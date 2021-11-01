В России обладатели фиктивных сертификатов подпадают под уголовное преследование в соответствии со статьей 327 УК (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков).
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о новых санкциях против РФ, в списки попали люди, причастные к организации выборов в Госдуму в Крыму, соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства.
ВСУ предприняли попытку атаковать Новую Марьевку, но наступление было вовремя пресечено силами ДНР, а после отражения атаки военные ВСУ начали отступление в район Старомарьевки, сообщает информационно-новостное агентство Avia.pro.
Тревожную статистику привела сегодня, 2 ноября, главный внештатный акушер-гинеколог минздрава Забайкалья Валентина Лигатри: с начала 2021 года в регионе скончались уже три беременных женщины с коронавирусом, а всего риск летального исхода был у 44 пациенток.