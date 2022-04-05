РИА НовостиЕвросоюз объявил персонами нон грата 19 сотрудников постпредства РоссииВ Евросоюзе 19 сотрудников постоянного представительства РФ при ЕС стали персонами нон грата.Телеканал 360°Основанием стало решение верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, говорится в сообщении.ПрофильО высылке российских дипломатов уже объявили несколько европейских стран.НТВ5 апреля Дания объявила о высылке 15 сотрудников российских дипмиссий, Италия — о высылке 30 российских дипломатов, а Испания — 25.Life.ruЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuПрофильPravda.RuФАНRT на русскомКомсомольская правдаАфиша DailyЦарьградВечерняя МоскваНТВLife.ruНовые ИзвестияИзвестияЦентральная Служба НовостейРБКРосбалтСоюзное ВечеDaily StormИА Красная ВеснаПодробнее о событииЕС объявил персонами нон грата 19 сотрудников постпредства РФМосковский Комсомолец11:42Европейский союз объявил 19 сотрудников постпредства РФ при ЕС персонами нон гратаТАСС12:01ЕС объявил персонами нон грата 19 сотрудников постпредства РоссииИзвестия11:56Евросоюз объявил 19 сотрудников постпредства России персонами нон гратаRT на русском11:53Евросоюз объявил персонами нон грата 19 сотрудников постпредства РоссииРИА Новости12:54Евросоюз объявил персонами нон грата 19 сотрудников постпредства России при объединенииLenta.ru11:38Из постпредства России при ЕС выдворят нескольких дипломатовИнтерфакс09:20Показать ещёОценить403Поделиться