Политика
REGNUMЕвросоюз приостановил импорт фруктов и овощей с Украины
Европейский союз отказался от закупки некоторых фруктов и овощей у Украины и ряда других стран, не входящих в объединение. Об этом4 сентября сообщает пресс-служба Украинской плодоовощной ассоциации.
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Армия и оружие
В США назвали срок размещения запрещенных ДРСМД ракет
Исполняющий обязанности министра армии США Райан Маккарти назвал сроки развертывания Соединенными Штатами новых высокоточных ракет и запрещенных Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) гиперзвуковых ракет с баллистической боеголовкой.
Газета.Ru 17:25
Хоккей
«Спартак» переиграл «Локомотив» в Ярославле впервые с 2013 года
Красно-белые в последний раз побеждали железнодорожников в Ярославле 18 сентября 2013 года, когда выиграли по буллитам (2:1 Б). В своем следующем матче «Локомотив» 6 сентября сыграет с «Торпедо».
Sportbox.RU 14:27
Гаджеты
Apple выпустит бюджетный iPhone
Apple планирует весной 2020 года представить новый iPhone бюджетной категории, который продолжит линейку SE.
BFM.ru 11:26
Армия и оружие
Россия начала обучать турецкие войска работе с С-400
Комсомольская правда 06:24
Армия и оружие
Законопроект о сервисном обслуживании военной техники внесен в Госдуму
Законопроект о сервисном обслуживании военной техники правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 4 сентября.
REGNUM 02:31
Шоу-бизнес
Бородина осудила девушек с нарощенными волосами
Ведущая назвала главный минус процедуры Во время одного из недавних эфиров в "Инстаграме" Ксения Бородина заявила, что на днях подстригла свои волосы.
WomanHit.ru 13:10
Происшествия
Блогер Синица оспорит приговор за твит о детях силовиков
Росбалт вчера в 04:46
Политика
Порошенко передразнили в Раде на глазах у Зеленского
Красная весна 12:21
Политика
Рухани объявил о новом сокращении ядерных обязательств Ирана
Президент Ирана Хасан Рухани в эфире государственного телевидения объявил, что Тегеран 6 сентября приступит к третьему этапу сокращения обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий по ядерной программе.
RT на русском 14:50
Экономика
Украина вернула МВФ все кредиты за 2014 год
На Украине расплатились с долгами по кредитам МВФ, выданным в 2014 году. При этом в стране уже мечтают залезть в новые.
Газета.Ru 12:41
Происшествия
Минобороны подтвердило гибель пилотов Су-25 на Ставрополье
Летчики разбившегося на Ставрополье Су-25УБ не успели катапультироваться и погибли. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
BFM.ru 06:26
Политика
Лавров сообщил, что демократы США вновь разыгрывают «российскую карту»
Лавров сообщил, что демократы США продолжают «с остервенением» искать якобы имеющиеся связи их президента Дональда Трампа с Москвой перед предстоящими выборами, даже несмотря на отсутствие доказательств подобной теории, которые пыталась выявить комиссия бывшего спецпрокурора Роберта Мюллера.
NewInform 17:27
Происшествия
Водитель BMW насмерть сбил двух детей во Владимирской области
Автомобиль BMW-320 совершил наезд на двоих детей в поселке Мелехово Владимирской области.
Известия 15:21
Политика
Лавров заявил о стабильном осложнении международных отношений
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что международные отношения продолжают стабильно осложняться.
Известия 10:06
Авто
Bentley Bentayga Hybrid появится в конце этого года
Исключительно на электротяге Bentley Bentayga Hybrid может проехать около 50 километров пути и развивать максимальную скорость 135 км/ч.
32CARS.ru 09:35
Происшествия
Поезд и автомобиль столкнулись в Ленинградской области, есть жертвы
В Ленинградской области на переезде столкнулись поезд и легковой автомобиль, в результате чего погибли двое человек и один пострадал.
Газета.Ru 10:58
Общество
Минприроды назвало российские города с самым загрязненным воздухом
Ведомости вчера в 22:23
Кино
Владимир Путин поздравил с юбилеем бабушку Ивана Урганта
4 сентября бабушке Урганта исполнилось 90 лет. Со знаменательным событием женщину поздравил президент РФ Владимир Путин.
Телепрограмма 06:28
Общество
Умер знаменитый фотограф Петер Линдберг
Немецкий фэшн-фотограф Петер Линдберг умер в возрасте 74 лет. Об этом сообщается на его странице в инстаграме.
РИА Новости 05:33
Происшествия
Прокурор запросил 4,5 года колонии для Котова за нарушения на митингах
Прокуратура в среду запросила 4 года и 6 месяцев колонии общего режима для программиста Константина Котова, обвиняемого в неоднократном нарушении порядка проведения митингов, передает корреспондент РИА Новости из зала Тверского суда.
РИА Новости 12:36
Хоккей
СКА в овертайме обыграл в гостях челябинский «Трактор»
Коммерсантъ Санкт-Петербург 13:03
Шоу-бизнес
Пугачева призналась, что ей нельзя долго находиться на солнце
Известная российская певица Алла Пугачёва рассказала поклонникам, что безумно обожает солнце, но ей противопоказано долго находится на улице.
Аргументы недели 10:31
Шоу-бизнес
Микки Рурк стал неузнаваем после новой пластической операции
Культуромания вчера в 10:56
Политика
Израильский дипломат назвал украинский язык выдуманным
Бывший посол Израиля в Москве и в Киеве Цви Маген заявил, что Украине пришлось выдумывать язык и государственность.
РИА Новости 16:39
Экономика
В России вновь зафиксирована дефляция
За неделю с 27 августа по 2 сентября снижение потребительских цен в России составило 0,1%, сообщает Интерфакс со ссылкой на данные Росстата.
RT на русском 09:34
Наука
Теплопроводность кристаллов и стекол объяснили единой теорией
Физики разработали новый теоретический подход, который позволяет единообразно объяснить явление теплопроводности в кристаллах, поликристаллических твердых телах, сплавах и стеклах.
N+1 вчера в 19:38
Космос
Любитель астрономии рассмотрел на Луне советский корабль
Комсомольская правда 13:50