Будьте в Плюсе

Евросоюз объявил персонами нон грата 19 сотрудников постпредства России

В Евросоюзе 19 сотрудников постоянного представительства РФ при ЕС стали персонами нон грата.
Телеканал 360°
Основанием стало решение верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, говорится в сообщении.
Профиль
О высылке российских дипломатов уже объявили несколько европейских стран.
НТВ
5 апреля Дания объявила о высылке 15 сотрудников российских дипмиссий, Италия — о высылке 30 российских дипломатов, а Испания — 25.
Life.ru

Подробнее о событии

ЕС объявил персонами нон грата 19 сотрудников постпредства РФ
Московский Комсомолец11:42
Европейский союз объявил 19 сотрудников постпредства РФ при ЕС персонами нон грата
ТАСС12:01
ЕС объявил персонами нон грата 19 сотрудников постпредства России
Известия11:56
Евросоюз объявил 19 сотрудников постпредства России персонами нон грата
RT на русском11:53
Евросоюз объявил персонами нон грата 19 сотрудников постпредства России
РИА Новости12:54
Евросоюз объявил персонами нон грата 19 сотрудников постпредства России при объединении
Lenta.ru11:38
Из постпредства России при ЕС выдворят нескольких дипломатов
Интерфакс09:20

Интересное

Вице-спикер Госдумы Даванков предложил продлить майские выходные до 10 дней

В Госдуме предложили продлить выходные на майских праздниках до 10 дней.
Газета.Ru12:52

США объявят о новых санкциях против России в среду, 6 апреля

США намерены объявить о новых санкциях в отношении РФ на фоне ситуации вокруг Украины в среду, передает агентство Рейтер со ссылкой на осведомленный источник.
РИА Новости13:11

В районе Мариуполя сбили ещё два украинских военных вертолёта

«Два украинских вертолёта Ми-8, пытавшихся прорваться к городу со стороны моря, были сбиты из переносных зенитных ракетных комплексов», — сообщил он.
RT на русском13:27

Социолог Христов: Россия станет полюсом силы, а у Европы нет геополитической воли

Комбинация Китая и России — единственное, что может уравновесить США и составить конкуренцию, считает Иво Христов.
РИА Новости08:56

Президент Украины Зеленский призвал Совбез ООН самораспуститься или исключить Россию

Владимир Зеленский в выступлении перед Советом Безопасности ООН, где Россия как постоянный член имеет право вето, предложил Совету самораспуститься или исключить РФ из своего состава.
РИА Новости11:43

Первый зампостпреда при ООН заявил, что РФ не совершает на Украине военные преступления

Россия не осуществляет ударов по гражданским объектам на Украине и не совершает военные преступления.
ТАСС13:43

Читатели Daily Mail пришли в ярость из-за «агонии» со счетами за электроэнергию

Читатели британского таблоида Daily Mail прокомментировали статью с прогнозом экономистов о ценах на электроэнергию в стране.
РИА Новости09:08

Путин заявил, что за рубежом будут закупать удобрения у России

Глава государства призвал правительство внимательно следить за ситуацией с удобрениями, указав на то, что в приоритете должны быть потребности внутри страны.
Lenta.ru12:54

Reuters: Минфин США запретит России выплаты по госдолгу в долларах с американских счетов

Министерство финансов США запретит осуществлять какие-либо выплаты в долларах по госдолгу России со счетов российских государственных учреждений в американских банках.
Lenta.ru00:05

Лавров заявил о попытке Украины прервать переговоры после событий в Буче

Украинская сторона пыталась прервать переговоры с Россией после публикации кадров из города Буча, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров.
РБК14:09