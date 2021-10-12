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Украина и ЕС призвали Москву «признать ответственность» за сбитие рейса MH17 в Донбассе

Россия должна взять ответственность за крушение малайзийского самолета, летевшего рейсом MH17 и разбившегося над Донбассом в 2014 году.
Росбалт
Самолет, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение на территории Донецкой области.
URA.Ru
Авиакатастрофа малазийского Boeing 777 произошла в 2014 году.
URA.Ru
Одной из основных версий трагедии стало случайное попадание ракеты класса «земля-воздух».
URA.Ru

Подробнее о событии

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