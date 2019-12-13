Политика

РИА НовостиРИА НовостиЕвросоюз принял решение о продлении санкций против России

Лидеры на саммите ЕС в четверг согласовали политическое решение о продлении экономических санкций против РФ, сообщил РИА Новости дипломатический источник на полях Евросовета.
Читать в источнике
Комментировать129

Подробнее о событии

Глава Евросовета Мишель подтвердил продление санкций против России

РИА Новости19:21

СМИ: Евросовет решил продлить экономические санкции против России

Росбалт18:18

Евросоюз продлил санкции против России

Известия17:48

ЕС решил продлить санкции против России еще на полгода

Коммерсантъ17:32

Лидеры ЕС решили продлить санкции в отношении России

РБК17:29

Саммит Евросоюза одобрил продление санкций против России

REGNUM17:19

Участники саммита ЕС продлят санкции против РФ, обсудят бюджет, проблемы климата и Brexit

ТАССвчера в 16:12
Показать все источники
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 19:31, Ашберн
Политика

Владимир Путин назначил Ростислава Гольдштейна врио губернатора ЕАО

Владимир Путин провел рабочую встречу с Ростиславом Гольдштейном, назначенным в соответствии с Указом Президента временно исполняющим обязанности губернатора ЕАО, сообщает сайт Кремля.
РИА Биробиджан 15:44
Политика

Путин снизит пенсионный возраст. Но только на один год

Президент Владимир Путин, ближе к транзиту власти в 2024 году, пойдет на меры «социального популизма», чтобы поднять свой рейтинг.
Свободная Пресса вчера в 06:15
Политика

Песков ответил на вопрос о запрете шуток про Путина

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не согласился с тем, что на российском телевидении запрещено шутить про главу государства.
Профиль 05:27
Баскетбол

«Химки» побеждают «Альбу» в Евролиге

Подмосковным «Химкам» удалось прервать серию из четырех поражений подряд и наконец-то одержать победу в баскетбольной Евролиге.
ГЛАС.RU 19:22
Политика

Эксперт оценила шансы консерваторов на выборах в Великобритании

Опросы в Великобритании прочат победу на выборах в парламент правящей Консервативной партии во главе с Борисом Джонсоном, однако есть причины не доверять этим прогнозам.
Известия вчера в 16:54
Футбол

«Краснодар» проиграл «Хетафе» и вылетел из Лиги Европы

"Краснодар" потерпел поражение от "Хетафе" в заключительном матче группового этапа Лиги Европы.
Газета.Ru 14:48
Общество

Сальма Хайек показала на фото Анджелину Джоли без макияжа

Сальма Хайек опубликовала совместный снимок с Анджелиной Джоли и пакистанским актёром Кумэйлом Нанджиани.
ИнфоСМИ 12:55
Здоровье

Назван самый опасный для сердца алкогольный напиток

Evo-rus.com вчера в 13:59
Хоккей

Кудашов о поражении от шведов: «Переволновались, перевозбудились»

Главный тренер сборной России Алексей Кудашов после поражения своей команды от шведов в матче первого тура Кубка Первого канала признал, что его команда неудачно начала матч.
ProstoProSport 15:42
Экономика

Акции Saudi Aramco в ходе первых после IPO торгов подорожали на 10%

Акции Saudi Aramco, которые в среду впервые вышли на биржу, на момент открытия торгов подорожали на 10%: с объявленной при IPO суммы в 32 саудовских риала ($8,5) до 35,2 риала ($9,39).
РБК вчера в 03:32
Политика

Зеленский выступил против строительства стены на границе с Донбассом

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что не хочет допустить возведения стены на границе с Донбассом и назвал вариант «планом последней буквы».
РБК 19:04
Авто

