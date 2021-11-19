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Евросоюз попросил ВТО рассмотреть в третейской группе спор с Россией о госзакупках

Секретариат Всемирной торговой организации (ВТО) опубликовал в пятницу официальный запрос Евросоюза о формировании третейской группы для рассмотрения спора с Россией о госзакупках.
ТАСС
"К сожалению, консультации не разрешили спор. В результате Европейский союз с почтением просит о создании группы арбитров", - говорится в запросе ЕС.
РИА Новости
19 июля ЕС запросил консультации в рамках ВТО по мерам поддержки, оказываемым российским правительством в отношении производителей при организации закупок компаний с госучастием.
Известия
По истечении шести месяцев после создания группа направляет в Орган по разрешению споров ВТО (ОРС) свой проект решения.
ТАСС

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