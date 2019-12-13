Политика
РИА НовостиЕвросоюз принял решение о продлении санкций против России
Лидеры на саммите ЕС в четверг согласовали политическое решение о продлении экономических санкций против РФ, сообщил РИА Новости дипломатический источник на полях Евросовета.
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Политика
Владимир Путин назначил Ростислава Гольдштейна врио губернатора ЕАО
Владимир Путин провел рабочую встречу с Ростиславом Гольдштейном, назначенным в соответствии с Указом Президента временно исполняющим обязанности губернатора ЕАО, сообщает сайт Кремля.
Политика
Путин снизит пенсионный возраст. Но только на один год
Президент Владимир Путин, ближе к транзиту власти в 2024 году, пойдет на меры «социального популизма», чтобы поднять свой рейтинг.
Политика
Песков ответил на вопрос о запрете шуток про Путина
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не согласился с тем, что на российском телевидении запрещено шутить про главу государства.
Баскетбол
«Химки» побеждают «Альбу» в Евролиге
Подмосковным «Химкам» удалось прервать серию из четырех поражений подряд и наконец-то одержать победу в баскетбольной Евролиге.
Политика
Эксперт оценила шансы консерваторов на выборах в Великобритании
Опросы в Великобритании прочат победу на выборах в парламент правящей Консервативной партии во главе с Борисом Джонсоном, однако есть причины не доверять этим прогнозам.
Футбол
«Краснодар» проиграл «Хетафе» и вылетел из Лиги Европы
"Краснодар" потерпел поражение от "Хетафе" в заключительном матче группового этапа Лиги Европы.
Общество
Сальма Хайек показала на фото Анджелину Джоли без макияжа
Сальма Хайек опубликовала совместный снимок с Анджелиной Джоли и пакистанским актёром Кумэйлом Нанджиани.
Здоровье
Назван самый опасный для сердца алкогольный напиток
Хоккей
Кудашов о поражении от шведов: «Переволновались, перевозбудились»
Главный тренер сборной России Алексей Кудашов после поражения своей команды от шведов в матче первого тура Кубка Первого канала признал, что его команда неудачно начала матч.
Экономика
Акции Saudi Aramco в ходе первых после IPO торгов подорожали на 10%
Акции Saudi Aramco, которые в среду впервые вышли на биржу, на момент открытия торгов подорожали на 10%: с объявленной при IPO суммы в 32 саудовских риала ($8,5) до 35,2 риала ($9,39).
Политика
Зеленский выступил против строительства стены на границе с Донбассом
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что не хочет допустить возведения стены на границе с Донбассом и назвал вариант «планом последней буквы».
Авто
Тюнинг-ателье ABT представило собственную вариацию Volkswagen Touareg
Следует подчеркнуть, что в обычной версии дизельный Volkswagen Touareg имеет в оснащении двигатель TDI объёмом 4,0 литра производительностью 422 л.с. и 900 Нм крутящего момента.
Общество
Эстония и Финляндия открыли газопровод Balticconnector
В Эстонии и Финляндии открыли газопровод Balticconnector, сообщает ERR.
Кино
Вышел финальный трейлер «Ведьмака» от Netflix
Политика
Суд в Британии завершил слушания по долгу Украины перед Россией
Верховный суд Великобритании закончил слушания по спору России и Украины, который касается не выплаченных Киевом еврооблигаций на $4,5 млрд.
Политика
Сенат США принял резолюцию о признании геноцида армян
Сенат конгресса США принял в четверг резолюцию об официальном признании геноцида армян Османской Империей.
Армия и оружие
Фельдмаршал Хафтар объявил о начале решающего сражения за Триполи
Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар объявил о начале решающего сражения и продвижения в центр Триполи.
Происшествия
На Украине задержали подозреваемых в убийстве журналиста Шеремета
Полиция в Киеве провела задержания по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.
Единоборства
Поветкин рассказал, что у него не получилось в ничейном бою с Хантером
Итальянец Стефано Кароза увидел победу Хантера, а ничейным бой признал американец Гленн Фельдман.
Политика
Зеленский уверен в заключении контракта на транзит газа до конца года
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что контракт по транзиту газа из России с большой вероятностью будет заключен до конца года.
Общество
День святого апостола Андрея Первозванного отмечают 13 декабря
Еще Петр I учредил в честь него первую и высшую награду России - императорский Орден Святого апостола Андрея Первозванного, им награждались государственные сановники.
Культура
Зеленский и Заворотнюк стали самыми популярными персонами в Украине
Корпорация Google опубликовала перечень самых частых запросов украинских пользователей, согласно которому самыми знаменитыми персонами стали президент Владимир Зеленский и актриса Анастасия Заворотнюк.
Политика
США договорились с Китаем об условиях торговой сделки
США договорились об условиях заключения на первом этапе торгового соглашения с Китаем.
Спорт
Тренер рассказал, как Устюгов отреагировал на решение WADA по России
Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер рассказал о реакции Сергея Устюгова на отстранение России от крупных международных соревнований.
Общество
В Москве простились с Юрием Лужковым
В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Стоцкой стала копией Филиппа Киркорова
Анастасия Стоцкая постоянно слышит о том, что ее дети внешне очень похожи на Филиппа Киркорова.
Интернет
Россиян предупредили об опасности при подключении к бесплатному Wi-Fi
В ESET советуют при выходе в интернет через бесплатный Wi-Fi соблюдать простые правила безопасности и пользоваться антивирусной программой.
Авто
В России введут новый документ на автомобиль
По данным ТАСС, в России на автомобиль будет введен новый документ, уведомляющий потребителей об энергоэффективности машины (от G до A++ в зависимости от «чистоты» выхлопа).
Происшествия
В отношении шамана Габышева не возбуждали нового уголовного дела
Сведения о возбуждении в отношении шамана Александра Габышева уголовного дела не соответствуют действительности.