Политика
РИА НовостиЕвросоюз приостановил импорт украинских фруктов и овощей
Европейский союз отказался от импорта яблок, груш и ряда овощей с Украины. Об этом сообщается на сайте плодоовощной ассоциации страны. Причиной стало вступление в силу директивы 2019/523, направленной на защиту стран Евросоюза от вредных карантинных организмов.
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Автоматически обработано 7110 источников, обновлено вчера в 23:58, Вашингтон
Происшествия
Видео кражи садовой тачки подростками стало хитом в Сети
РИА Новости 03 сентября в 20:40
Политика
Украина пообещала восстановить мобильную связь на территориях ЛДНР
Сегодня, 4 сентября, в Минске Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе пришла к соглашению о восстановлению устойчивой мобильной связи на территориях ЛДНР.
Новостной фронт вчера в 15:37
Футбол
Сборная России прилетела в Глазго на матч с Шотландией
Игроки сборной России прилетели в Глазго на матч отборочного цикла Евро-2020 против команды Шотландии.
Sportbox.RU вчера в 14:51
Здоровье
Врач объяснила, кому нельзя делать прививку от гриппа
Главный врач городской клинической больницы № 64, депутат Московской городской думы Ольга Шарапова сообщила, что для подобных прививок есть абсолютные и относительные противопоказания: — Есть категории населения: дети до 6 месяцев, аллергики, люди с сердечной недостаточностью, проблемами с дыхательными путями.
Вечерняя Москва вчера в 10:18
Политика
Оскорбившая жителей Тулуна чиновница находится в отпуске
REGNUM 03 сентября в 06:58
Происшествия
На красу Росгвардии в Екатеринбурге напал автохам
Автохам в Екатеринбурге совершил нападение на победительницу всероссийского фотоконкурса "Краса Росгвардии".
Газета.Ru 03 сентября в 18:53
Авто
АвтоВАЗ создал макет новой Lada Vesta FL
Российская автомобилестроительная компания «АвтоВАЗ» приступила к работе над проектом обновленной Lada Vesta FL.
NewInform вчера в 11:20
Политика
Абэ хочет обсудить с Путиным мирный договор во Владивостоке
Синдзо Абэ, слова которого приводит агентство Киодо, сообщил журналистам, что хотел бы провести встречу с президентом России, чтобы перевести переговоры по мирному договору на новый уровень.
EastRussia вчера в 23:16
Музыка
Михаил Боярский выпустил клип на новую песню «Хорошего Питера»
Давыдов.Индекс вчера в 09:52
Политика
Захарова прокомментировала возможное продление санкций ЕС
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала возможное продление антироссийских санкций ЕС.
RT на русском вчера в 21:43
Футбол
Болельщики признали Дзюбу лучшим игроком «Зенита» в августе
Матч ТВ вчера в 10:11
Кино
Megogo снимет кино
Megogo планирует снимать пять-семь полнометражных фильмов в год, а также развлекательные и научно-популярные шоу.
Коммерсантъ вчера в 19:04
Общество
Росстат сообщил о росте неформальной занятости в России
Доля россиян, занятых в неформальном секторе экономики, во втором квартале 2019 года выросла почти на 1,5 млн человек (по сравнению с предыдущим кварталом) и составила 21,3% от общей численности занятых.
РБК вчера в 17:02
Общество
Минприроды назвало города России с самым грязным воздухом
Больше половины российских городов (57%) с самым загрязнённым воздухом находятся в Сибирском федеральном округе.
REGNUM вчера в 00:20
Политика
В Госдуме осудили заявление МИД Болгарии об освобождении Европы
«Заявления официальной Софии о роли СССР в разгроме фашизма в Европе и освобождении стран континента от нацизма вызывают недоумение и разочарование», — заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).
REGNUM вчера в 04:58
Политика
Владимир Соловьев предсказал новые войны на территории Украины
Телеведущий Владимир Соловьев в ходе своей авторской программы на телеканале "Россия 1" предсказал, что Украина, возможно, столкнется с новыми войнами на своей территории.
Вести.Ru вчера в 19:27
Происшествия
Водитель BMW сбил насмерть двух подростков во Владимирской области
Двое детей умерли в результате наезда автомобиля BMW-320 в поселке Мелехово Владимирской области.
ТАСС вчера в 14:51
Политика
Греф заявил, что не любит процесс оценивания людей еще со школы
Глава Сбербанка Герман Греф ненавидит процесс оценивания людей и экзамены со школы, а личная цель банкира - "убить экзамены".
ТАСС вчера в 21:47
Гаджеты
Реальные испытания Samsung Galaxy Note 10+ 5G: невероятная скорость передачи данных и ужасная автономность
Samsung Galaxy Note 10+ 5G — не первый смартфон с поддержкой 5G, но, вероятно, потенциально один из самых популярных в ближайшее время.
iXBT.com вчера в 10:53
Футбол
Глушаков: друзья-агенты Карреры разрушили команду интригами
Чемпионат вчера в 16:50
Космос
Инопланетяне не подают признаков жизни, но их упорно ищут. Чем это грозит человечеству?
«Лента.ру» рассказывает, почему молчит космос и что это значит для человечества.
Lenta.ru вчера в 17:04
Происшествия
Капитана судна на Камчатке оштрафовали на 7,4 млн руб. за ловлю минтая
Суд Петропавловска-Камчатского оштрафовал капитана рыболовецкого судна на 7,4 миллиона рублей за добычу тысячи тонн минтая.
РЕН ТВ вчера в 21:01
Общество
Власти Сочи нашли квартиру для лишенного жилья онкобольного
Газета.Ru вчера в 19:19
Театры
Дягилевский фестиваль начинают готовить без Теодора Курентзиса
Напомним, ранее сообщалось о том, что директор Пермского театра оперы и балета Андрей Борисов пытался начать переговоры о сотрудничестве с Курентзисом, однако они сорвались из-за желания маэстро общаться и заключать договорные отношения исключительно с представителями пермских краевых властей.
Эхо Москвы - Пермь вчера в 11:18
Политика
Песков назвал ситуацию с поставками С-400 в Индию благоприятной
В Кремле отмечают интерес индийских партнёров к обсуждению темы военно-технического сотрудничества между странами и считают благоприятной ситуацию с поставками систем С-400 в Индию.
RT на русском вчера в 11:42
Авто
Дайджест дня: самый оригинальный Mini, Panamera в каршеринге и другие события автоиндустрии
Авторевю вчера в 19:21
Здоровье
Министр здравоохранения впервые проведет прямую линию с россиянами
Глава Министерства здравоохранения России Вероника Скворцова впервые проведет прямую линию с россиянами.
Lenta.ru вчера в 13:39
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова рассказала, как живет сын покойной Стеллы Барановской
Анфиса Чехова растрогала подписчиков, прочитав трогательный стих для своей подруги Стеллы Барановской.
Телепрограмма вчера в 14:18
Экономика
Греф заявил, что Сбербанк не сможет подключиться к СБП в срок
Сбербанк России не сможет подключиться к Системе быстрых платежей (СБП) к 1 октября, сообщил журналистам глава Сбербанка Герман Греф в кулуарах ВЭФ.
Интерфакс вчера в 22:39
Путешествия
Финляндия признана самой безопасной страной для туристов
Самыми небезопасными для туристов странами признаны Сальвадор, Нигерия, Йемен, Венесуэла и Гондурас.
RT на русском вчера в 21:29