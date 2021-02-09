Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подал заявку на регистрацию вакцины "Спутник V" в ЕС 29 января и имеет подтверждение, что заявка была принята, скорость ее одобрения определяется европейским регулятором, заявили РИА Новости в фонде.

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С чего всё началось Вакцина «Спутник V» прошла этап научной консультации регулятора ЕС Лекарственный регулятор Европейского союза – Европейское агентство по лекарственным средствам ЕМА - завершило консультирование разработчика российской вакцины от коронавируса "Спутник V", теперь возможна подача заявки на регистрацию на рынке ЕС, сообщили РИА Новости в агентстве. РИА Новости 01:02