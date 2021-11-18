Тысячи граждан из стран Ближнего Востока и Африки хотят прорваться с территории Белоруссии в Польшу. Белорусский президент Александр Лукашенко неоднократно заявлял о своем желании отправить незаконных мигрантов обратно, однако они отказываются и не прекращают попыток прорыва на территорию Польши.В источнике
МИД Франции принял к сведению обнародование МИД РФ переписки российского министра иностранных дел Сергея Лаврова с его французским и немецким коллегой и считает, что это противоречит дипломатическим правилам.
В связи с выходом новой части франшизы "Человек-Паук: Нет пути домой" Холланд понимает, что скоро ему предстоит отвечать на множество вопросов об их отношениях во время мирового пресс-тура, сообщается в издании.
Посольство России в Вашингтоне в свете приостановки деятельности Координационного совета организаций российских соотечественников (КСОРС) в США потребовало от американской стороны прекратить преследование людей, входящих в российскую диаспору.