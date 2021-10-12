Песков отверг связь отставки Миронова с результатами «Единой России» в Ярославской области

Прямой взаимосвязи в связи с отставкой губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова и не самыми высокими показателями "Единой России" в регионе на выборах нет, традиционно есть субъекты, где поддержка партии выше, а где-то чуть ниже, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.