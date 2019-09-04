Европейский союз отказался от закупки некоторых фруктов и овощей у Украины и ряда других стран, не входящих в объединение. Об этом4 сентября сообщает пресс-служба Украинской плодоовощной ассоциации.

Евросоюз приостановил импорт фруктов и овощей с Украины

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