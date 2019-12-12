Политика

Lenta.ruLenta.ruЕвросоюз продлил санкции против России

Срок нынешнего пакета санкций истекает 31 января 2020 года. США, государства-члены Евросоюза и Украина ввели экономические санкции против Москвы в 2014 году после того, как Крым по итогам референдума вошел в состав России.
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Шарль Мишель
Это была возможность обменяться мнениями по ситуации в регионе и принять решение о продлении санкций на шесть месяцев.
— Шарль Мишель, бельгийский политикГазета.Ru вчера в 19:32

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Продлевать будете? Россия и Европа продолжают обмениваться санкциями

Национальная служба новостей00:40

Лидеры ЕС решили продлить санкции в отношении России

РБКвчера в 21:35

Лидеры Евросоюза решили продлить санкции в отношении России

РИА Новостивчера в 19:36

Глава Евросовета подтвердил продление санкций ЕС против России

Телеканал 360°вчера в 20:08

Евросоюз продлил санкции против России

Известиявчера в 17:48

Евросоюз продолжит следить за выполнением минских соглашений по Украине

ТАССвчера в 19:52

Саммит ЕС примет решение о продлении санкций против России

Мой Брянск11 декабря в 09:54
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Президент Украины Владимир Зеленский заочно ответил президенту России Владимиру Путину, процитировавшему ранее детский стишок о поставках газа на Украину.
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В Москве простились с Юрием Лужковым

В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
RT на русском вчера в 01:01
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ТАСС вчера в 04:54
Общество

Банки предложили новый вариант предотвращения мошеннических переводов

Предложенные изменения могут помочь банкам бороться с мошенниками, так как увеличение сроков и изменение механизма не позволит им вывести похищенные средства, говорит директор департамента информационной безопасности Росбанка Михаил Иванов.
РБК вчера в 23:00
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Суд в Британии завершил слушания по долгу Украины перед Россией

Верховный суд Великобритании закончил слушания по спору России и Украины, который касается не выплаченных Киевом еврооблигаций на $4,5 млрд.
РБК вчера в 15:37
Политика

В Крыму отреагировали на продление санкций ЕС против России

Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов прокомментировал продление санкций Евросоюза против России.
RT на русском 01:09
Происшествия

На пожаре в Алтайском крае погибли двое взрослых и четверо детей

Предположительно, в загоревшемся частном доме находились шесть человек, из которых четверо — дети. Все находившиеся в доме погибли.
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Культура

Симоньян прокомментировала слова Стоуна о доверии RT

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала высказывание американского режиссера и сценариста Оливера Стоуна о том, что RT он верит больше, чем североамериканским СМИ.
РИА Новости 02:53
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Microsoft представила консоль следующего поколения Xbox Series X

Компания Microsoft представила консоль нового поколения Xbox Series X, ранее известную как Project Scarlett.
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Россия вошла в тройку стран с самым сильным флотом

Американское издание The National Interest включило Россию в тройку стран с самым сильным военно-морским флотом, сообщает Газета.ru.
РИАМО вчера в 01:57
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Американский сенат принял резолюцию о признании геноцида армян

Вопрос о признании геноцида армян остается камнем преткновения в отношениях Турции с рядом стран, включая США, где подобная резолюция была принята в октябре палатой представителей подавляющим большинством голосов.
РИА Новости вчера в 13:25
Общество

День святого апостола Андрея Первозванного отмечают 13 декабря

Еще Петр I учредил в честь него первую и высшую награду России - императорский Орден Святого апостола Андрея Первозванного, им награждались государственные сановники.
Телепорт вчера в 18:35
Общество

В убийстве журналиста Шеремета обвинили украинского рок-музыканта

Киевский рок-музыкант Андрей Антоненко, известный под псевдонимом Riffmaster, сообщил, что ему предъявили обвинения в убийстве журналиста Павла Шеремета.
РЕН ТВ вчера в 09:09
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Минздрав выяснит, что стало причиной смерти журналиста в Москве

По факту смерти журналиста издания "Вечерняя Москва" будет проведена проверка.
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МТС провела первый в мире двусторонний голографический телемост на 5G

News.ru вчера в 05:59
Политика

Эксперт оценила шансы консерваторов на выборах в Великобритании

Опросы в Великобритании прочат победу на выборах в парламент правящей Консервативной партии во главе с Борисом Джонсоном, однако есть причины не доверять этим прогнозам.
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Открытое горение на крейсере «Адмирал Кузнецов» ликвидировано

Специалисты ликвидировали открытое горение на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" в Мурманске.
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Атамбаеву предъявлено обвинение в убийстве

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На нижегородца завели дело за истязание соседей конским ржанием

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Панарин признан первой звездой четверга в регулярном чемпионате НХЛ

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Новый Nissan X-Trail замечен во время тестов

Кроссовер Nissan X-Trail/Rogue 2021 модельного года был замечен на этот раз с еще меньшим количеством маскировки.
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Карен Гиллан: одна сцена фильма «Мстители: Финал» — это полная импровизация

Карен Гиллан, исполнившая в фильмах киновселенной Marvel роль Небулы, сообщила в очередном интервью, что одна из сцен представляет собой чистую импровизацию.
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Возбуждено уголовное дело об убийстве обнаруженного в реке младенца

Уголовное дело возбуждено по ст. 106 Уголовного кодекса РФ (убийство матерью новорожденного ребенка).
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Полковник ВСУ публично извинился за слова об интеграции с войсками ЛДНР

Начальник Управления гражданско-военного сотрудничества ВСУ, полковник Ноздрачев, который накануне, 12 декабря, заявил о возможности "реинтегрироваться" с защитниками Донбасса, дезавуировал свое заявление и принес публичные извинения.
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Зеленский выразил сожаление по поводу снятия с эфира «Слуги народа»

Президент Украины Владимир Зеленский выразил сожаление, что сериал с его участием «Слуга народа» был снят с эфира российского телеканала ТНТ, сообщает в пятницу, 13 декабря, «РИА Новости».
Известия вчера в 19:08
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