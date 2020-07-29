Политика
РИА НовостиЕвросоюз отказался открывать границы для россиян до конца августа
Европейский союз принял решение не расширять до конца августа список стран, для которых готов открыть внешние границы. Об этом сообщил РБК советник посольства Нидерландов в Москве Тимен Каувенаар.
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Европейский союз не намерен до конца августа расширять список стран, для которых будут открыты внешние границы ЕС, это касается и России. Об этом РБК рассказал советник посольства Нидерландов в Москве Тимен Каувенаар.РБК06:58
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