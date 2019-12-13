Политика
РИА НовостиЕвросоюз принял решение о продлении санкций против России
Лидеры на саммите ЕС в четверг согласовали политическое решение о продлении экономических санкций против РФ, сообщил РИА Новости дипломатический источник на полях Евросовета.
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Политика
В МИД ФРГ прокомментировали высылку из России немецких дипломатов
Ответной мерой стала высылка из России двух немецких дипломатов. Они должны покинуть страну в течение семи дней с 12 декабря.
Политика
Ряд украинских земель может уйти под власть России, заявил Климкин
Ряд украинских территорий "перейдут под вассальную зависимость России", если Киев в вопросе урегулирования внутреннего кризиса на юго-востоке страны пойдет на компромисс с Москвой, заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин в своей статье для издания "Европейская правда".
Происшествия
В страшном ДТП в Архаринском районе погиб человек
По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Амурской области, ДТП случилось на 1 842-м километре федеральной трассы Чита – Хабаровск.
Общество
День святого апостола Андрея Первозванного отмечают 13 декабря
Еще Петр I учредил в честь него первую и высшую награду России - императорский Орден Святого апостола Андрея Первозванного, им награждались государственные сановники.
Космос
Конец света близко: что вызовет апокалипсис в 2020
Эксперты уверены, что апокалипсис случится именно в 2020 году, но его причины могут быть разными.
Происшествия
У главного тренера «Востока-65» Эдуарда Сандлера нашли наркотики
Главному тренеру Эдуарду Сандлеру подбросили бутылку с наркотическим веществом.
Хоккей
«Витязь» обменял Аалтонена в СКА на права на Оберга
СКА и «Витязь» совершили обмен. В Петербург отправился финский нападающий Миро Аалтонен.
Политика
Экзитпол: тори получают абсолютное большинство на британских выборах
По данным экзитполов, Консервативная партия Великобритании получает абсолютное большинство на выборах в парламент страны.
Политика
Пушков назвал предложение Зеленского «убийством» Минских соглашений
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter предложение президента Украины Владимира Зеленского передать украинским военным контроль над границей с Россией до проведения выборов в Донбассе.
Экономика
Первые семьи на Дальнем Востоке получили ипотеку под 2% годовых
Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о выдаче льготной ипотеки под 2% годовых для молодых семей и получателей бесплатного гектара на Дальнем Востоке.
Шоу-бизнес
Копией Филиппа Киркорова стала дочь Анастасии Стоцкой
Нашлись те, кто в открытую заявил, что девочка – копия Филиппа Киркорова, об этом сообщает "Дни.ру".
Армия и оружие
США испытали запрещенную ДРСМД баллистическую ракету
На базе Военно-воздушных сил (ВВС) США Ванденберг в Калифорнии провели испытания баллистической ракеты наземного базирования средней дальности, передает Business Insider со ссылкой на представителя Пентагона.
Происшествия
Военнослужащий покончил с собой на железнодорожной станции в Иркутске
Военнослужащий покончил с собой на железнодорожной станции в Иркутске.
Общество
Сколько россияне потратят на Новый год
Происшествия
Названа причина пожара на авианосце «Адмирал Кузнецов»
Подробнее читайте в эксклюзивном материале "Известий": Пожар в красках: что стало причиной ЧС на авианосце "Адмирал Кузнецов"
Политика
Кадыров ответил на слова Сокурова о звании Героя России
Политика
В США ввели санкции против сына президента Никарагуа
В министерстве финансов США внесли в санкционный список сына президента Никарагуа Даниэля Ортеги.
Культура
В Twitter подбирают торты к нарядам миссис Мейзел
Происшествия
В Украине задержали подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета
Национальная полиция Украины задержала подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета.
Экономика
Медведев одобрил идею снизить порог беспошлинного ввоза посылок
Российский премьер Дмитрий Медведев поддержал предложение министра финансов Антона Силуанова о снижении порога беспошлинного ввоза в Россию посылок.
Авто
Kia запатентовала новый фирменный логотип
Пока неясно будет ли новый логотип применен ко всем моделям или только к электрокарам. Нынешний логотип компания использует с 2004 года.
Политика
Зеленский ответил на слова Путина о газе
Президент Украины Владимир Зеленский ответил на реплику российского коллеги Владимира Путина о газе.
Космос
Солнечный зонд NASA заснял призрачные следы астероида
Политика
Суд в Британии завершил слушания по долгу Украины перед Россией
Верховный суд Великобритании закончил слушания по спору России и Украины, который касается не выплаченных Киевом еврооблигаций на $4,5 млрд.
Политика
Путин провел оперативное совещание с членами Совбеза
Президент Владимир Путин в четверг провел оперативное совещание с членами Совета безопасности России.
Политика
США договорились с Китаем об условиях торговой сделки
США договорились об условиях заключения на первом этапе торгового соглашения с Китаем.
Общество
Госдума одобрила закон о запрете штрафа за превышение средней скорости
Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, который запрещает штрафовать водителей за превышение средней скорости на участке дороги.
Спорт
Тренер рассказал, как Устюгов отреагировал на решение WADA по России
Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер рассказал о реакции Сергея Устюгова на отстранение России от крупных международных соревнований.