Россия в этот список не входят. Об этом сообщил ТАСС в среду европейский дипломатический источник в Брюсселе.
ТАСС06:09
Подробнее о событии
Газета.Ru

ЕС не включил Россию и США в список стран, с которыми откроются границы

Газета.Ru10:00
РИА Новости

Источник: ЕС не изменил список стран, рекомендованных для открытия границ

РИА Новости06:48
ТАСС

Россия и США не вошли в список стран, с которыми ЕС разрешил открытие границ

ТАСС06:09
URA.Ru

Евросоюз отказался открывать границы для россиян

URA.Ru06:12
Lenta.ru

Стало известно об очередном отказе Европы открыть границы для россиян

Lenta.ru05:32
REGNUM

Россия и США не попали в список стран для открытия границы с Евросоюзом

REGNUM07:20
Ведомости

Еврокомиссия пока не рекомендует разрешать въезд россиянам в Шенгенскую зону

Ведомости17:37

Разработчик «Новичка» исключил отравление Навального этим веществом

«Считаю, что применение боевых отравляющих фосфорорганических веществ: зарин, зоман и „Новичок“ (А-234) можно исключить из списка веществ, т. к. из-за высокого давления паров при температуре более +20 градусов Цельсия и высокой ингаляционной токсичности, кроме Навального, получили бы поражения в той или иной форме окружающие его люди», — сказал Углев.
ИА Красная Весна11:05
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JBL выпустила 3 модели флагманских беспроводных наушников

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RuNews24.ru05:49
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Министр кабинета министров Украины Олег Немчинов в ходе заседания правительства обратился к Нацбанку страны с просьбой изменить изображения киевских князей Владимира Великого и Ярослава Мудрого на украинских деньгах, сообщает в среду, 2 сентября, портал News24ua.
Известия10:40