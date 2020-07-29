Европейский союз не намерен до конца августа расширять список стран, для которых будут открыты внешние границы ЕС, это касается и России. Об этом РБК рассказал советник посольства Нидерландов в Москве Тимен Каувенаар.

с чего всё началось

Европейский союз принял решение не расширять до конца августа список стран, для которых готов открыть внешние границы. Об этом сообщил РБК советник посольства Нидерландов в Москве Тимен Каувенаар.

Евросоюз отказался открывать границы для россиян до конца августа

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