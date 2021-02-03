Евросоюз обсудит новые санкции против России из-за решения суда по Навальному
Представители стран - членов Евросоюза в ближайшее время соберутся для обсуждения санкций против России из-за замены условного срока на реальный блогеру Алексею Навальному.В источнике
С чего всё началось
Правительство Германии не исключает новых санкций против России после решения суда о назначении оппозиционеру Алексею Навальному реального срока, сообщает
Reuters со ссылкой на официального представителя кабмина страны Штеффена Зайберта.
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Кабмин ФРГ не исключает новых санкций по ситуации вокруг Навального
Национальная служба новостей07:08