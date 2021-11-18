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Евросоюз отказался вести переговоры с Белоруссией по ситуации с мигрантами

Тысячи граждан из стран Ближнего Востока и Африки хотят прорваться с территории Белоруссии в Польшу. Белорусский президент Александр Лукашенко неоднократно заявлял о своем желании отправить незаконных мигрантов обратно, однако они отказываются и не прекращают попыток прорыва на территорию Польши.В источнике

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ЕС не намерен вести переговоры с Александром Лукашенко о преодолении миграционного кризиса
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