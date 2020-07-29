Евросоюз отказался открывать границы для россиян до конца августа
Смотрите также
Пассажир упал на рельсы на «фиолетовой» ветке московского метро
Голикова сообщила о начале учебного года в школах и вузах в сентябре
Прилепин подтвердил задержание в Белоруссии бойцов из его батальона
«Газпром» перестал владеть трубоукладчиком для «Северного потока-2»
США выводят из Германии 11,9 тыс. военнослужащих
«Газпром» возобновил транспортировку газа через территорию Болгарии
Мишустин выделил на детские выплаты еще более 18 млрд рублей
Роспотребнадзор предупредил о новых штаммах вируса гриппа
В Кремле сообщили о состоянии общавшихся с Лукашенко россиян
Адвокат подтвердил отказ Ефремова признать вину в смертельном ДТП
В России планируют ввести алкозамки для автомобилей
Sony представила камеру Alpha 7S III для видеосъемки
«Аэрофлот» рассказал о требованиях к прилетающим из-за рубежа
«Эра приближается к концу»: эксперты обещают большой нефтяной шок
AP: США обвинили Россию в дезинформации о коронавирусе
Спасатели нашли в Иркутской области пропавший самолет Ан-2
Тренер Фергюсона ждет срыва боя Хабиба против Гэтжи
Минфин прокомментировал поправки о передаче ПФР конфискованных денег
Сбербанк переведёт на удалённую работу до 30% сотрудников
В АТОР назвали готовые принять россиян страны Европы
Петросян впервые показал фото с 31-летней женой
Роспотребнадзор предупредил о новых штаммах вируса гриппа
Госдума проверит депутатов на наличие у них иностранного гражданства
США выводят из Германии 11,9 тыс. военнослужащих
Евросоюз отказался открывать границы для россиян до конца августа
Адвокат подтвердил отказ Ефремова признать вину в смертельном ДТП
Планировавшие убийства силовиков сторонники ИГ задержаны в Петербурге
«ВымпелКом» и «МегаФон» объявили о начале подключения клиентов к eSim
МИД России вернул Украине ноту из-за морского парада в Крыму
АТОР сообщила о росте цен на отдых в Турции
Пассажир упал на рельсы на «фиолетовой» ветке московского метро
В России планируют ввести алкозамки для автомобилей
Европейский союз принял решение не расширять до конца августа список стран, для которых готов открыть внешние границы. Об этом сообщил РБК советник посольства Нидерландов в Москве Тимен Каувенаар.В источнике
С чего всё началось
ЕС отказался открывать границы для россиян до конца августа
Европейский союз не намерен до конца августа расширять список стран, для которых будут открыты внешние границы ЕС, это касается и России. Об этом РБК рассказал советник посольства Нидерландов в Москве Тимен Каувенаар.
РБК06:58
Подробнее о событии