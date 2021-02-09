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РИА Новости
РИА Новости

Евросоюз принял заявку на регистрацию вакцины «Спутник V»

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подал заявку на регистрацию вакцины "Спутник V" в ЕС 29 января и имеет подтверждение, что заявка была принята, скорость ее одобрения определяется европейским регулятором, заявили РИА Новости в фонде.В источнике
С чего всё началось

Вакцина «Спутник V» прошла этап научной консультации регулятора ЕС

Лекарственный регулятор Европейского союза – Европейское агентство по лекарственным средствам ЕМА - завершило консультирование разработчика российской вакцины от коронавируса "Спутник V", теперь возможна подача заявки на регистрацию на рынке ЕС, сообщили РИА Новости в агентстве.
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РФПИ подал заявку на регистрацию «Спутника V» в ЕС 29 января

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Зеленский объяснил отказ Украины от российской вакцины «Спутник V»

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Ведомостивчера в 06:39

Регулятор Евросоюза принял заявку на регистрацию вакцины «Спутник V»

Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) приняло заявку на регистрацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщили «Ведомостям» в пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
Ведомости03:05