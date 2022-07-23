Как утверждается в опубликованном New York Times материале, в книгах, фильмах и шоу, которые сейчас выпускают, есть прозрачные намеки на то, что пора вернуться к каннибализму – по заявлению NYT, данная тема анализируется и воспевается в большом количестве произведений западной культуры.