Тюнинг-ателье ABT представило собственную вариацию Volkswagen Touareg

Следует подчеркнуть, что в обычной версии дизельный Volkswagen Touareg имеет в оснащении двигатель TDI объёмом 4,0 литра производительностью 422 л.с. и 900 Нм крутящего момента.
CarsWeek.ru 00:21
Общество

Эстония и Финляндия открыли газопровод Balticconnector

В Эстонии и Финляндии открыли газопровод Balticconnector, сообщает ERR.
RT на русском вчера в 15:30
Кино

Вышел финальный трейлер «Ведьмака» от Netflix

Gmbox.ru 07:37
Политика

Суд в Британии завершил слушания по долгу Украины перед Россией

Верховный суд Великобритании закончил слушания по спору России и Украины, который касается не выплаченных Киевом еврооблигаций на $4,5 млрд.
РБК 15:37
Политика

Сенат США принял резолюцию о признании геноцида армян

Сенат конгресса США принял в четверг резолюцию об официальном признании геноцида армян Османской Империей.
Известия 14:08
Армия и оружие

Фельдмаршал Хафтар объявил о начале решающего сражения за Триполи

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар объявил о начале решающего сражения и продвижения в центр Триполи.
Известия 16:05
Происшествия

На Украине задержали подозреваемых в убийстве журналиста Шеремета

Полиция в Киеве провела задержания по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.
Российская газета 09:36
Единоборства

Поветкин рассказал, что у него не получилось в ничейном бою с Хантером

Итальянец Стефано Кароза увидел победу Хантера, а ничейным бой признал американец Гленн Фельдман.
Sport24.ru 04:51
Политика

Зеленский уверен в заключении контракта на транзит газа до конца года

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что контракт по транзиту газа из России с большой вероятностью будет заключен до конца года.
РЕН ТВ 16:17
Общество

День святого апостола Андрея Первозванного отмечают 13 декабря

Еще Петр I учредил в честь него первую и высшую награду России - императорский Орден Святого апостола Андрея Первозванного, им награждались государственные сановники.
Телепорт 18:35
Культура

Зеленский и Заворотнюк стали самыми популярными персонами в Украине

Корпорация Google опубликовала перечень самых частых запросов украинских пользователей, согласно которому самыми знаменитыми персонами стали президент Владимир Зеленский и актриса Анастасия Заворотнюк.
iReactor вчера в 02:18
Политика

США договорились с Китаем об условиях торговой сделки

США договорились об условиях заключения на первом этапе торгового соглашения с Китаем.
Lenta.ru 15:29
Армия и оружие

Пентагон испытал баллистическую ракету средней дальности

Вести.Ru 15:47
Спорт

Тренер рассказал, как Устюгов отреагировал на решение WADA по России

Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер рассказал о реакции Сергея Устюгова на отстранение России от крупных международных соревнований.
RT на русском 12:15
Общество

В Москве простились с Юрием Лужковым

В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
RT на русском 01:01
Шоу-бизнес

Дочь Анастасии Стоцкой стала копией Филиппа Киркорова

Анастасия Стоцкая постоянно слышит о том, что ее дети внешне очень похожи на Филиппа Киркорова.
StarHit.ru вчера в 09:30
Интернет

Россиян предупредили об опасности при подключении к бесплатному Wi-Fi

В ESET советуют при выходе в интернет через бесплатный Wi-Fi соблюдать простые правила безопасности и пользоваться антивирусной программой.
Astera вчера в 15:17
Авто

В России введут новый документ на автомобиль

По данным ТАСС, в России на автомобиль будет введен новый документ, уведомляющий потребителей об энергоэффективности машины (от G до A++ в зависимости от «чистоты» выхлопа).
Горобзор.ру 08:01
Происшествия

В отношении шамана Габышева не возбуждали нового уголовного дела

Сведения о возбуждении в отношении шамана Александра Габышева уголовного дела не соответствуют действительности.
News.ru вчера в 02:50
Как работают Яндекс.Новости?
Война санкцийБольше новостей по теме
Главное