IKEA вместе с ASUS ROG представила различную мебель и аксессуары для геймеров. Купить можно будет в октябре

Компания IKEA сообщила, что представленные 29 января в Китае новые товары для дома, разработанные совместно с ASUS и её игровым брендом Republic of Gamers (ROG) с мая этого года появятся также и на японском рынке.