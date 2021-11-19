Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области работает в штатном режиме после произошедшего 19 ноября инцидента, во время которого группа жителей Волгограда без предупреждения посетила здание для проверки наличия QR-кодов у сотрудников.
Специалист добавила, что подобные тесты под наблюдением врачей можно пройти во всех поликлиниках страны в рамках программы углубленной диспансеризации после COVID-19, в том числе проверки состояния артериального давления, которое нередко «выходит из-под контроля» после перенесенного заболевания.
Под конец 2021 года у российских дилеров лишних машин не осталось, и с учетом высокого спроса единственно возможные скидки — это те, которые будут сделаны на заведомо завышенный ценник, уверен и генеральный директор Gruzdev Analyze Александр Груздев.