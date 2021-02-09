Евросоюз принял заявку на регистрацию вакцины «Спутник V»
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подал заявку на регистрацию вакцины "Спутник V" в ЕС 29 января и имеет подтверждение, что заявка была принята, скорость ее одобрения определяется европейским регулятором, заявили РИА Новости в фонде.В источнике
С чего всё началось
Вакцина «Спутник V» прошла этап научной консультации регулятора ЕС
Лекарственный регулятор Европейского союза – Европейское агентство по лекарственным средствам ЕМА - завершило консультирование разработчика российской вакцины от коронавируса "Спутник V", теперь возможна подача заявки на регистрацию на рынке ЕС, сообщили РИА Новости в агентстве.
РИА Новости01:02
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