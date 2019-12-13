Политика

РИА НовостиРИА НовостиЕвросоюз принял решение о продлении санкций против России

Лидеры на саммите ЕС в четверг согласовали политическое решение о продлении экономических санкций против РФ, сообщил РИА Новости дипломатический источник на полях Евросовета.
Читать в источнике
Комментировать152

Подробнее о событии

Глава Евросовета подтвердил продление экономических санкций против РФ

Росбалт19:59

ЕС решил продлить санкции против России еще на полгода

Коммерсантъ17:32

Евросоюз продлил санкции против России

Известия17:48

Глава Евросовета подтвердил продление санкций против России

Газета.Ru19:32

Глава Евросовета Мишель подтвердил продление санкций против России

РИА Новости19:36

Лидеры ЕС решили продлить санкции в отношении России

РБК17:29

Евросоюз продолжит следить за выполнением минских соглашений по Украине

ТАСС19:52
Показать все источники
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 21:02, Ашберн
Политика

В МИД ФРГ прокомментировали высылку из России немецких дипломатов

Ответной мерой стала высылка из России двух немецких дипломатов. Они должны покинуть страну в течение семи дней с 12 декабря.
REGNUM 04:42
Политика

Ряд украинских земель может уйти под власть России, заявил Климкин

Ряд украинских территорий "перейдут под вассальную зависимость России", если Киев в вопросе урегулирования внутреннего кризиса на юго-востоке страны пойдет на компромисс с Москвой, заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин в своей статье для издания "Европейская правда".
РИА Новости 20:10
Происшествия

В страшном ДТП в Архаринском районе погиб человек

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Амурской области, ДТП случилось на 1 842-м километре федеральной трассы Чита – Хабаровск.
Амур.инфо 18:29
Общество

День святого апостола Андрея Первозванного отмечают 13 декабря

Еще Петр I учредил в честь него первую и высшую награду России - императорский Орден Святого апостола Андрея Первозванного, им награждались государственные сановники.
Телепорт 18:35
Космос

Конец света близко: что вызовет апокалипсис в 2020

Эксперты уверены, что апокалипсис случится именно в 2020 году, но его причины могут быть разными.
Утро.ru 18:20
Происшествия

У главного тренера «Востока-65» Эдуарда Сандлера нашли наркотики

Главному тренеру Эдуарду Сандлеру подбросили бутылку с наркотическим веществом.
Сахалин.Инфо 19:30
Хоккей

«Витязь» обменял Аалтонена в СКА на права на Оберга

СКА и «Витязь» совершили обмен. В Петербург отправился финский нападающий Миро Аалтонен.
Sports.ru 09:25
Политика

Экзитпол: тори получают абсолютное большинство на британских выборах

По данным экзитполов, Консервативная партия Великобритании получает абсолютное большинство на выборах в парламент страны.
RT на русском 17:34
Политика

Пушков назвал предложение Зеленского «убийством» Минских соглашений

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter предложение президента Украины Владимира Зеленского передать украинским военным контроль над границей с Россией до проведения выборов в Донбассе.
РИА Новости 19:10
Экономика

Первые семьи на Дальнем Востоке получили ипотеку под 2% годовых

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о выдаче льготной ипотеки под 2% годовых для молодых семей и получателей бесплатного гектара на Дальнем Востоке.
Интерфакс 10 декабря в 03:11
Шоу-бизнес

Копией Филиппа Киркорова стала дочь Анастасии Стоцкой

Нашлись те, кто в открытую заявил, что девочка – копия Филиппа Киркорова, об этом сообщает "Дни.ру".
Privet-Rostov.ru 00:21
Армия и оружие

США испытали запрещенную ДРСМД баллистическую ракету

На базе Военно-воздушных сил (ВВС) США Ванденберг в Калифорнии провели испытания баллистической ракеты наземного базирования средней дальности, передает Business Insider со ссылкой на представителя Пентагона.
РБК 14:41
Происшествия

Военнослужащий покончил с собой на железнодорожной станции в Иркутске

Военнослужащий покончил с собой на железнодорожной станции в Иркутске.
Газета.Ru 04:46
Общество

Сколько россияне потратят на Новый год

Российская газета 02:56
Происшествия

Названа причина пожара на авианосце «Адмирал Кузнецов»

Подробнее читайте в эксклюзивном материале "Известий": Пожар в красках: что стало причиной ЧС на авианосце "Адмирал Кузнецов"
Известия 18:07
Политика

Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России

REGNUM вчера в 07:42
Политика

В США ввели санкции против сына президента Никарагуа

В министерстве финансов США внесли в санкционный список сына президента Никарагуа Даниэля Ортеги.
Комсомольская правда 16:25
Культура

В Twitter подбирают торты к нарядам миссис Мейзел

РБК вчера в 05:59
Происшествия

В Украине задержали подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета

Национальная полиция Украины задержала подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета.
Телеканал RTVI 08:42
Экономика

Медведев одобрил идею снизить порог беспошлинного ввоза посылок

Российский премьер Дмитрий Медведев поддержал предложение министра финансов Антона Силуанова о снижении порога беспошлинного ввоза в Россию посылок.
RT на русском вчера в 06:50
Авто

Kia запатентовала новый фирменный логотип

Пока неясно будет ли новый логотип применен ко всем моделям или только к электрокарам. Нынешний логотип компания использует с 2004 года.
Tvoe-avto.com 16:09
Политика

Зеленский ответил на слова Путина о газе

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на реплику российского коллеги Владимира Путина о газе.
РИА Новости 16:27
Космос

Солнечный зонд NASA заснял призрачные следы астероида

Популярная механика 04:15
Хоккей

Кравцов попрощался с «Трактором». Он возвращается в «Рейнджерс»

Sports.ru 13:59
Политика

Суд в Британии завершил слушания по долгу Украины перед Россией

Верховный суд Великобритании закончил слушания по спору России и Украины, который касается не выплаченных Киевом еврооблигаций на $4,5 млрд.
РБК 15:37
Политика

Глава Иркутской области Сергей Левченко покинул свой пост

BFM.ru 10:59
Политика

Путин провел оперативное совещание с членами Совбеза

Президент Владимир Путин в четверг провел оперативное совещание с членами Совета безопасности России.
ТВ Центр 13:13
Политика

США договорились с Китаем об условиях торговой сделки

США договорились об условиях заключения на первом этапе торгового соглашения с Китаем.
Lenta.ru 15:29
Общество

Госдума одобрила закон о запрете штрафа за превышение средней скорости

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, который запрещает штрафовать водителей за превышение средней скорости на участке дороги.
Известия вчера в 14:15
Спорт

Тренер рассказал, как Устюгов отреагировал на решение WADA по России

Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер рассказал о реакции Сергея Устюгова на отстранение России от крупных международных соревнований.
RT на русском 12:15
Как работают Яндекс.Новости?
Война санкцийБольше новостей по теме
Главное