Как подсчитал “Ъ”, достигнутый к 21 мая результат означает, что, закачивая газ теми же темпами, что и в 2021 году, ЕС добьется своей цели: запасы к 1 ноября достигнут примерно 90 млрд кубометров, а уровень заполнения составит 92%.