Врач Рябкова назвала уязвимые после COVID-19 системы организма

Специалист добавила, что подобные тесты под наблюдением врачей можно пройти во всех поликлиниках страны в рамках программы углубленной диспансеризации после COVID-19, в том числе проверки состояния артериального давления, которое нередко «выходит из-под контроля» после перенесенного заболевания.