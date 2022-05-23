Как подсчитал “Ъ”, достигнутый к 21 мая результат означает, что, закачивая газ теми же темпами, что и в 2021 году, ЕС добьется своей цели: запасы к 1 ноября достигнут примерно 90 млрд кубометров, а уровень заполнения составит 92%.
Как отмечает аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман, сейчас Европе на руку играют локдауны в Китае, из-за которых Поднебесная в апреле снизила импорт СПГ на 35% по сравнению с прошлым годом — до минимального значения с марта 2020 года.
Четверо сотрудников отряда пиротехнических работ МЧС ДНР пострадали при обследовании открытой территории завода "Азовсталь" на наличие взрывоопасных предметов, сообщается во вторник на сайте ведомства.
Россия не гонится за сроками проведения специальной военной операции, потому что важно полностью искоренить украинский нацизм, чтобы он спустя несколько лет не поднял голову в еще более уродливой форме, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.