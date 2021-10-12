Вместо подарочных наборов "С заботой о здоровье" за вакцинацию пожилые москвичи теперь смогут получить денежную компенсацию в размере 10 тысяч рублей, соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.
Прямой взаимосвязи в связи с отставкой губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова и не самыми высокими показателями "Единой России" в регионе на выборах нет, традиционно есть субъекты, где поддержка партии выше, а где-то чуть ниже, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В Кремле считают неуместными и недопустимыми призывы к РФ признать ответственность за катастрофу MH17, поскольку трагедия произошла в небе над Украиной, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.