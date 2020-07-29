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РИА Новости
РИА Новости

Евросоюз отказался открывать границы для россиян до конца августа

Европейский союз принял решение не расширять до конца августа список стран, для которых готов открыть внешние границы. Об этом сообщил РБК советник посольства Нидерландов в Москве Тимен Каувенаар.В источнике
С чего всё началось
РБК

ЕС отказался открывать границы для россиян до конца августа

Европейский союз не намерен до конца августа расширять список стран, для которых будут открыты внешние границы ЕС, это касается и России. Об этом РБК рассказал советник посольства Нидерландов в Москве Тимен Каувенаар.
РБК06:58
Подробнее о событии
Интерфакс

Евросоюз сохранит границы с Россией закрытыми до конца августа

Интерфакс10:04
Газета.Ru

Евросоюз не откроет границы для россиян до конца августа

Газета.Ru09:59
РИА Новости

Евросоюз отказался открывать границы для россиян до конца августа

РИА Новости08:05
Московский Комсомолец

Россиянам до конца лета запретили въезд в Евросоюз

Московский Комсомолец08:44
РЕН ТВ

Евросоюз не собирается открывать границы для россиян до конца августа

РЕН ТВ08:37
Царьград

ЕС снова отказал России: Туристы не будут паковать чемоданы

Царьград09:17
РБК

ЕС отказался открывать границы для россиян до конца августа

РБК06:58
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Обвиняемых в убийстве сотрудника ФСИН Петербурга признали виновными

Санкт-Петербург, 29 июля 2020, 17:56 — REGNUM В Санкт-Петербурге при повторном слушании дела коллегией присяжных заседателей вынесен обвинительный вердикт в отношении двух мужчин, обвиняемых в убийстве сотрудника ФСИН Николая Чернова.
Обвиняемых в убийстве сотрудника ФСИН Петербурга признали виновными
REGNUM10:56
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«Газпром» возобновил транспортировку газа через территорию Болгарии

"Газпром" возобновил прокачку газа через территорию Болгарии в направлении Греции после ликвидации последствий аварий на газопроводе на болгаро-греческой границе, сообщили в "Газпром экспорте".
Инфорос07:59
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Сына экс-чиновника из Дагестана арестовали за убийство студентки МГИМО

Басманный суд Москвы в среду заключил в СИЗО сына бывшего высокопоставленного чиновника из Дагестана Мухтара Меджидова: его обвиняют в убийстве студентки МГИМО, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости10:07
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«Аэрофлот» рассказал о требованиях к прилетающим из-за рубежа

«Обращаем внимание пассажиров, что результаты тестирования на антитела, результаты других видов тестов, за исключением тестов, выполненных методом ПЦР, не могут быть использованы для подтверждения отсутствия заболевания COVID-19 в указанных целях», — говорится в сообщении.
RT на русском10:30
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«Эра приближается к концу»: эксперты обещают большой нефтяной шок

Коронавирусный экономический шок, по сути, не добавил ничего нового в долгосрочную картину предполагающегося сокращения спроса на нефть и просто пополнил список, который прежде содержал лишь два пункта: меры по борьбе с глобальным потеплением и небывалое развитие технологий "зеленой энергетики".
РИА Новости01:00
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AP: США обвинили Россию в дезинформации о коронавирусе

С помощью направленной на западную аудиторию дезинформации Кремль стремится повлиять на ход президентских выборов в США в ноябре, считают источники и добавляют, что официальные лица США пытаются избежать повторения выборов 2016 года, когда Россия якобы запустила скрытую кампанию в социальных сетях в поддержку тогдашнего кандидата Дональда Трампа.
Газета.Ru18:13
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