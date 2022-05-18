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Евросоюз одобрил план по сокращению зависимости от российских энергоносителей

В рамках плана ЕС намерен снизить зависимость от российского газа на 67%.
Коммерсантъ
Меры энергоэффективность должны дать еще 13 млрд кубометров экономии.
ТАСС
Еврокомиссия предлагает обязать с 2025 года ставить солнечные батареи на всех коммерческих и общественных зданиях, а на новых жилых домах — с 2029 года.
Lenta.ru
Все остальные деньги потратят на ускорение перехода к чистой энергии, уточнила глава ЕК.
Коммерсантъ

Подробнее о событии

Глава ЕК заявила о намерении ЕС сократить потребление энергии
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Евросоюз представил план по отказу от энергоресурсов из России
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