Политика

ИзвестияИзвестияЕвросоюз ответил на упреки Трампа в недостаточной помощи Украине

24 сентября президент США Дональд Трамп на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил, что Вашингтон не будет оказывать Киеву финансовую поддержку до тех пор, пока ЕС не увеличит объемы финансовой помощи.
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Брюссель не принял упреки Трампа в недостаточной помощи Украине

Российская газета01:33

В ЕС отреагировали на упреки Трампа в недостаточной помощи Украине

РЕН ТВ00:14

В ЕС назвали беспрецедентным объём оказанной Украине помощи

RT на русскомвчера в 22:43

Брюссель ответил на упреки Трампа в недостаточной помощи Украине

Lenta.ruвчера в 23:16

Евросоюз назвал объем помощи Украине беспрецедентным

Комсомольская правдавчера в 23:05

В Евросоюзе посчитали беспрецедентным объём финансирования Украины

Московский Комсомолецвчера в 23:16

В ЕС ответили на упреки Трампа в недостаточной помощи Украине

РИА Новостивчера в 08:45
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Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 02:19, Вашингтон
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Прокуратура опротестовала «звонки для учителя» в школах Новосибирска

Газета.Ru 01:52
Происшествия

У няни, подозреваемой в похищении малыша, нашли пакет с его телом

Вести.Ru вчера в 14:55
Наука

Искусственный интеллект не уступает опытным врачам

Исследование показало, что технология искусственного интеллекта в диагностике ничуть не уступает опытным медицинским профессионалам.
MedikForum.ru вчера в 07:20
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Зеленский удивился публикации своих слов после разговора с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский думал, что Белый дом опубликует только слова американского президента Дональда Трампа после их разговора.
Газета.Ru вчера в 18:10
Политика

Лавров назвал неприятным эпизодом отказ Минска разместить военную базу

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что отказ Белоруссии размещать российскую военную базу на своей территории — это неприятный эпизод.
RT на русском вчера в 15:23
Игры

The Last of Us Part II выйдет 21 февраля

Матч ТВ вчера в 07:43
Происшествия

Из-за жесткой посадки Boeing в Барнауле пострадали 49 человек

Газета.Ru вчера в 16:35
Политика

Зеленский рассказал о беседе с Лавровым

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что кратко поговорил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях генассамблеи ООН.
Lenta.ru вчера в 22:44
Экономика

Прожиточный минимум пенсионеров предложили повысить

Правительство предложило повысить сумму прожиточного минимума пенсионеров в целом по России в 2020 году. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 15:57
Политика

Грета Тунберг в ООН обвинила мировых лидеров в краже детства

РИА Новости 24 сентября в 08:00
Политика

Скабеева высмеяла выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине

Телеведущая Ольга Скабеева обратила внимание на перемену в лице президента Украины Владимира Зеленского, которая, по ее заявлению, произошла после слов его американского коллеги Дональда Трампа о российском лидере Владимире Путине.
РИА Новости вчера в 17:51
Авто

Обновленный внедорожник Nissan Patrol официально представлен

Японский бренд Nissan выпустил обновлённую версию внедорожника Patrol.
Тарантас Ньюс 24 сентября в 07:29
Происшествия

В Татарстане две девушки изнасиловали студента из-за разбитого iPhone

РИА Новости вчера в 09:25
Происшествия

Суд продлил срок домашнего ареста студенту ВШЭ Жукову

Басманный районный суд Москвы продлил домашний арест студенту Высшей школы экономики Егору Жукову, обвиняемому в призывах к экстремизму в интернете.
РБК вчера в 07:44
Кино

Актер Федор Добронравов рассказал о съемках нового сезона «Сватов»

Уроженец Таганрога Федор Добронравов рассказал о седьмом сезоне сериала.
Блокнот Ростов-на-Дону вчера в 03:59
Происшествия

Генерала МВД Мельникова заподозрили в вымогательстве 100 млн рублей

Следственный комитет России задержал первого заместителя начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД генерал-майора Алексея Мельникова по подозрению в вымогательстве 100 млн рублей.
Известия вчера в 08:44
Политика

Супруга Зеленского посетила обед первых леди в жилетке на голое тело

Супруга президента Украины Елена Зеленская опубликовала в своем Instagram фотографию с ежегодного обеда первых леди Fashion 4 Development в Нью-Йорке, на который она пришла в брючном костюме с жилеткой на голое тело.
Известия вчера в 18:24
Здоровье

Челябинский минздрав не заметил снижения зарплат медиков

В челябинской Сатке не выявлено снижения зарплат сотрудников местной скорой помощи за период с 1 января 2018-го до 31 августа 2019 года.
REGNUM вчера в 04:35
Политика

Соловьев предложил ввести санкции против Украины после речи Зеленского

Телеведущий Владимир Соловьев предложил ввести санкции против Украины после выступления президента Украины Владимира Зеленского на Генассамблее ООН.
РБК вчера в 16:31
Здоровье

Тяжелобольную девочку из США привезут на лечение в Краснодар

Шестимесячную девочку Луну, страдающую от серьезного заболевания, выражающегося появлением черного пятна на лице, привезут из США на лечение в Россию.
Известия 24 сентября в 08:09
Гаджеты

Разборка показала: аккумулятор в Apple Watch Series 5 больше, чем в прошлой модели

iXBT.com 01:50
Автоспорт

Квят до сих пор помнит первый Гран-при России в Сочи

Чемпионат вчера в 07:04
Общество

С 1 октября вырастут зарплаты бюджетников

Работникам бюджетной сферы, которые не попали под действие майских указов президента, с 1 октября увеличат зарплату на 4,3 процента, пишет "Российская газета".
РИА Новости 24 сентября в 03:10
Экономика

В России 9% горючего на заправках оказалось суррогатом

Доля фальсифицированного и суррогатного горючего на российском на рынке составляет 8,8%. Это показали проверки Росстандарта, проведенные с начала года.
Известия вчера в 18:21
Происшествия

В Приморье медведь напал на сотрудницу зоопарка

В Уссурийске началась доследственная проверка в зоопарке, где на сотрудницу напал медведь.
РБК 01:23
Наука

The Boring Company начала строительство тоннеля в Лас-Вегасе

N+1 вчера в 08:31
Гаджеты

В Европе стартуют продажи смартфона Redmi Note 8 Pro

Согласно озвученной официальной информации, за версию Redmi Note 8 Pro с камерой на 64 Мп, предлагаемую с 6 ГБ ОЗУ, а также 64 ГБ ПЗУ, придется отдать не менее 250 евро, в то время как вариант на 128 ГБ получил ценник в 270 долларов.
Актуальные Новости 23 сентября в 12:43
Шоу-бизнес

Годовалую дочь привели в палату к Анастасии Заворотнюк

В палату к российской актрисе Анастасии Заворотнюк, которая находится в клинике из-за онкологического заболевания, привели ее маленькую дочь.
Вечерняя Москва вчера в 22:53
Политика

Трампа осудили за отказ предоставить жалобу на разговор с Зеленским

Палата представителей конгресса США поддержала резолюцию против президента США Дональда Трампа за отказ передать исполнительной ветви власти копию жалобы неназванного сотрудника американских спецслужб, который поднял тревогу из-за его беседы с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Известия вчера в 20:42
Общество

В России обнаружили «Царь-асфальт»

Lenta.ru 00:35
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