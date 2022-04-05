РИА НовостиЕвросоюз объявил персонами нон грата 19 сотрудников постпредства РоссииВ Евросоюзе 19 сотрудников постоянного представительства РФ при ЕС стали персонами нон грата.Телеканал 360°В конце мaрта Бeльгия объявила о высылке 21 сотрудника посольства и торгового представительства России в Брюссeле, а также генконсульства в Антверпене.Союзное ВечеО высылке российских дипломатов уже объявили несколько европейских стран.НТВСотрудников дипведомств РФ также решили выслать во Франции, в Испании, в Германии и других государствах.Lenta.ruЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuПрофильPravda.RuФАНRT на русскомКомсомольская правдаАфиша DailyЦарьградВечерняя МоскваНТВLife.ruНовые ИзвестияИзвестияЦентральная Служба НовостейРБКРосбалтСоюзное ВечеDaily StormИА Красная ВеснаПодробнее о событииЕвросоюз объявил персонами нон грата 19 сотрудников постпредства РоссииРИА Новости12:54Европейский союз объявил 19 сотрудников постпредства РФ при ЕС персонами нон гратаТАСС12:01Из постпредства России при ЕС выдворят нескольких дипломатовИнтерфакс09:20Евросоюз объявил 19 сотрудников постпредства России персонами нон гратаRT на русском11:53ЕС объявил персонами нон грата 19 сотрудников постпредства РФМосковский Комсомолец11:42Евросоюз объявил персонами нон грата 19 сотрудников постпредства России при объединенииLenta.ru11:38ЕС объявил персонами нон грата 19 сотрудников постпредства РоссииИзвестия11:56Показать ещёОценить408Поделиться