Политика
РИА НовостиЕвросоюз приостановил импорт украинских фруктов и овощей
Европейский союз отказался от импорта яблок, груш и ряда овощей с Украины. Об этом сообщается на сайте плодоовощной ассоциации страны. Причиной стало вступление в силу директивы 2019/523, направленной на защиту стран Евросоюза от вредных карантинных организмов.
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Александр Семчев похудел на 100 килограммов
StarHit.ru вчера в 23:30
Политика
Украина пообещала восстановить мобильную связь на территориях ЛДНР
Сегодня, 4 сентября, в Минске Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе пришла к соглашению о восстановлению устойчивой мобильной связи на территориях ЛДНР.
Новостной фронт 15:37
Происшествия
На Урале задержаны двое подростков за подготовку нападения на школу
В городе Кушве в Свердловской области правоохранительные органы задержали двух несовершеннолетних, планировавших атаку на одну из местных школ 1 сентября.
Газета.Ru 08:05
Общество
Pepsi отзовет партию напитков из-за металлических деталей в бутылках
Компания PepsiCo отзывает партию напитков, поступивших в продажу в Северо-Западном федеральном округе.
Известия 14:49
Футбол
Сборная России прибыла в Глазго на матч с шотландцами
Футболисты сборной России вместе с тренерским и административным штабом приземлились в Глазго, где в пятницу, 6 сентября, проведут матч пятого тура отборочного цикла Евро-2020.
Бомбардир.ру 14:56
Шоу-бизнес
Микки Рурк изменился до неузнаваемости из-за пластических операций
Экономика сегодня вчера в 15:39
Политика
Путин поручил доплачивать оказывающим первичную помощь медикам
Медиками, оказывающими первичную медико-санитарную помощь, считаются врачи скорой помощи и поликлиник, акушеры, фельдшеры и санитары.
Эхо Москвы вчера в 15:00
Политика
Кремль отказался анонсировать дату обмена заключенными с Украиной
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков в ходе брифинга заявил о прогрессе в процессе подготовки обмена с Украиной удерживаемыми лицами.
Rambler News Service 02:51
Здоровье
В Минздраве назвали основные факторы развития рака
Главный внештатный онколог российского Минздрава Андрей Каприн рассказал об основных факторах, провоцирующих развитие онкологических заболеваний.
РИА Новости 12:28
Общество
Число жертв урагана «Дориан» на Багамах достигло 20 человек
Не менее 20 человек погибли в результате урагана "Дориан", обрушившегося на Багамские острова, сообщает в четверг газета Miami Herald со ссылкой на министра здравоохранения страны.
Интерфакс 18:51
Хоккей
«Лос-Анджелес» подписал трехлетний контракт с Адрианом Кемпе
«Лос-Анджелес» подписал новый контракт с форвардом Адрианом Кемпе. Как сообщает пресс-служба «Кингз», соглашение рассчитано на три года.
Sport24.ru 15:40
Общество
В Иране суд расторг брак с 11-летней девочкой
Брак гражданина Ирана с 11-летней девочкой, о котором стало известно после шумихи в СМИ, расторгнут, пишет Rokna.
REGNUM вчера в 17:43
Политика
Трамп поздравил Польшу с началом Второй мировой войны
Известия вчера в 22:36
Политика
Палата общин решила обязать правительство Джонсона отсрочить Brexit
Палата общин Великобритании одобрила законопроект, который обязывает правительство отсрочить выход Соединенного Королевства из состава ЕС, намеченный на 31 октября.
РБК 15:11
Армия и оружие
В Польше объяснили присутствие американских войск политикой России
Глава правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что расширение присутствия американских военнослужащих на территории страны было связано с изменением геополитической ситуации и политикой России.
RT на русском 16:54
Происшествия
Водитель BMW насмерть сбил двух детей во Владимирской области
Автомобиль BMW-320 совершил наезд на двоих детей в поселке Мелехово Владимирской области.
Известия 15:21
Армия и оружие
Шойгу устроил военным разнос в день катастрофы Су-25
Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу на закрытом совещании отчитал военных за снижение доли исправных учебных самолетов.
Lenta.ru вчера в 19:44
Политика
Кабмин Украины решил уволить Кличко с поста главы администрации Киева
В июле офис Зеленского попросил еще действующий украинский кабмин освободить Кличко от должности главы Киевской городской администрации.
РБК 08:41
Театры
Дягилевский фестиваль начинают готовить без Теодора Курентзиса
Напомним, ранее сообщалось о том, что директор Пермского театра оперы и балета Андрей Борисов пытался начать переговоры о сотрудничестве с Курентзисом, однако они сорвались из-за желания маэстро общаться и заключать договорные отношения исключительно с представителями пермских краевых властей.
Эхо Москвы - Пермь 11:18
Авто
В Сети появилось фото интерьера обновленного внедорожника Lada 4x4
В Сети появилось фото интерьера обновленного российского внедорожника Lada 4x4. Речь идет об очередном рестайлинге модели.
UfaTime.ru вчера в 15:20
Происшествия
Украинку убили во время секса в Турции
Lenta.ru 12:16
Армия и оружие
В США назвали срок развертывания запрещенных ДРСМД ракет
США планируют развернуть новые ракеты (Precision Strike Missile, PrSM) и ранее запрещенные Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) гиперзвуковые ракеты с баллистической боеголовкой в начале 2020-х годов.
РБК 18:56
Космос
В атмосфере экзопланеты впервые обнаружили калий
Выявить наличие калия в атмосфере отдаленной экзопланеты ученым удалось с помощью использования спектроскопии высокого разрешения через Большой бинокулярный телескоп в Аризоне (США).
Дни24 09:40
Финансы
Акции ВТБ выросли на 4% на новостях о дивидендах
Акции ВТБ днем в среду выросли в цене после известий, что банк планирует вернуться к выплате дивидендов в размере 50% от чистой прибыли.
Интерфакс 05:24
Политика
Лавров оценил ситуацию в международных отношениях: Со дна постучали
Международные отношения продолжают "стабильно осложняться", и этот процесс не удаётся остановить.
Life.ru 12:40
Шоу-бизнес
Григорий Лепс перенес две операции
Известия 00:37
Общество
Умер знаменитый фотограф Петер Линдберг
Немецкий фэшн-фотограф Петер Линдберг умер в возрасте 74 лет. Об этом сообщается на его странице в инстаграме.
РИА Новости 05:33
Волейбол
Сборная России проиграла Италии в четвертьфинале чемпионата Европы
Сборная России по волейболу не смогла выйти в полуфинал чемпионата Европы среди женских команд.
Нева Спорт 14:28
Политика
Аксенов объяснил детям езду с Путиным на мотоцикле без шлема в Крыму
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что его поездка с президентом РФ Владимиром Путиным на мотоцикле без шлема во время байк-шоу в Севастополе не была нарушением правил дорожного движения.
Известия 17:31