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Евросоюз потребовал от России 290 миллиардов евро за ущерб от политики импортозамещения

Евросоюз потребовал от России выплатить компенсацию в размере 290 миллиардов евро за "дискриминацию" европейских товаров с помощью политики импортозамещения.
РИА Новости
Как утверждает европейский регулятор, российские компании, связанные с государством, получают необоснованные преференции и подают заявки в тендерах с заниженной на 15–30% стоимостью.
Известия
По данным организации, в 2019 году стоимость тендеров российских государственных предприятий составила 23,5 триллиона рублей или около 290 миллиардов евро, что эквивалентно примерно 20% ВВП России.
РИА Новости
Претензии ЕС связаны с тремя предпринятыми Россией мерами: с «дискриминационной оценкой заявок на госзакупки», требованиями получения предварительных разрешений и национальными квотами при государственных закупках.
RT на русском

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