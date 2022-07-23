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Евросоюз планирует увеличить поставки сжиженного природного газа из Нигерии

Заместитель генерального директора энергетического департамента Еврокомиссии (ЕК) Мэтью Болдуин сообщил о намерениях ЕС увеличить долю импорта сжиженного природного газа (СПГ) из Нигерии.
Lenta.ru
Согласно данным Еврокомиссии, ЕС является крупнейшим в мире импортером СПГ.
РБК
По словам Болдуина, страны Европы испытывают трудности с закупкой газа после начала спецоперации на Украине.
Lenta.ru
Болдуин заявил об огромном потенциале Нигерии в качестве замены России в поставках газа.
Lenta.ru

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