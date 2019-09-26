Политика

ИзвестияИзвестияЕвросоюз ответил на упреки Трампа в недостаточной помощи Украине

24 сентября президент США Дональд Трамп на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил, что Вашингтон не будет оказывать Киеву финансовую поддержку до тех пор, пока ЕС не увеличит объемы финансовой помощи.
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В Евросоюзе посчитали беспрецедентным объём финансирования Украины

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ЕС назвал объем оказанной Украине помощи беспрецедентным

Газета.Ru02:37

В ЕС отреагировали на упреки Трампа в недостаточной помощи Украине

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Брюссель ответил на упреки Трампа в недостаточной помощи Украине

Lenta.ruвчера в 23:16

В ЕС назвали беспрецедентным объём оказанной Украине помощи

RT на русскомвчера в 22:43

В ЕС ответили на упреки Трампа в недостаточной помощи Украине

РИА Новостивчера в 08:45
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Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 03:45, Вашингтон
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Вильфанд предупредил о температурных аномалиях зимой

В период с октября по март в России ожидаются температурные аномалии. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
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Общество

В Сибири прокуратура отменила школьные правила о «звонке для учителя»

Российская газета 02:24
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Трамп пообещал Зеленскому помочь вернуть Крым

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что американский лидер Дональд Трамп дал ему обещание помочь в возвращении Крыма, передает УНИАН.
Газета.Ru 03:03
Политика

Захарова отреагировала на стенограмму разговора Зеленского и Трампа

Захарова рассказала, что ознакомилась со стенограммой разговора Трампа и Зеленского, ставшей поводом для обвинений в адрес президента США.
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Число пострадавших из-за жесткой посадки Boeing в Барнауле возросло

Накануне 25 сентября самолет жестко сел в Барнауле, так как у него загорелась стойка шасси.
Газета.Ru вчера в 22:51
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В Instagram свердловского губернатора оказался минимум ботов

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Авторы классических игр серии The Elder Scrolls готовят новую RPG

Сообщается, что экс-разработчики серии игр The Elder Scrolls основали студию OnceLost Games и намереваются выпустить масштабную RPG с открытым миром, современными графическими технологиями и отличным игровым дизайном.
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Культура

Nirvana и Queen исчезли из культурного норматива школьников

Замминистра культуры Алла Манилова сказала, что список рекомендованных к изучению произведений искусства был предварительным, поэтому его решили удалить.
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Лавров назвал ЕС ненадежным партнером

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров считает, что Евросоюз - это ненадежный партнер для российской стороны, который игнорирует ее желание наладить равноправное общение.
Газета.Ru вчера в 22:45
Кино

Добронравов рассказал о съемках седьмого сезона «Сватов»

Известный российский актер Федор Добронравов, известный по роли Ивана Будько, рассказал о съемках седьмого сезона сериала.
iReactor 24 сентября в 21:15
Политика

Супруга Зеленского посетила обед первых леди в жилетке на голое тело

Супруга президента Украины Елена Зеленская опубликовала в своем Instagram фотографию с ежегодного обеда первых леди Fashion 4 Development в Нью-Йорке, на который она пришла в брючном костюме с жилеткой на голое тело.
Известия вчера в 18:24
Происшествия

На востоке Москвы семь человек пострадали при пожаре в хостеле

РИА Новости 01:08
Политика

Скабеева высмеяла выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине

Телеведущая Ольга Скабеева обратила внимание на перемену в лице президента Украины Владимира Зеленского, которая, по ее заявлению, произошла после слов его американского коллеги Дональда Трампа о российском лидере Владимире Путине.
РИА Новости вчера в 17:51
Происшествия

Умер защищавший Кокорина адвокат

Скоропостижно умер адвокат Андрей Ромашов, представлявший интересы футболиста Александра Кокорина, сообщил его коллега Игорь Бушманов.
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Происшествия

Потушить не удалось: горящий российский траулер затонул в Норвегии

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По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в январе-августе 2019 года средняя сумма потребительской ссуды для граждан от 60 до 65 лет выросла на 21,7% (до 136 300 рублей), а для клиентов старше 65 лет — на 19,8% (до 99 700 рублей).
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39-летний бразильский боец смешанных единоборств Леонарду Сантос бросил вызов Хабибу Нурмагомедову, действующему чемпиону UFC в лёгкой весовой категории.
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Следственный комитет возбудил уголовное дело против 95-летнего ветерана Латышского легиона СС и политика Висвалдиса Лациса за реабилитацию нацизма, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
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Певица призналась, что после скандальной победы Абрамовой она по зову совести поддержала всех финалистов.
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Самого многодетного священника России подозревают в насилии над детьми

Вести.Ru вчера в 15:52
Экономика

В Систему быстрых платежей ЦБ внедрят оплату по биометрии лица

Представитель «Ростелекома» подтвердил факт разработки биометрического платежного решения, которое можно использовать как в классическом эквайринге c использованием банковских карт, так и в Системе быстрых платежей.
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Мосгорсуд рассмотрит апелляцию на приговор актеру Павлу Устинову

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В сенате США призвали расследовать задержку военной помощи Украине

Демократы в сенате США призвали Пентагон расследовать задержки с оказанием военной помощи Украине.
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Глава студии Marvel будет снимать новый фильм по «Звездным войнам»

Напомним, в июне 2017 года продюсеры «Звездных войн» уволили режиссеров Фила Лорда и Кристофера Миллера из проекта фильма «Хан Соло: Звездные войны, истории» из-за «творческих разногласий» (как позже написали СМИ, из-за опасений по поводу их импровизаций).
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Бузовой предрекли участь Заворотнюк

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Российский пилот команды "Формулы-1" "Торо Россо" (Toro Rosso) Даниил Квят заявил, что в обычной жизни он ездит за рулём Volkswagen Golf R. У меня Фольксваген Гольф R. Очень классная и удобная машина, мне кажется, — сказал Квят "Спорт-экспрессу", отвечая на вопрос, на какой машине он ездит по городу.
News.ru 03:39
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