Европейский союз отказался от закупки некоторых фруктов и овощей у Украины и ряда других стран, не входящих в объединение. Об этом4 сентября сообщает пресс-служба Украинской плодоовощной ассоциации.

Евросоюз приостановил импорт фруктов и овощей с Украины

Армия и оружие В США назвали срок размещения запрещенных ДРСМД ракет Исполняющий обязанности министра армии США Райан Маккарти назвал сроки развертывания Соединенными Штатами новых высокоточных ракет и запрещенных Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) гиперзвуковых ракет с баллистической боеголовкой.

Хоккей «Спартак» переиграл «Локомотив» в Ярославле впервые с 2013 года Красно-белые в последний раз побеждали железнодорожников в Ярославле 18 сентября 2013 года, когда выиграли по буллитам (2:1 Б). В своем следующем матче «Локомотив» 6 сентября сыграет с «Торпедо».

Гаджеты Apple выпустит бюджетный iPhone Apple планирует весной 2020 года представить новый iPhone бюджетной категории, который продолжит линейку SE.

Армия и оружие Законопроект о сервисном обслуживании военной техники внесен в Госдуму Законопроект о сервисном обслуживании военной техники правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 4 сентября.

Шоу-бизнес Бородина осудила девушек с нарощенными волосами Ведущая назвала главный минус процедуры Во время одного из недавних эфиров в "Инстаграме" Ксения Бородина заявила, что на днях подстригла свои волосы.

Политика Рухани объявил о новом сокращении ядерных обязательств Ирана Президент Ирана Хасан Рухани в эфире государственного телевидения объявил, что Тегеран 6 сентября приступит к третьему этапу сокращения обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий по ядерной программе.

Экономика Украина вернула МВФ все кредиты за 2014 год На Украине расплатились с долгами по кредитам МВФ, выданным в 2014 году. При этом в стране уже мечтают залезть в новые.

Происшествия Минобороны подтвердило гибель пилотов Су-25 на Ставрополье Летчики разбившегося на Ставрополье Су-25УБ не успели катапультироваться и погибли. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Политика Лавров сообщил, что демократы США вновь разыгрывают «российскую карту» Лавров сообщил, что демократы США продолжают «с остервенением» искать якобы имеющиеся связи их президента Дональда Трампа с Москвой перед предстоящими выборами, даже несмотря на отсутствие доказательств подобной теории, которые пыталась выявить комиссия бывшего спецпрокурора Роберта Мюллера.

Происшествия Водитель BMW насмерть сбил двух детей во Владимирской области Автомобиль BMW-320 совершил наезд на двоих детей в поселке Мелехово Владимирской области.

Политика Лавров заявил о стабильном осложнении международных отношений Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что международные отношения продолжают стабильно осложняться.

Авто Bentley Bentayga Hybrid появится в конце этого года Исключительно на электротяге Bentley Bentayga Hybrid может проехать около 50 километров пути и развивать максимальную скорость 135 км/ч.

Происшествия Поезд и автомобиль столкнулись в Ленинградской области, есть жертвы В Ленинградской области на переезде столкнулись поезд и легковой автомобиль, в результате чего погибли двое человек и один пострадал.

Кино Владимир Путин поздравил с юбилеем бабушку Ивана Урганта 4 сентября бабушке Урганта исполнилось 90 лет. Со знаменательным событием женщину поздравил президент РФ Владимир Путин.

Общество Умер знаменитый фотограф Петер Линдберг Немецкий фэшн-фотограф Петер Линдберг умер в возрасте 74 лет. Об этом сообщается на его странице в инстаграме.

Происшествия Прокурор запросил 4,5 года колонии для Котова за нарушения на митингах Прокуратура в среду запросила 4 года и 6 месяцев колонии общего режима для программиста Константина Котова, обвиняемого в неоднократном нарушении порядка проведения митингов, передает корреспондент РИА Новости из зала Тверского суда.

Шоу-бизнес Пугачева призналась, что ей нельзя долго находиться на солнце Известная российская певица Алла Пугачёва рассказала поклонникам, что безумно обожает солнце, но ей противопоказано долго находится на улице.

Политика Израильский дипломат назвал украинский язык выдуманным Бывший посол Израиля в Москве и в Киеве Цви Маген заявил, что Украине пришлось выдумывать язык и государственность.

Экономика В России вновь зафиксирована дефляция За неделю с 27 августа по 2 сентября снижение потребительских цен в России составило 0,1%, сообщает Интерфакс со ссылкой на данные Росстата.