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Евросоюз опередил график пополнения запасов газа в своих хранилищах

Страны ЕС к концу мая смогли полностью покрыть накопленный с 2021 года разрыв в уровне заполнения подземных хранилищ.
Коммерсантъ
На фоне противостояния с Россией и возможности перебоев в поставках российского газа Еврокомиссия рекомендовала государствам ЕС добиться заполнения хранилищ на 80% к 1 ноября.
Коммерсантъ
Как подсчитал “Ъ”, достигнутый к 21 мая результат означает, что, закачивая газ теми же темпами, что и в 2021 году, ЕС добьется своей цели: запасы к 1 ноября достигнут примерно 90 млрд кубометров, а уровень заполнения составит 92%.
Коммерсантъ
Как отмечает аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман, сейчас Европе на руку играют локдауны в Китае, из-за которых Поднебесная в апреле снизила импорт СПГ на 35% по сравнению с прошлым годом — до минимального значения с марта 2020 года.
Евразия Daily

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ЕС намерен запастись российским газом до зимы
URA.Ruвчера в 15:22
Евросоюз опередил график пополнения запасов газа в своих хранилищах
Говорит Москвавчера в 14:25
ЕС заготавливает газ на зиму
Коммерсантъвчера в 14:16
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