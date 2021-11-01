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Евросоюз ожидает, что Россия примет меры для расследования торговли COVID-сертификатами

Евросоюз ожидает, что Россия проведет расследование случаев возможной продажи фальшивых европейских сертификатов о вакцинации от коронавирусной инфекции.
Комсомольская правда
О мошеннических схемах продаж европейских электронных сертификатов вакцинации от коронавируса в даркнете сообщила «Лаборатория Касперского».
Известия
Клиенту предлагают выбрать страну вакцинации и препарат: AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Johnson & Johnson или Moderna.
РБК
В России обладатели фиктивных сертификатов подпадают под уголовное преследование в соответствии со статьей 327 УК (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков).
РБК

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