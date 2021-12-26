РИА НовостиЕвросоюз потребовал от России 290 миллиардов евро за ущерб от политики импортозамещенияЕвросоюз потребовал от России выплатить компенсацию в размере 290 миллиардов евро за "дискриминацию" европейских товаров с помощью политики импортозамещения.РИА НовостиКак утверждает европейский регулятор, российские компании, связанные с государством, получают необоснованные преференции и подают заявки в тендерах с заниженной на 15–30% стоимостью.ИзвестияПо данным организации, в 2019 году стоимость тендеров российских государственных предприятий составила 23,5 триллиона рублей или около 290 миллиардов евро, что эквивалентно примерно 20% ВВП России.РИА НовостиПретензии ЕС связаны с тремя предпринятыми Россией мерами: с «дискриминационной оценкой заявок на госзакупки», требованиями получения предварительных разрешений и национальными квотами при государственных закупках.RT на русскомЧитать далееСвернутьЦентральная Служба НовостейЦентральная Служба НовостейPravda.RuПятый каналПолитическая ЭкспертизаГлагоLРамблерРЕН ТВЦарьградОбщественная служба новостейGazeta.SPbRT на русскомiReactorНТВLife.ruНациональная служба новостейREGNUMВечерняя МоскваБрянские новостиПодробнее о событииЕвросоюз потребовал от России €290 млрд за нарушение норм ВТОИАНЕДвчера в 02:11За нормы ВТО: Евросоюз потребовал от России €290 млрдИзвестиявчера в 16:02Самое цитируемоеПолитолог Баширов назвал условие, при котором Евросоюз получит свободную торговлю с РоссиейВнешнеэкономические связи00:32«Известия»: ЕС оценил свои претензии к России в €290 млрдГазета.Ruвчера в 11:51Евросоюз потребовал от России 290 млрд евроГоворит Москвавчера в 04:50Евросоюз оценил потери из-за политики импортозамещения России в €290 млрдРБК00:12Экономист Хазанов: Евросоюз беспочвенно обвиняет Россию в импортозамещенииФАНвчера в 16:25Показать ещёОценить4,5KПоделиться