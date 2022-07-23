Lenta.ruЕвросоюз планирует увеличить поставки сжиженного природного газа из НигерииЗаместитель генерального директора энергетического департамента Еврокомиссии (ЕК) Мэтью Болдуин сообщил о намерениях ЕС увеличить долю импорта сжиженного природного газа (СПГ) из Нигерии.Lenta.ruСогласно данным Еврокомиссии, ЕС является крупнейшим в мире импортером СПГ.РБКБолдуин заявил об огромном потенциале Нигерии в качестве замены России в поставках газа.Lenta.ruЕК рассказала, что на данный момент около 10 процентов потребности ЕС в газе закрывает внутреннее производство.Lenta.ruЧитать далееСвернутьРБКРБКYakutsk.ruПодробнее о событииЕвросоюз намеревается увеличить поставки газа из НигерииОбщественная служба новостей15:46«Евросоюз» запланировал увеличить поставки СПГ из НигерииYakutsk.ru15:39ЕС запланировал увеличить поставки СПГ из НигерииРБК13:52Евросоюз планирует увеличить поставки сжиженного природного газа из НигерииLenta.ru15:18Показать ещёОценить14Поделиться