В Забайкалье от COVID-19 скончались уже три беременные женщины

Тревожную статистику привела сегодня, 2 ноября, главный внештатный акушер-гинеколог минздрава Забайкалья Валентина Лигатри: с начала 2021 года в регионе скончались уже три беременных женщины с коронавирусом, а всего риск летального исхода был у 44 пациенток.