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МонаВиста
МонаВиста

Евросоюз обсудит новые санкции против России из-за решения суда по Навальному

Представители стран - членов Евросоюза в ближайшее время соберутся для обсуждения санкций против России из-за замены условного срока на реальный блогеру Алексею Навальному.В источнике
С чего всё началось
Правительство Германии не исключает новых санкций против России после решения суда о назначении оппозиционеру Алексею Навальному реального срока, сообщает
 Reuters со ссылкой на официального представителя кабмина страны Штеффена Зайберта.
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